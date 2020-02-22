«Петь можно только тихо»

«Скажите, а за что посадили вашего друга?» — спрашивали жителя Покрова у активистов, приехавших поддержать Константина Котова. После этого вопроса каждый раз наступала недолгая пауза. «На самом деле, абсолютно ни за что», — отвечают активисты.

О московских акциях, приуроченных к 35-летию активиста, было известно задолго до 22 февраля. Но про планирующиеся пикеты в Покрове его друзья не рассказывали. «А вдруг нас бы там стали поджидать полицейские? Мы не могли так рисковать в день рождения Кости», — говорит одна из активисток про меры предосторожности. У поездки в Покров было две цели: рассказать местным про то, что в их городе сидит политзаключенный, и сделать общую фотографию на фоне ИК-2, чтобы отправить ее Котову.

Фото: Фариза Дударова / «Новая»

От станции до города друзья Кости добирались на автобусе. В городе с населением чуть более 17 тысяч человек организованная толпа сильно привлекала внимание. В общественном транспорте жители Покрова удивленно смотрели друг на друга и спрашивали, какой сегодня праздник. Когда активисты стали раздавать листовки с информацией про дело Котова, все оживились. Один мужчина, после прочтения, стал настаивать на том, что Котов участвовал в несанкционированных акциях, а значит, «посадили за дело». «Какая разница, санкционированная или несанкционированная», — хором отвечают на это немного рассерженные активисты.

В городе друзья Котова выстроились в очередь для одиночных пикетов у Покровской церкви. На одном плакате дана выдержка из открытого письма священников в защиту заключенных по «московскому делу»: «Константин Котов, не совершая никаких насильственных действий ни в отношении представителей власти, ни других граждан, был подвергнут беспрецедентно жестокому наказанию. Вся «преступная» деятельность этого человека заключалась в заступничестве за других заключенных, при этом исключительно мирными средствами. Нам было горько узнать о том, что одним из вещественных доказательств, изъятых у него, был самодельный плакат со словами протоиерея Александра Меня «Милосердие – то, к чему мы призываем».

Фото: Фариза Дударова / «Новая»

В это время из церкви выходит девушка, крестится, испуганно смотрит на пикетчиков и активистов, раздающих листовки, отмахивается и буквально убегает».

Некоторые места, которые были выбраны для пикетов, казались довольно странными: единственный в городе «Макдональдс», работники которого требовали не устраивать никаких акций на территории предприятия, памятник шоколаду, Почта России. Оказалось, что все это буквально единственные сколько-нибудь людные пространства в городе.

В какой-то момент возникало ощущение, что в Покрове на улицах кроме активистов никого нет. Однако те немногие жители, которые встречались, реагировали довольно дружелюбно. Наверное, из-за новизны происходящего они подходили, интересовались, что происходит и за что сидит Котов.

Фото: Фариза Дударова / «Новая»

Ближе к вечеру все стали готовиться к поездке в ИК-2, от города до нее добираться минут 10 на машине. Местность, в которой расположена колония, довольно пустынная, там еще лежит снег. Начинает казаться, что мы все на машине времени перенеслись в 50-е годы прошлого века: открывающиеся виды никак не ассоциируются с современностью. Из-за забора доносятся громкие советские романсы. «Их включают, когда заключенных выводят гулять», — подсказывает подруга Кости Котова Светлана. Активисты обсуждают между собой, как тяжело осознавать, что их товарищ находится буквально в паре сотен метров от них, но при этом нет никакой возможности его увидеть. Несколько человек подошли к охране колонии, чтобы спросить, могут ли они здесь пикетировать и петь песни. «Акцию можно устроить только за 20 метров отсюда, а петь можно только тихо», — отвечают им.

Активисты держат в руках плакаты с надписью: «Костя, с днем рождения!». Кто-то первым начинает громко поздравлять Котова, за ним подхватывают остальные. «Интересно, он нас услышал?» — спрашивает активист, которого все знают как Дядю Саню. Все убеждены, что Котов услышал поздравления и увидел салюты, которые его друзья запустили рядом с колонией.

Фото: Фариза Дударова / «Новая»

Охрана ИК-2 никак не мешала активистам, разве что пару раз мимо медленно проезжала машина, водитель которой снимал всех на камеру. После всех запланированных акций собравшиеся, встав в круг, начали петь песни и читать стихотворения про волю. «Следующий день рождения с нами на свободе!» — на этих словах активисты стали расходиться.