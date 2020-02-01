онлайн
Заражено — 12039 (в России — 2), смертей — 259. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом
Попались в «Босфоре»
Что стоит за арестами высокопоставленного оперативника МВД и уволенного сотрудника ФСБ. Преступные авторитеты, дело об убийстве Анны Политковской...
Ирек Муртазинспецкор
В среду днем, 29 января, в ресторане «Босфор» на Арбате было немноголюдно. За одним из столиков сидели трое: полковник полиции Евгений Кузин, служивший заместителем начальника управления по раскрытию резонансных преступлений Главного управления Уголовного розыска МВД, Игорь Фролов, пенсионер ФСБ, бывший оперативник Управления «К», и авторитетный предприниматель Мирон Амадян (больше известный как Дмитрий Чантурия или Мирон).
Мирон, как правило, передвигающийся по Москве в сопровождении охраны, в «Босфор», что удивительно, приехал один. Наверное, потому, что уже знал — он находится под присмотром оперативников Управления «М» ФСБ России (занимаются расследованием преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов), а разговор записывается.
Как сообщает следствие, несколькими днями ранее, в пятницу 24 января,
Мирон Амадян передал экс-оперативнику ФСБ Фролову 100 тысяч меченых долларов. Передачу денег зафиксировали под видеозапись.
В ресторане «Босфор» спецоперация прошла без заминок: авторитетный бизнесмен просил предоставить скидку и отсрочку за снятие подозрений в организации преступного сообщества. Полковник МВД Кузин, в свою очередь, объяснял, что он не может этого сделать, поскольку большую часть денег якобы «надо передать шефу» (генералу МВД Денису Беднарскому) — мол, без него «невозможно решить проблему». Предприниматель тяжело вздохнул и передал деньги — в долларах.
Тут же в ресторан ворвались оперативники Управления «М» ФСБ и задержали Кузина с Фроловым.
«Авторитетный» фактор
«Проблема» Мирона Амадяна действительно была серьезной. Еще в конце прошлого года, по данным следствия, пенсионер ФСБ Игорь Фролов предупредил его о том, что в ближайшее время Мирон будет арестован по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Амадян, повторюсь, в криминальном мире был хорошо известен — в том числе как родственник убитого в 2012 году вора в законе Деда Хасана (за несколько недель до убийства которого, по некоторым данным, его видели в обществе Фролова).
Фролов же будто бы предложил урегулировать проблемы, заявив, что может помочь прекратить оперативную разработку, которую, с его слов, ведет его знакомый, полковник МВД Кузин. Эту услугу Фролов оценил в один миллион долларов.
Амадян предпринял попытку осадить Фролова и начал искать иные выходы на силовиков, которые смогли бы решить его «проблемы» по более приемлемой цене. Вот тут-то на него и вышли оперативники Управления «М» ФСБ, предложив написать заявление о вымогательстве. Выбора у предпринимателя не было.
И все дальнейшие переговоры с Фроловым, как и передача денег, проходили под контролем ФСБ.
По сведениям «Новой», в управлении «М» ФСБ не ожидали, что на встречу в ресторан «Босфор» придет полковник Кузин.
Первоначально отрабатывалась более простая версия: отставной чекист Фролов банально «разводит» Амадяна, если говорить языком права — покушается на мошенничество. Но на встречу пришел офицер МВД, у которого есть соответствующие полномочия.
Уже вечером 29 января было возбуждено уголовное дело о вымогательстве. В постановлении о его возбуждении фигурирует сумма 25 351 900 рублей (большая часть денег передавалась в долларах и евро, а следствие перевело в рублевый эквивалент, поэтому и получилась некруглая сумма).
Как часто бывает в подобных случаях, внезапно выяснилось, что полковник Кузин за день до задержания был уволен из МВД.
Вечером 29 января были проведены обыски в кабинете Кузина на улице Житной и по месту проживания. Были изъяты 25 тысяч меченых долларов из первого «транша», которые Амадян передал Фролову 24 января.
Кузин объяснил это обстоятельство тем, что взял деньги у Фролова в долг. Но в момент допроса полковник не знал, что отставной чекист уже признал вину, написал явку с повинной и дал исчерпывающие показания, рассчитывая на особый порядок рассмотрения уголовного дела.
31 января Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кузину и Фролову меру пресечения в виде содержания в СИЗО. Пока до 29 марта.
Кузин и Фролов в «деле Политковской»
Рассказывая Мирону Амадяну о своем знакомом в Главном управлении Уголовного розыска МВД, Игорь Фролов не лукавил. С Кузиным он познакомился и сдружился, когда они оба были включены в оперативно-следственную группу, которая вела расследование уголовного дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской.
