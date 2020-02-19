Ловкость рук

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Бериева провел испытания нового самолета для МВФ России с украинскими двигателями, которые Украина запретила поставлять России еще в 2018 году.

Тестовые испытания очередного серийного поисково-спасательного самолета-амфибии Бе-200ЧС прошли 14 февраля. «Планируется, что после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний Бе-200ЧС будет передан заказчику для эксплуатации в составе морской авиации ВМФ России», — сообщили по этому поводу в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Бе-200 (летающая лодка) — российский самолет-амфибия, разработанный таганрогскими авиастроителями еще в начале 90-х. Первый тестовый полет Бе-200 прошел в 1998 году. Он способен во время глиссирования за 20 секунд набирать до 12 тонн воды и сбросить их на очаги пожара. Со временем лайнер был усовершенствован не только для тушения, но и для патрулирования пожароопасных территорий. С 2003 года Бе-200 используется для тушения лесных пожаров и в России, и за рубежом.

В 2018 году на Гидроавиасалоне ТАНТК им. Бериева подписал контракт с американской компанией Seaplane Global Air Services на поставку 10 самолетов для работы в США.

Американцы согласились купить 4 машины и подписали опцион еще на 6 судов.

Стороны договорились, что на первых двух машинах будут стоять украинские двигатели запорожского авиастроительного предприятия «Мотор Сич», а остальные оснастят французско-российскими агрегатами SaM146.

Двухконтурные турбореактивные двигатели Д436ТП разрабатывались в ЗМКБ «Прогресс» еще с советских времен. В рамках кооперации выпуск моторов был налажен в Запорожье, и до 2018 года Украина регулярно снабжала своей продукцией таганрогских авиастроителей. По данным Украинского промышленного портала, цена каждой силовой установки — 2,496 млн долларов.

Бе-200ЧС на взлетной полосе. Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Но в 2015 году Киев разорвал военно-техническое сотрудничество с Москвой. Украина выполнила контракты, заключенные с российскими коллегами до 2015 года, и отказалась подписывать новые соглашения, в том числе на продукцию двойного назначения. В 2018 году санкции были усилены, и запорожским авиастроителям запретили продавать двигатели в Россию.

Оставшись без украинских силовых установок, российские авиастроители заявили о готовности устанавливать на таганрогские амфибии русско-французские SaM146, на которых сейчас летают «суперджеты». Но Генпрокуратура РФ неожиданно запретила эксплуатировать эти двигатели, сославшись на то, что критически важная часть комплектующих для них производится в странах НАТО.

Так таганрогские авиастроители остались вообще без каких-либо силовых установок.

По итогам третьего квартала 2019 года убытки ТАНТК им. Бериева достигли 1,9 млрд рублей. Выручка, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, упала на 20% и составила 4,7 млрд рублей.

В конце 2019 года предприятие уведомило власти Таганрога о готовящемся сокращении 800 сотрудников. Основная причина, по версии руководства завода, — оптимизация производства. Хотя сотрудники предприятия связывают массовые увольнения с антироссийскими санкциями Украины.

Что касается поставок 10 самолетов в Соединенные штаты, то, согласно договору с Seaplane Global Air Services, к выполнению взятые на себя обязательств таганрогские авиастроители должны приступить в этом году.

Между тем ожидается, что Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) к 2024 году создаст для таганрогской амфибии исключительно российский двигатель.

«Мотор Сич» в Украине за сотрудничество с российскими предприятиями подвергается жесткой критике. Украинцы узнали, что в рамках программы перевооружения армии и флота Минобороны РФ намерено до 2027 года закупить для четырех флотов 16 самолетов-амфибий. В августе прошлого года половину акций производителя силовых установок купили китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group.

На предприятии подтверждают, что на самолете, испытания которого прошли 14 февраля и который вскоре будет передан ВМФ России, стоят украинские двигатели.