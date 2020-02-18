Особая денежная зона

Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемия Кызласова за получение взятки в размере 2,5 млн рублей. «Неизвестные люди, представившиеся сотрудниками ФСБ, 17 февраля увезли Кызласова в неизвестном направлении. Защитой поданы заявления о похищении Артемия в ФСБ и СКР», — сообщил «Новой газете» адвокат Александр Петрикин.

После заявления юристов о похищении Артемий Кызласов нашелся в изоляторе временного содержания Екатеринбурга. Предполагается, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

«Кызласов был задержан на первом этаже офисного здания «Высоцкий» около пяти часов дня, — рассказал адвокат Сергей Колосовский. — По телефону его попросил спуститься вниз его знакомый Шилиманов. Но внизу ожидал другой человек по фамилии Панов. Панов начал говорить Кызласову какие-то странные вещи, которые вызвали недоумение у нашего клиента, и он попытался вернуться в офис. Панов не давал ему пройти. В это время в холл офисного здания вбежали сотрудники правоохранительных органов.

В суете Панов засунул под диван некий сверток, в котором обнаружились 30 тысяч рублей и нарезанная бумага. Этот сверток и выступил в роли взятки в 2,5 миллиона рублей».

Задержанного Кызласова увезли в управление ФСБ, где продержали до 23.00. После чего переместили к зданию областного Следственного комитета, но до четырех часов утра он просидел в микроавтобусе во дворе управления.

Член правления общественной организации «Деловая Россия — Урал» Дмитрий Панов, выступивший в роли взяткодателя, появился в этой истории совсем не случайно. Его ООО «Проектное дело» (микропредприятие с тремя сотрудниками) ранее выиграло тендер «Титановой долины» на 1,79 млн рублей на проектирование теплосетей. Неделю назад он хвастался в соцсетях о получении положительного заключения экспертизы, а через неделю оказался с 2,5 миллиона в холле офиса уральской «Титановой долины». По данным 66.ru, эта сумма — аванс из взятки в 10 миллионов.

Новость о задержании Кызласова вызвала на Урале неоднозначную реакцию. Непонятно, за что гендиректор бюджетного предприятия (100% «Титановой долины» принадлежит правительству Свердловской области) мог получить взятку: ОЭЗ пока явно не выглядит местом, куда стремятся инвесторы.

Точнее всего об этом написал в фейсбуке депутат Госдумы Андрей Альшевских: «Впору обсудить, нужна ли нам впредь «Титановая долина».

Для нашего региона этот проект стал символом токсичности, бесполезности. Ведь до сих пор миллиарды, «закопанные в пустырь», не принесли отдачи.

Да и не факт, что она когда-нибудь будет. Управленцами «Титановой долины» сорваны все обещания, показатели, в том числе по созданию рабочих мест».

Действительно: в «Титановой долине», созданной в 2010 году и призванной дать толчок развитию уральской промышленности, числится 17 резидентов, из которых реально работали, по данным РБК, всего пять. Более того, в прошлом году ОЭЗ потеряла своего крупнейшего инвестора — компанию «СТОД», которая намеревалась вложить в изготовление OSB-плиты и клееного бруса в Верхней Салде свыше 15 млрд рублей. Причина расторжения контракта — нарушение договоренностей, согласно которым «Титановая долина» и правительство Свердловской области должны были проложить железнодорожные пути к промплощадке в Салде, так как без них производство стройматериалов в ОЭЗ просто не имеет смысла: продукцию невозможно будет доставить до потребителя.

Всего с 2010 года в «Титановую долину» было инвестировано 5,6 млрд рублей из бюджетов РФ и Свердловской области. Эти вложения до сих пор не окупились. При этом сомнительные расходы «Долины» известны. Так, в 2019 году ОЭЗ в порядке «экстренной закупки» (по 44 ФЗ) приобрела два Mercedes-Benz V 250d 4matic в комплектации Exclusive за 12 млн рублей. Издание 66.ru тогда отмечало, что даже у губернатора Свердловской области автомобиль дешевле — его Mercedes стоит 4,99 млн рублей.