С миру за гигабайты

Едем в Шакву. Это поселок на 300 жителей. 130 км от Перми, 40 км от районного центра, города Лысьва. В Лысьве — муниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) «Лысьвенская библиотечная система» и его директор — Елизавета Запятая.

В конце января Лысьва и Шаква стали известны на всю страну из-за письма о долге за библиотечный интернет в 42 тысячи рублей, которое Елизавета Запятая отправила своей подчиненной, библиотекарю дома культуры в Шакве Вере Савиной: «Уведомляем о том, что срок по делу от 21.03.2016 обязывает вас погасить долг в размере 42 599,12 руб. до 01.04.2020. В случае неуплаты долга учреждение подаст в суд повторный иск».

После этого библиотекарь, чья зарплата с надбавками — 5-7 тысяч рублей, устроилась на вторую работу — кочегаром: за 6 800 рублей в месяц. А местные власти предложили ее сыну «помочь матери»: пасти коров летом.

История, однако, вышла за пределы Лысьвинских далей. И дошла до «Новой газеты». Наших читателей ситуация с неподъемным долгом сельского библиотекаря изрядно удивила, и за пару дней для Веры Савиной была собрана не то что сумма долга, а полмиллиона рублей. Под конец цифра еще увеличилась — до 600 тысяч.

Мы решили съездить в Лысьву и Шакву, чтобы поговорить с библиотекарем, которая сама не может поверить в свалившееся на себя счастье, и с ее руководителем, которая просит не считать себя злодеем.

***

В Лысьве мы без предупреждения. Главное здание библиотеки закрыто на капитальный ремонт. Руководство временно размещено в большой комнате бывшего особняка графа Шувалова. Краска на стенах обдирается, штукатурка в трещинах, под потолком развешены картины. Сначала нас не очень рады видеть, просят не снимать. Тут несколько женщин за столами — администрация, бухгалтерия и директор библиотечной системы Елизавета Запятая.

Фото: Максим Кимерлинг — специально для «Новой»

Показывают документы. Определение Лысьвенского суда от 21 марта 2016 года. «Новорождественская сельская библиотека» обратилась в суд с иском к Вере Савиной о взыскании ущерба за перерасход интернет-трафика в сумме 79970,98 руб. Стороны пришли к мировому соглашению, по которому Савина обязуется до 1 апреля 2020 года оплатить библиотеке 42599,12 руб. Показывают чек, Савина оплатила полную сумму 17 февраля.

Согласно акту сверки ПАО «Ростелеком» и МБУК «Новорождественская СБ», «Ростелеком» выставил счет за свои услуги 31 мая 2015 года на 81053,91 руб., за 30 гигабайт трафика. Библиотека заплатила всю сумму к концу 2016-ого. Было пять платежей: 16.10.2015 – 1062,93 руб., 24.11.2015 – 20000 руб., 04.06.2016 – 19970,98 руб., 24.06.2016 – 38000 руб. и 12.12.2016 – 2000 руб. 23 мая 2016 года арбитражный суд Пермского края вынес решение в пользу ПАО «Ростелеком», обязав взыскать с МБУК «Новорождественская СБ» задолженность за услуги в размере 59970,98 руб. и госпошлину 2000 рублей.

В 2018-ом библиотеки объединили, МБУК «Новорождественская сельская библиотека» ликвидировали, а библиотеки-филиалы, входившие в учреждение, в том числе библиотеки села Новорождественское, поселков Шаква, Кын, Кормовище и деревни Верх-Култым присоединили к «Лысьвенской библиотечной системе». Тогда же и передали на баланс МБУК долг Веры Савиной.

— Наше учреждение не имеет никакого отношения к образованию этого долга. Я директор с 2019 года. Самое обидное, что я оказалась крайней. Я вникала в дела, много у нас было работы, ближе к сроку мне дали эти документы, определение суда. Понимаете, я хотела уведомить человека заранее. Оказывается, добрые намерения могут приводить вот к такому. Хотелось бы, чтобы была адекватная информация, нас злодеями выставлять не надо. Мы хотели, как лучше, хотели ее пригласить, обсудить, — говорит Елизавета Запятая о своем письме.

