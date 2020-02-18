Камчатские потрошители

В 2018 году Камчатка отчиталась о рекордном за 110 лет улове. Но жители этого не почувствовали. Фото: РИА Новости

На Камчатке власть и бизнес строят планы на очередную красную путину (массовый вылов лососей). Она начнется летом, но готовить сети надо зимой. Контролировать процесс в этом сезоне будут новые люди. Прежнего главу Северо-Восточного управления Федерального агентства по рыболовству (ФАР) Александра Христенко перевели на Северо-Запад. Он теперь возглавляет управление ФАР с офисом в Санкт-Петербурге. Главной вехой трудового пути Христенко на Камчатке останется рекордная путина 2018 года, когда, по официальным данным, удалось поймать почти полмиллиона тонн рыбы. За последние 110 лет такого еще не случалось.

Камчатку тогда в буквальном смысле завалили лососями. Жители края постили видеоролики — выброшенный улов валялся на обочинах дорог. Примечательно, что в магазинах рыба при этом не подешевела, а в регионе выросла социальная напряженность, произошли столкновения аборигенов с рыбинспекцией и силовиками. Но власти все равно признали рыбалку суперуспешной. Отличившихся чиновников осыпали наградами. Главе Северо-Восточного управления ФАР, к примеру, вручили ведомственную медаль.

По-другому никак

Александр Христенко. Фото: Fishnews

Александра Христенко десантировали в Петропавловск-Камчатский в 2014 году. До этого к рыбной отрасли он не имел вообще никакого отношения: служил в вооруженных силах, возглавлял охранные предприятия, работал в администрации города Токсово Ленинградской области. А затем вдруг засобирался на Камчатку. На сайте токсовской администрации в связи с этим поместили обращение Христенко к горожанам: «Я офицер, и о том, что такое офицерский долг, не забываю никогда. Родина сказала: «Надо». Я отвечаю: «Есть». Поставлена задача навести порядок, построить системную работу, и мы ее выполним. Должны выполнить. Потому что по-другому никак».

Кульбит в карьере бывшего офицера и гендиректора ЧОПа, конечно, выглядел странно, но объяснить его можно. СМИ Ленинградской области сообщали, что Христенко связывают товарищеские отношения с Василием Шестаковым — бывшим депутатом Госдумы и действующим президентом Международной федерации самбо.

В свое время Шестаков тренировался в обществе «Труд» вместе с Владимиром Путиным и братьями Ротенбергами. Влиятельный человек.

В 2014 году 36-летнего сына Василия Шестакова — Илью — назначили главой Федерального агентства по рыболовству. Он и командировал отцовского знакомого на Камчатку — «навести порядок». Ну а пару лет спустя ему в помощь на полуостров стали завозить «чоповцев» из республик, краев и областей.

Тандем

Первые месяцы на Камчатке дались Александру Христенко нелегко. Его даже критиковал губернатор. Однако вскоре офицер сумел найти общий язык с представителями местных элит. У него сложился тандем с предпринимателем Иршатом Шайховым. Последний в свое время был совладельцем крупнейшей в регионе сети игорных клубов, а затем занялся другим прибыльным делом — рыболовством. Имелся у Шайхова и небольшой, но ценный опыт государственной службы.

Иршат Шайхов

В 2007 году губернаторствовать на Камчатку поставили 39-летнего петербуржца Алексея Кузьмицкого (родственника Виктора Иванова, бывшего заместителя главы администрации президента РФ). Кузьмицкий до этого назначения серьезных постов никогда не занимал, а в рыбном хозяйстве вообще не разбирался. Однако Шайхов ввел нового главу края в курс дела, а в награду получил пост вице-губернатора, отвечающего за рыбную промышленность.

В этой должности он пробыл всего несколько месяцев, но именно при нем на Камчатке (впервые в истории!) рыбопромысловые участки были закреплены за бизнесменами сразу на 20 лет.

Среди счастливых обладателей участков оказалась и компания «Лойд Фиш», в которой Шайхов был одним из учредителей. Именно в эту фирму Иршат и вернулся, когда оставил краевое правительство.

