«Петь можно только тихо»
Как в Покрове, где находится колония, в которой сидит Константин Котов, отпраздновали его день рождения
Фото: Фариза Дударова / «Новая»
Фариза Дударовакорреспондентка
«Скажите, а за что посадили вашего друга?» — спрашивали жителя Покрова у активистов, приехавших поддержать Константина Котова. После этого вопроса каждый раз наступала недолгая пауза. «На самом деле, абсолютно ни за что», — отвечают активисты.
О московских акциях, приуроченных к 35-летию активиста, было известно задолго до 22 февраля. Но про планирующиеся пикеты в Покрове его друзья не рассказывали. «А вдруг нас бы там стали поджидать полицейские? Мы не могли так рисковать в день рождения Кости», — говорит одна из активисток про меры предосторожности. У поездки в Покров было две цели: рассказать местным про то, что в их городе сидит политзаключенный, и сделать общую фотографию на фоне ИК-2, чтобы отправить ее Котову.
От станции до города друзья Кости добирались на автобусе. В городе с населением чуть более 17 тысяч человек организованная толпа сильно привлекала внимание. В общественном транспорте жители Покрова удивленно смотрели друг на друга и спрашивали, какой сегодня праздник. Когда активисты стали раздавать листовки с информацией про дело Котова, все оживились. Один мужчина, после прочтения, стал настаивать на том, что Котов участвовал в несанкционированных акциях, а значит, «посадили за дело». «Какая разница, санкционированная или несанкционированная», — хором отвечают на это немного рассерженные активисты.
В городе друзья Котова выстроились в очередь для одиночных пикетов у Покровской церкви. На одном плакате дана выдержка из открытого письма священников в защиту заключенных по «московскому делу»: «Константин Котов, не совершая никаких насильственных действий ни в отношении представителей власти, ни других граждан, был подвергнут беспрецедентно жестокому наказанию. Вся «преступная» деятельность этого человека заключалась в заступничестве за других заключенных, при этом исключительно мирными средствами. Нам было горько узнать о том, что одним из вещественных доказательств, изъятых у него, был самодельный плакат со словами протоиерея Александра Меня «Милосердие – то, к чему мы призываем».
В это время из церкви выходит девушка, крестится, испуганно смотрит на пикетчиков и активистов, раздающих листовки, отмахивается и буквально убегает».
Некоторые места, которые были выбраны для пикетов, казались довольно странными: единственный в городе «Макдональдс», работники которого требовали не устраивать никаких акций на территории предприятия, памятник шоколаду, Почта России. Оказалось, что все это буквально единственные сколько-нибудь людные пространства в городе.
В какой-то момент возникало ощущение, что в Покрове на улицах кроме активистов никого нет. Однако те немногие жители, которые встречались, реагировали довольно дружелюбно. Наверное, из-за новизны происходящего они подходили, интересовались, что происходит и за что сидит Котов.
Ближе к вечеру все стали готовиться к поездке в ИК-2, от города до нее добираться минут 10 на машине. Местность, в которой расположена колония, довольно пустынная, там еще лежит снег. Начинает казаться, что мы все на машине времени перенеслись в 50-е годы прошлого века: открывающиеся виды никак не ассоциируются с современностью. Из-за забора доносятся громкие советские романсы. «Их включают, когда заключенных выводят гулять», — подсказывает подруга Кости Котова Светлана. Активисты обсуждают между собой, как тяжело осознавать, что их товарищ находится буквально в паре сотен метров от них, но при этом нет никакой возможности его увидеть. Несколько человек подошли к охране колонии, чтобы спросить, могут ли они здесь пикетировать и петь песни. «Акцию можно устроить только за 20 метров отсюда, а петь можно только тихо», — отвечают им.
Активисты держат в руках плакаты с надписью: «Костя, с днем рождения!». Кто-то первым начинает громко поздравлять Котова, за ним подхватывают остальные. «Интересно, он нас услышал?» — спрашивает активист, которого все знают как Дядю Саню. Все убеждены, что Котов услышал поздравления и увидел салюты, которые его друзья запустили рядом с колонией.
Охрана ИК-2 никак не мешала активистам, разве что пару раз мимо медленно проезжала машина, водитель которой снимал всех на камеру. После всех запланированных акций собравшиеся, встав в круг, начали петь песни и читать стихотворения про волю. «Следующий день рождения с нами на свободе!» — на этих словах активисты стали расходиться.
Справка «Новой»
В сентябре 2019 года Константина Котова осудили на 4 года колонии общего режима по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В первый раз Котова задержали на пикетах в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, во второй – на стихийном сходе у здания ФСБ на Лубянке в поддержку фигурантов дела «Сети», в третий раз – на шествии в поддержку журналиста Ивана Голунова. В последний раз Котов даже не успел достать плакат, его задержали у выхода из метро. Четырех эпизодов хватило для того, чтобы суд решил отправить активиста отбывать наказание в ИК-2 в городе Покрове.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.