Особая денежная зона
На Урале задержан гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов
Артемий Кызласов. Фото: РИА Новости
Иван ЖилинИзольда Дробина«Новая газета»
Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемия Кызласова за получение взятки в размере 2,5 млн рублей. «Неизвестные люди, представившиеся сотрудниками ФСБ, 17 февраля увезли Кызласова в неизвестном направлении. Защитой поданы заявления о похищении Артемия в ФСБ и СКР», — сообщил «Новой газете» адвокат Александр Петрикин.
После заявления юристов о похищении Артемий Кызласов нашелся в изоляторе временного содержания Екатеринбурга. Предполагается, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
«Кызласов был задержан на первом этаже офисного здания «Высоцкий» около пяти часов дня, — рассказал адвокат Сергей Колосовский. — По телефону его попросил спуститься вниз его знакомый Шилиманов. Но внизу ожидал другой человек по фамилии Панов. Панов начал говорить Кызласову какие-то странные вещи, которые вызвали недоумение у нашего клиента, и он попытался вернуться в офис. Панов не давал ему пройти. В это время в холл офисного здания вбежали сотрудники правоохранительных органов.
В суете Панов засунул под диван некий сверток, в котором обнаружились 30 тысяч рублей и нарезанная бумага. Этот сверток и выступил в роли взятки в 2,5 миллиона рублей».
Задержанного Кызласова увезли в управление ФСБ, где продержали до 23.00. После чего переместили к зданию областного Следственного комитета, но до четырех часов утра он просидел в микроавтобусе во дворе управления.
Член правления общественной организации «Деловая Россия — Урал» Дмитрий Панов, выступивший в роли взяткодателя, появился в этой истории совсем не случайно. Его ООО «Проектное дело» (микропредприятие с тремя сотрудниками) ранее выиграло тендер «Титановой долины» на 1,79 млн рублей на проектирование теплосетей. Неделю назад он хвастался в соцсетях о получении положительного заключения экспертизы, а через неделю оказался с 2,5 миллиона в холле офиса уральской «Титановой долины». По данным 66.ru, эта сумма — аванс из взятки в 10 миллионов.
Новость о задержании Кызласова вызвала на Урале неоднозначную реакцию. Непонятно, за что гендиректор бюджетного предприятия (100% «Титановой долины» принадлежит правительству Свердловской области) мог получить взятку: ОЭЗ пока явно не выглядит местом, куда стремятся инвесторы.
Точнее всего об этом написал в фейсбуке депутат Госдумы Андрей Альшевских: «Впору обсудить, нужна ли нам впредь «Титановая долина».
Для нашего региона этот проект стал символом токсичности, бесполезности. Ведь до сих пор миллиарды, «закопанные в пустырь», не принесли отдачи.
Да и не факт, что она когда-нибудь будет. Управленцами «Титановой долины» сорваны все обещания, показатели, в том числе по созданию рабочих мест».
Действительно: в «Титановой долине», созданной в 2010 году и призванной дать толчок развитию уральской промышленности, числится 17 резидентов, из которых реально работали, по данным РБК, всего пять. Более того, в прошлом году ОЭЗ потеряла своего крупнейшего инвестора — компанию «СТОД», которая намеревалась вложить в изготовление OSB-плиты и клееного бруса в Верхней Салде свыше 15 млрд рублей. Причина расторжения контракта — нарушение договоренностей, согласно которым «Титановая долина» и правительство Свердловской области должны были проложить железнодорожные пути к промплощадке в Салде, так как без них производство стройматериалов в ОЭЗ просто не имеет смысла: продукцию невозможно будет доставить до потребителя.
Всего с 2010 года в «Титановую долину» было инвестировано 5,6 млрд рублей из бюджетов РФ и Свердловской области. Эти вложения до сих пор не окупились. При этом сомнительные расходы «Долины» известны. Так, в 2019 году ОЭЗ в порядке «экстренной закупки» (по 44 ФЗ) приобрела два Mercedes-Benz V 250d 4matic в комплектации Exclusive за 12 млн рублей. Издание 66.ru тогда отмечало, что даже у губернатора Свердловской области автомобиль дешевле — его Mercedes стоит 4,99 млн рублей.
P.S.
Вместе с Кызласовым, по сообщениям уральских СМИ, был задержан бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов — якобы за посредничество в передаче взятки. Пока следствие этот факт не подтверждает. Шилиманов, между тем, уже является фигурантом уголовного дела о мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» в Екатеринбурге. По версии следствия, при строительстве ЖК было похищено 56 млн рублей.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.