«Второе пришествие» уже миллиардера Шайхова на госслужбу состоялось в 2016 году. Он устроился в управление Росрыболовства к Христенко на скромную должность помощника руководителя. И работа управления, что называется, закипела. В Усть-Большерецком районе (там базируется «Лойд Фиш») группа предпринимателей создала ассоциацию «Река Большая» (ее возглавил родственник Шайхова). Под крышей этой структуры были сформированы спецбригады из штатных инспекторов Росрыболовства и общественников, завезенных из разных регионов России, в том числе аж с Северного Кавказа. На полуострове дружинники вели себя по-хозяйски, гоняли на реках местных жителей с резиновыми лодками и несколькими хвостами горбуши. Но почему-то не замечали в камчатских лесах многотонные рыбные свалки. Выходило, что под носом у спецбригад неизвестные шкерили лососей в огромных количествах, брали только икру, а тушки выбрасывали. Однако наказания за это никто не понес. По итогам путины раздавались только награды.

В черных масках

Тушки лосося, выпотрошенные и брошенные на берегу. Фото: Kam24

На Камчатке к рыбной отрасли имеют отношение десятки тысяч человек: рыбаки, сотрудники береговых предприятий, их семьи. По идее, успешная путина должна была обрадовать не только власть и бизнес, но и обычных жителей края. Но этого не произошло. Напротив, в регионе заметно выросла социальная напряженность. Не в последнюю очередь это «заслуга» дружин Росрыболовства.

На реках их воспринимали как оккупантов, понаехавших незнамо откуда. Дружинники в балаклавах отбирали у людей добычу и имущество. Конфликты стали неизбежными.

монолог аборигена

«Сегодня еще одну лодку пытались отнять. Мы сказали, если тронете, польем бензином и сожжем — и включили видеокамеру. Врагам коренного народа ничего не отдадим. Сегодня они отступили. Уже все подзакипает. Что интересно, особенно лютуют различного рода общественники, «чоповцы», нанятые агентством по рыболовству, которые живут по соседству с нашим стойбищем, ходят в черных масках и удостоверений не показывают». Источник: Информагентство «Кам 24»

О том, что ситуация в районах промысла сильно накалилась, свидетельствуют и видео из социальных сетей, где засняты столкновения рыбаков с береговой охраной. На одном из роликов слышно, как пограничник передает по рации: «Тут просто война».

Причины этой «войны» ни для кого не секрет. Жители камчатских поселков рвались к переполненным лососями рекам и на морскую прибрежку. Но их туда не пускали. Там ставили рекорды рыбопромышленники. Фирма «Лойд Фиш», например, по итогам года показала чистую прибыль в 1,2 миллиарда рублей (данные сервиса «Контур-Фокус»).

Пять хвостов в руки

По официальной версии, путина-2018 оказалась суперуспешной по объемам вылова и переработки лососей. Возникает вопрос: почему же при таком «урожае» в магазинах рыба, вопреки законам экономики, не подешевела? Наш эксперт, бывший начальник оперативной инспекции Камчатрыбвода (сейчас на пенсии) Сергей Путилов готов объяснить эту аномалию. Он полагает, что до рынков и магазинов на самом деле дошло не больше лососей, чем обычно. Рыбу, которую бизнесмены поймали сверх нормы, они просто не смогли переработать — производственных мощностей не хватило. В результате рыбопромышленники забирали только самое ценное — икру, а остальное выбрасывали. Из-за этого и образовались в крае огромные свалки тухлой рыбы.

Самое ценное — икру — из рыбы удаляют, но саму ее переработать в таких количествах не могут. Поэтому на Камчатке огромные свалки тухлой рыбы. Фото: Мильково.ру

«Если рассматривать итоги путины с государственных позиций, то это полный провал. В отход ушли не десятки и даже не сотни, а тысячи тонн. По моим оценкам, ущерб от такой рыбалки исчисляется миллиардами рублей. При объективной проверке выяснится, что масштабы незаконной заготовки икры превзойдут показатели знаменитого рыбного дела 1979 года о коррупции и злоупотреблениях в Минрыбхозе СССР», — говорит Путилов.

