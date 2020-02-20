Нашли любовь на карантине

Россияне покидают карантинную зону в Тюмени. Фото: URA.RU / ТАСС

Прошло более двух недель со дня создания первой в России карантинной зоны по коронавирусу — в Тюменской области. 5 февраля два самолета Военно-космических сил РФ доставили в аэропорт Рощино из китайского города Уханя 144 человека. В Тюмени в связи с этим событием и обнаруженным незадолго до этого коронавирусом у китайской студентки Индустриального университета царил ажиотажный спрос на медицинские маски. Горожане отказывались покидать свои жилища.

Сейчас карантин официально завершен. Накануне из научного центра «Вектор» в Новосибирске пришли последние результаты анализов на коронавирусную инфекцию: все эвакуированные из Ухани в Тюмень здоровы. Из санатория «Градостроитель», который и стал карантинной зоной, начали выезжать его вынужденные постояльцы. Люди разъезжаются по домам, несколько человек решили задержаться и погостить в Тюмени.

Эвакуированный 18-летний Даниил Парфенович из Красноярска в китайском Ухане учился.

Даниил. Фото из личного архива

Говорит, что благодаря коронавирусу «вытащил счастливый билет» и, возможно, нашел любовь.

«С Инной мы познакомились еще в Китае, когда ждали рейс в Тюмень. После небольшого диалога я понял, что у нас много общих тем и было бы интересно продолжить общение. Когда перебирались в военный самолет, тоже общались, а в санатории под Тюменью нас уже разлучили. Мы договорились поселиться в одной комнате, но нам не позволили, расселяли и семейные пары. На карантине общались в соцсетях, сейчас планируем встретиться в Москве», — рассказал Даниил «Новой».

Инна на карантине. Фото из личного архива

При заселении на карантин людей предупредили о том, что им запрещено покидать номера в течение двух недель. В случае нарушения срок карантина будет отсчитываться с нуля. Максимум, что могли позволить себе постояльцы, — это выйти на балкон.

Постояльцы отмечают, что их отменно кормили, обеспечили необходимыми средствами гигиены и даже сим-картами, на счетах которых были баснословные суммы:

от 20 000 до 40 000 рублей.

Они в течение двух недель зависали в интернете, общались с журналистами, читали книги и отдыхали. Не хватало «вредной» китайской еды, например лапши быстрого приготовления. Югра помогала продуктами, а медики заверили, что не боятся постояльцев, но все-таки контакты свели к минимуму.

Эвакуированные отмечают, что во время карантина эксцессов не было, а одного мужчину госпитализировали в первые дни с сильным похмельем.

«Истерика в социальных сетях не соответствовала тому, что было в жизни. Многие связывают изначально негативный фон с тем, что власти поставили жителей перед ультиматумом: здесь будет карантинная зона. Нашего мнения никто не спросил. Это был и информационный провал властей, поскольку не было информации о том, как и при каких обстоятельствах можно заразиться коронавирусом. Все эти две недели город продолжал жить обычной жизнью, сегодня вот в центре Тюмени многодетные мамы провели митинг против социальной несправедливости», — говорит жительница Тюмени Анастасия Карташова.

Студентку из Китая, у которой диагностировали коронавирус, накануне выписали из больницы — она здорова. Медицинские маски в аптеках продаются свободно, спрос на них значительно упал.