— В 2018 году присоединили библиотеку Шаквы. Знали, конечно, об этой ситуации, но никакого отношения к ней не имели, МБУК свой там был. Все бумаги к нам пришли в 2018 году, определение суда и долг. Мы ждали, может быть она придет, напишет заявление, чтобы хоть какую-то небольшую сумму начать удерживать из зарплаты, хотя бы по 200 рублей. Ей же время было дано с 2016 года, но она не приходила и ничего не оплачивала. Мы с Верой Савиной общались по работе, но ситуацию с долгом никак не проговаривали, — рассказали в бухгалтерии.

В Шакве два трактора расчищают снежную дорогу. На обочинах метровые сугробы. По пути к библиотеке проезжаем недавно сгоревший деревенский дом, он еще дымится. Кусок целой стены облицован снаружи яркими зелеными панелями. Библиотека располагается в комнате поселкового клуба. Несколько стеллажей с книгами, коробка карточек читателей, ноутбук. На улице ноль градусов, но в помещении холодно — даже верхнюю одежду не снимешь. «Что-то случилось с циркуляцией, теперь только одна труба греет, остальные отсоединили», — встречает нас Савина. Она работает на 0,3 ставки библиотекаря, два часа в день, с 16 до 18.

Фото: Максим Кимерлинг — специально для «Новой»

По вторникам встречи рукодельниц. Вера скачивает дома из интернета уроки, мастер-классы, схемы вязания для посетительниц — женщин поселка. Что-то распечатывает на принтере. Мы приехали как раз во вторник. В этот раз пришли две женщины, Вера показывает им на ноутбуке новые примеры и задания. Из постоянных рукодельниц-посетительниц, пять женщин.

— Мы собираемся до апреля, а там уже садово-огородный период, не до этого. В октябре снова начинаем. Я отчитываюсь о своих мероприятиях, но не хочу дополнительных бумаг – итак много их. Если рукодельниц отдельно оформлять, нужно через всю бумажную волокиту, а я не хочу, уже не хочу. За эти 4 года я выдохлась что ли, все это на нервной почве. Интерес потеряла или охладела? Нет, тут другое.

Что интересно, меня оставили просто как библиотекаря (вместо заведующей — прим. ред.), еще тем более 0,3 ставки, но требуют отчетность, бумаги, планы — все так же, еще больше.

В отчетах указывают, что есть доступ в интернет, хотя на самом деле его нет 5 лет как.

Показывает нам отчет по своей библиотеке на шести листах за 2019 год: «Федеральное статистическое наблюдение. Сведения об общедоступной библиотеке». Площадь помещений: 29 кв. м, число зарегистрированных пользователей библиотеки: 150 человек, число посещений: 1787, численность работников: 1, наличие доступа в интернет: есть. Вера говорит, что указывает «нет», но руководство изменяет на «есть».

***

10 февраля Вера Савина опубликовала пост на своей странице в социальной сети «Вконтакте» с номером карты и с просьбой о помощи в выплате долга за библиотечный интернет. Писала о заработной плате в 5-7 тысяч, о стаже библиотекаря более 30 лет. И приложила официальное письмо директора, Елизаветы Запятой. После публикации этой истории в «Новой», на карту Веры Савиной поступило около 600 тысяч рублей.

— Буквально на следующий день, после статьи «Новой газеты», утром, даже вспомнить страшно, карта была тогда у сына, он посмотрел перед работой, около 500 тысяч было.

Я испугалась, конечно. Мне страшно стало от этой суммы. Сразу выложила еще один пост, всех поблагодарила. Мне больше не нужно. Понимаете, это для меня просто немыслимые деньги. Я живу, жила и буду жить по средствам. Есть – хорошо. Нет, ну пусть так. Не жила богато и не хочу начинать. Позвонила сразу в «Новую газету», сообщила что пришла такая немыслимая сумма. Спросила, что мне делать? Как мне быть? Потом еще стали приходить деньги. Дошло где-то до 600 тысяч. Я не знаю, что дальше делать, честно говоря, на что решиться, – говорит Вера Савина.

Фото: Максим Кимерлинг — специально для «Новой»

Сейчас в Шакву приезжает много журналистов, телевидение. Вместе с нами в библиотеке съемочная группа «НТВ» из Екатеринбурга. Вера со всеми общается, рассказывает много раз свою историю.