По версии эксперта, путина, которой так гордятся власти, была плохо организована на всех этапах. Во-первых, ее прогноз оказался неверен (никто не ожидал, что лососей будет так много); во-вторых, предприятия были не в состоянии переработать большие объемы; в-третьих, за массовое браконьерство никто не ответил. А выброшенная в лес рыба — это именно браконьерство, причем промышленное.

Причина «близорукости» Росрыболовства, как считает Путилов, в том, что эта организация на Камчатке обслуживает не столько интересы государства, сколько интересы бизнеса. Инспекторы выходят в рейды вместе с «легионерами» из других регионов. Последние находятся на полном содержании предпринимателей и, естественно, не бьют по рукам, которые их кормят. Хотя установить браконьерские фирмы не так уж сложно.

«В соответствии с технологическим коэффициентом выход икры с одной тонны горбуши составляет примерно 50 килограммов. Нужно сопоставить количество лимитов на вылов рыбы, которые были у предприятий, и количество икры, которую они в итоге выставили на продажу. Фирма, продавшая, допустим, 100 тонн икры, должна была реализовать 2000 тонн рыбы. Если же выяснится, что в реальности предприятие продало только 1000 тонн лососей, станет понятно: половина улова уничтожена», — говорит Сергей Путилов.

Сергей Путилов. Фото: Kam24

Подобное исследование не потребует больших расходов и дополнительных выездных проверок, так как вся информация должна содержаться в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий». Не факт, впрочем, что власти согласятся на предложение бывшего госинспектора. Ведь если его подозрения подтвердятся, ответить придется и рыбохране, и краевому правительству, и силовикам. А сегодня это никому не выгодно. Награды уже розданы, путина признана успешной. Теперь камчатцам предлагают просто порадоваться за чьи-то уловы и поблагодарить власть.

«Помню, как летом в поселок Раздольный, где я живу, на грузовике завезли две тонны горбуши, присыпанной льдом. Раздавали по пять штук. Говорили, что это благотворительная акция депутатов Заксобрания от «Единой России» Редькина и Гранатова. Не уточнили, правда, что оба они — долларовые мультимиллионеры, сделавшие состояния на камчатской рыбе», — говорит Путилов.

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Отлов и отстрел

Систему, при которой гарантией рыбацкой удачи на Дальнем Востоке России становится близость к власти, придумали, конечно, не Христенко с Шайховым. Они всего лишь в нее встроились.

До Христенко, например, Северо-Восточное управление ФАР возглавлял Евгений Широков — отставной офицер милиции и ветеран чеченской войны, имеющий боевые награды. Подвиги Широков совершал не только на Кавказе, но и на Камчатке, где он около 20 лет служил в СОБРе. В 90-е бойцов этого спецподразделения начали привлекать к охране биоресурсов. И первое время они их действительно охраняли. А потом стали обкладывать данью браконьеров. Вскоре у самых предприимчивых спецназовцев появились свои рыбалки, а затем и предприятия, зарегистрированные на родственников. Об этом знали многие, но ни одного уголовного дела возбуждено не было. Тот же Широков формально перед законом чист. Однако к моменту своего увольнения из милиции он уже вел жизнь очень обеспеченного человека. Выйдя в отставку в звании полковника, как большой специалист по браконьерству, возглавил Северо-Восточное управление ФАР и вместе с Иршатом Шайховым провел конкурс по двадцатилетнему закреплению между предпринимателями промысловых участков.