К слову, в ходе судебного процесса по избранию меры пресечения Кузин, рассказывая о своих заслугах, заявил, что это именно он раскрыл «дело Политковской».
Это не совсем так. Убийство было раскрыто следственным путем, а не оперативным. Хотя надо признать, что Евгений Кузин в ходе этого расследования действительно проявил себя как очень профессиональный оперативник, который сделал очень много для того, чтобы хотя бы часть виновных была осуждена..
А вот участие оперативника Управления «К» ФСБ Игоря Фролова в расследовании убийства Анны Политковской оставило странное впечатление. И вот почему.
Следствием было установлено и вынесены приговоры организаторам убийства Лом-Али Гайтукаеву и Сергею Хаджикурбанову, непосредственному исполнителю Рустаму Махмудову, пособникам Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым. Кроме того, к 11 годам лишения свободы был приговорен экс-глава отделения оперативно-поискового управления ГУВД Москвы подполковник Дмитрий Павлюченков, также признанный организатором преступления.
Заметим: оба организатора — и Гайтукаев, и Павлюченков — изначально позиционировались как главные свидетели обвинения.
Но в этом уголовном деле был еще один фигурант в погонах — сотрудник УФСБ по Москве и Московской области подполковник Павел Рягузов. Но Рягузову вменили иное, и он избежал обвинительного приговора.
Хотя в ходе судебного следствия был оглашен ряд материалов, из которых можно сделать вывод, что организатор убийства Лом-Али Гайтукаев (в прошлом году умер в колонии) сотрудничал с ФСБ, а куратором этого секретного сотрудника был, скорее всего, подполковник Павел Рягузов.
Мало того, Рягузов был хорошо знаком и с киллером Рустамом Махмудовым. К примеру, Рягузов вывозил Махмудова рейсом из Москвы — на опознание в рамках другого уголовного дела. И это при том что Махмудов в это время был в розыске и жил по подложным документам.
Рягузов был в приятельских отношениях и с сотрудником ГУВД Москвы Павлюченковым, сотрудники которого за сто баксов в день выслеживали Анну Политковскую в рабочее время на служебных авто, снабженных «непроверяйками».
Повторюсь, Павлюченков первоначально проходил по этому уголовному делу в качестве свидетеля. И, возможно, тоже избежал бы наказания, если бы в редакцию «Новой» не пришел гражданин Белоруссии Олег Голубович — знакомец многих персонажей, причастных к убийству Политковской, — и не рассказал, что на него давят, чтобы он не рассказывал следствию все, о чем знает. А знал он много. И, по его словам, давил на него именно оперативник ФСБ Игорь Фролов, который якобы также пытался втянуть свидетеля в какие-то махинации с авторитетами, не имеющими отношения к убийству обозревателя «Новой газеты».
Редакция «Новой газеты» приняла решение вывезти Голубовича из страны.
Был оформлен адвокатский опрос свидетеля, который следствие приобщило к материалам дела. На основании этого документа Голубович позже был допрошен в посольстве России в Украине. А через какое-то время подтвердил свои показания в ходе судебного следствия. Голубович показал, что оружие киллеру Махмудову передал подполковник Павлюченков. И произошло это в автомобиле Голубовича, которого Павлюченков попросил подвезти на встречу.
По словам Голубовича, от него требовали не давать показаний в отношении чекиста Рягузова и того же Павлюченкова.
Свой среди чужих
Игорь Фролов начинал службу в Управлении «Н» СБТиЗКС (Служба по борьбе с терроризмом и защите конституционного строя) ФСБ, в составе которого был и отдел, работавший с ворами в законе. Управление «Н» занималось борьбой с наркобизнесом, но вскоре было ликвидировано, а сотрудники влились в Управление «К», входящее в Службу экономической безопасности ФСБ.
4 февраля 2013 года в «Новой» было опубликовано расследование Сергея Канева «Малина в погонах», в котором был задан вопрос: что связывает офицеров экономической контрразведки ФСБ с криминальными авторитетами? И приведены конкретные примеры взаимовыгодного «сотрудничества» криминальных авторитетов с офицерами ФСБ. В частности, с оперативником Управления «К», который в публикации был обозначен как «Игорек».
Фамилии мы не назвали. Но в Управлении собственной безопасности догадались, о ком речь, и после проверки отправили Игоря Фролова на пенсию.
«Новая» продолжает следить за развитием событий.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.