— Появились компьютеры у нас в сельских библиотеках в 2014-ом году. У меня у первой, я получила в качестве подарка вот этот ноутбук от депутата. А интернет появился позже, буквально через полгода. Сначала он был безлимитный. Пользовались им, рады были: можно связаться со всем миром. Но, к сожалению, радость была не долгой. В апреле 2015-ого мне позвонила наш руководитель, Светлана Михайлова, и заявила, что интернет переводят на другой тариф. В тарифе 100 мегабайт, а остальное «за свой счет». Не понятно было, конечно, за чей счет. Видимо, так получилось, что за мой. Раз я лимит в 100 мб использовала, за который они заплатили. Когда я сказала сыну, он разбирается, он удивился и сказал, что этого не может быть. Потому что 100 мб это совсем ничего. Мы вот сейчас смотрели мастер-класс, который я дома скачала, он 600 мегабайт. Шесть лимитов израсходовала только на один мастер-класс, я для женщин скачивала. А скачивала я много для них. Потому что нужны были картинки, схемы. В то время мы занимались уже, как раз с октября по апрель.

В сельском клубе, рассказывает библиотекарь, тоже не было ни компьютера, ни интернета. Работники просили скачать мелодии и фонограммы для занятий пением.

— Много приходилось скачивать. Два часа, которые мне выделили для работы, это совсем ничего. Превысили лимит, на много. 30 гигабайт вместо 100 мегабайт. Я не знаю, почему они решили заключить такой договор, наверное, самый дешевый нашли, в целях экономии, решили сократить расходы. Им не важно, как мы будем работать. Ладно я, уносила домой ноутбук, а библиотекарь из деревни Верх-Култым не уносила компьютер, она работала в библиотеке, и то заплатила 7 тысяч, тоже превысила лимит. Поэтому, я думаю, договор у них был этот совершенно необдуманный.

То, что у нее долги, признается библиотекарь, она даже не сразу поняла.

— Одного звонка, мне кажется, недостаточно. Не было ни письменных распоряжений, приказов — ничего не было. Вот так все и получилось, неожиданно, конечно, для меня. Вспоминать сейчас тяжело. При такой зарплате где ж я могу найти эти 80 тысяч? Они заявление подали в полицию: решили из меня сделать экономическую преступницу, завести уголовное дело, но это не получилось и тогда, видимо, решили подать в суд.

Фото: Максим Кимерлинг — специально для «Новой»

В суде стороны заключили мировое соглашение. Сначала директор МБУК предложила Савиной заплатить 60 000, а 20 000 взял бы на себя бюджет. Но в итоге договорились на 42 000.

— Сначала хотели, чтобы я выплачивала каждый месяц по тысяче из зарплаты, но я отказалась. Из этой зарплаты еще тысячу вычитать? Так и сказала: «А на что я буду жить?»

И все это тянулось, вот до этого момента. Сейчас я счастлива. Наконец, могу снова с удовольствием работать, — продолжает Савина. — Самое обидное было, что библиотека, наша система, меня бросила. Когда я приехала вчера в Лысьву, отдать долг, они, конечно, были не рады мне. Недовольны. Ну что делать? Я надеялась, вполне ведь могли что-то предпринять? Управление культуры, само, наше, городское. За 36 лет работы меня все там знают — все видели и вот так. Я безмерно благодарна всем людям. Ну кто я? Маленький библиотекарь, какой-то скромный библиотекарь в маленькой деревне уральской. И вдруг.

***

Решение о том, что деньги за интернет должна заплатить именно Савина, принималось на специальной комиссии в 2015 году. В состав комиссии вошли: директор Новорождественской библиотеки Светлана Михайлова, бухгалтер библиотеки, начальник Новорождественского территориального управления Борис Ефимов и финансист управления Татьяна Чупеева.