Начальник Камчатки Владимир Илюхин. Фото: РИА Новости

Широков всегда был на хорошем счету у Владимира Илюхина — действующего губернатора Камчатки. Когда в 2014 году Евгению пришлось оставить Росрыболовство, губернатор тут же доверил ему краевое агентство по лесному хозяйству и охране животного мира. Широкову тогда пришлось публиковать сведения о доходах. Стало понятно, что своему благосостоянию он обязан супруге. На нее были записаны восемь квартир, четыре гаража, три земельных участка, два «Лексуса» и прочее имущество, а на самого Евгения лишь пара особняков, внедорожник, катер и снегоход

Три года назад Широков наконец-то распрощался с госслужбой. Теперь он вполне себе легальный бизнесмен, соучредитель шести предприятий. Выручка двух его рыбодобывающих фирм (ООО «Заря» и ООО «Западный берег») в 2018 году, по данным «Контур-Фокуса», составила 3,1 миллиарда рублей. Но интересы Широкова уже не ограничиваются рыболовством. Бывший начальник агентства по охране природы является совладельцем компаний, которые специализируются на отлове и отстреле диких животных, а его сестра — пользователь обширных охотничьих угодий.

Всё или ничего

Фото: Александр Петров / ТАСС

Вернемся, впрочем, к рекордной путине. Некоторые специалисты на Камчатке полагают, что бизнесмены устраивали рыбные свалки, потому что у них не было другого выхода. Дескать, переработать всю выловленную рыбу они объективно не могли, а ловить ее было нужно, иначе огромные массы лососей передавили бы сами себя в руслах рек. Возможно, в этой версии и есть рациональное зерно. Но если рыбы оказалось так много, почему местным жителям запрещали ее добывать?

Мертвых лососей топили в море, выбрасывали в лес (не доставайтесь же вы никому), а обычных рыбаков в районы промысла не пускали.

Правила жизни на Камчатке сегодня таковы, что в некоторых селах, расположенных на нерестовых реках, людям запрещено добыть даже одну горбушу. Поймаешь рыбину — ты нарушитель закона. На реке при этом стоит с десяток частных рыбзаводов, для которых ограничений почти нет. Понятно, что это капитализм. Но какой-то уж совсем дикий. Ресурсы поделили так, что одним — почти всё, а другим — почти ничего. Причем государственные структуры явно на стороне тех, у кого есть всё. А для остальных есть закон.

Благодаря такой политике летом целые населенные пункты на полуострове превращаются в браконьерские станы. Работы здесь нет, фрукты не растут, люди идут на реки, потому что это единственный способ более или менее нормального заработка. Пусть и не совсем легального. Как грустно шутят на Камчатке, человек, поймавший тысячу тонн рыбы, считается у нас бизнесменом, а поймавший один хвост — браконьером.

Пока краевые власти рисуют на бумаге отчеты о рекордных уловах, Камчатка остается одним из самых дотационных регионов страны. Зато по числу миллиардеров среди чиновников и депутатов она на передовых позициях.

Прямая речь Эмиль ШАЙХОВ

генеральный директор компании «Лойд Фиш», председатель ассоциации «Река Большая»: — Ассоциация рыбопромышленников в прошлом году вложила в рыбоохранную работу больше 60 миллионов рублей. У нас круглосуточно на реке находятся примерно 70 наших общественных инспекторов. Только на то, чтобы заправлять их лодки, мы тратим за сезон больше 100 тонн топлива… Было бы, мягко говоря, странно, вкладывая такие деньги, выбрасывать рыбу! Не говоря уже о том, что сегодня путь каждого хвоста от вылова до потребителя любой контролирующий орган может отследить по системе «Меркурий». Выбрасывают рыбу только браконьеры, которые, естественно, свой улов в «Меркурий» не заносят. Браконьеры — это реальные ОПГ, которые в прошлые годы солили по 50 тонн икры за сезон. А 50 тонн икры, это уже 1000 тонн рыбы. С ними мы и боремся. Сейчас все рыбопромышленники работают честно. И налоги платят честно. Компании, входящие в ассоциацию, в 2019 году заплатили только в местные бюджеты Октябрьского и Усть-Большерецка больше 400 миллионов рублей. Это без платежей в федеральный бюджет. А всего с 2016 года, когда ассоциация образовалась, местных налогов уплачено почти три четверти миллиарда (750 миллионов рублей). Кроме этого, мы в прошлом году раздали порядка 150 тонн рыбы малоимущим. С каждым днем жизнь становится лучше — и в стране, и на Камчатке, и в Усть-Большерецком районе.

Камчатка