Фото: Максим Кимерлинг — специально для «Новой»

«У нас тогда снизилось финансирование, пришлось ужаться. Нам нужны были средства на выплату зарплаты, чтобы исполнять указы президента. На работников культуры действуют майские указы. А средств нам дополнительно на это не выделяли. Поэтому мы, как могли, ужали другие расходы. И расходы на интернет. А то, что скачивала она книги, как она говорит, это все на самом деле вранье. Я живу в той же деревне, где она и понимаете, мы все прекрасно знали, что она носила этот ноутбук домой и на этом ноутбуке, под логином и паролем библиотеки сидели ее два сына, а сейчас ее выставили такой прямо страдалицей, а мы такие все плохие, не помогли, не протянули руку помощи — просто знаете, неприятно. Был ведь судебный процесс, брали распечатку из Ростелекома – интернет работал по 18 часов в сутки. Это нормально? Их предупреждали, что сменился тариф. Просто она не хотела нас услышать. Перерасход был еще по одной библиотеке, там было примерно семь тысяч. В остальных трех филиалах не было перерасхода», — рассказала Татьяна Чупеева «Новой газете».

Бывший директор Новорождественской библиотеки, Светлана Михайлова, тоже говорит, что пришлось сокращать расходы на интернет из-за снижения финансирования, это была временная мера.

— Долг у Веры Савиной образовался, потому что дети ее пользовались рабочим интернетом. Это все есть в распечатках из «Ростелекома». Договор с «Ростелекомом» очередной мы заключили в феврале 2015 года. Был безлимитный тариф, 1800 рублей в месяц. Потом у нас в бюджете денег не было, не было субсидии, наверное, я уже сейчас не помню. И мы в апреле перешли на ограниченный тариф, за 300 рублей, буквально на несколько месяцев, в целях экономии. Как у нас субсидии появились, мы снова вернулись на безлимитный тариф. Веру Савину мы предупредили: заходить только в почту, ответить на письма и все. Никаких скачиваний. Она была в курсе этого. Я сама ей говорила по телефону и через сына, ему лично говорила, что тариф изменился, в интернете не сиди. Этот ограниченный тариф нам предложили в «Ростелекоме». Перерасход лимита был еще в одной библиотеке. Там мы покрыли расход за счет бюджета учреждения, сама библиотекарь заплатила тысячу рублей с небольшим. Мы решили помочь Вере Савиной — только половину суммы ей присудили, потому что материально она бы всю эту сумму не смогла заплатить.

Фото: Максим Кимерлинг — специально для «Новой»

Спрашиваем Веру куда она планирует такую большую сумму потратить. «Хочу помочь нашей Надежде Кузнецовой. Это первое. Так случилось, что вчера был пожар у нее. Ей сейчас очень тяжело. Я не могу не помочь. Мы вместе работали с ней в кочегарке. Пришлось тогда в кочегарку устроиться даже не потому, что висел долг, просто надо было содержать семью. Предложили мне. Человек ушел, я согласилась, деньги же нужны. Сыновей поднимать: они учились еще в то время. Два с половиной года я проработала там. Потом перевели все на электроотопление. Два с половиной года ворочала чурками, колола дрова. Дети, конечно, помогали, приезжали по мере возможности. Зарплата 6800 рублей. Последние полгода, мы работали вдвоем, через день, вместо четырех человек. Но нам доплачивали еще по 2 тысячи. За переработку, наверное. Нам не то что эти ставки на двоих разделили, нам просто добавили по 2 тысячи. Сэкономили снова на нас.

Куда собранные деньги потрачу? Думала про библиотеку. Если, как обещали, будет сбор книг, то на книгах я пока не буду акцентироваться. Нужно поменять ноутбук. Еще мечтала давно, просила, но мне не дали, приобрести цветной принтер. Женщины просят у меня в цветном варианте печатать. Пока так. Для себя я, честно говоря, боюсь их расходовать, хотя хочется провести водопровод домой — об этом тоже давно мечтаю. Ну не знаю. Я не знаю.

Честно говоря, я бы даже спросила у людей вот кто выслал мне эти деньги. Помогите советом уже, раз вы выслали, скажите, куда я могу их потратить?»

Уезжаем, когда уже стемнело. Вера Савина закрывает библиотеку-клуб на амбарный висячий замок. Раньше тут был сельский магазин. Дом Веры на другой стороне поселка, говорит, даже считала, получается зимой, километр идти, если в обход, по дороге.