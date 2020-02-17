Китайское «облако» над миром

7 февраля стартовавшая с Байконура ракета «Союз-2.1б» вывела очередные 34 спутника связи международной корпорации OneWeb. Это был второй старт из запланированных по договору между Роскосмосом и OneWeb двадцати одного пуска, которые построят основу группировки глобального широкополосного космического интернета. Для России это просто услуга коммерческого запуска — всего Роскосмос должен запустить 672 спутника, но в самом проекте OneWeb мы не участвуем. Причины «Новая» объясняла неоднократно — силовики и Минсвязи против такого сотрудничества возражают категорически

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Между тем тремя неделями ранее произошло куда более интересное и важное событие, повернувшее интригу в новое русло. Китай вывел на низкую околоземную орбиту коммерческий связной спутник поколения 5G Yinhe-1 пекинской компании Galaxy Space (основана в 2016 г. Сюй Мином) для проверки связи в Q/V- и Ka-диапазонах с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Спутник построен с участием гигантов китайской космической промышленности CASC и CETC, он отслеживается американскими военными на высоте 621–637 км с наклонением 86°. Твердотопливная ракета-носитель Kuaizhou-1A (предполагается, что она разработана на основе военных технологий баллистических ракет) стартовала с мобильной пусковой установки космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Спутник является частью плана по созданию группировки мобильной спутниковой связи пятого поколения (5G) с глобальным покрытием на основе «недорогой высокопроизводительной платформы для малых коммуникационных аппаратов». Для пополнения группировки Galaxy Space планирует запустить 144 спутника в течение последующих трех лет. Компания хочет предоставлять услуги высокоскоростной передачи данных с малой задержкой во всем мире, включая и удаленные районы.

За этим событием стоят не только солидные инвестиции и труд сотен инженеров, но и целая череда последовательных шагов государства, поощряющих коммерческие космические стартапы. Они начали появляться в Поднебесной после изменения политики правительства в конце 2014 г. Открылись секторы создания и запуска малых спутников для частного капитала.

Китайское НКО Future Aerospace сообщило, что на 2019 год в Китае зарегистрировали 141 коммерческую аэрокосмическую компанию. Их профиль — пусковые услуги, производство спутников, развитие спутниковых технологий, создание наземных станций. Компании развиваются в рамках национальной стратегии гражданско-военной интеграции. Она предусматривает передачу технологий ограниченного распространения в целях поощрения инноваций в технологиях двойного назначения.

Частные фирмы, такие как Landspace, iSpace, OneSpace, Linkspace и Galactic Energy, разрабатывают ракеты-носители для предоставления недорогих пусковых услуг на мировом рынке. Это инициативы, призванные догнать и перегнать Илона Маска и Джеффа Безоса. В 2020 г. CASC планирует провести более 50 запусков с учетом коммерческих и частных миссий.

Китайцы дважды приезжали к нам на переговоры о создании совместной спутниковой группировки широкополосного интернета — в июле 2018-го и сентябре 2019-го, когда вице-премьер Акимов сообщил о проработке совместного проекта. Параллельно шли переговоры о нашем тесном участии в проекте OneWeb. При этом OneWeb уже давно начал запуски и активно выводит спутники на орбиту. Он, что называется, идет ноздря в ноздрю с проектом Starlink Илона Маска.

И вот уже Китай, не тратя времени на разговоры, начал свою программу.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин заметил в беседе с «Новой»:

«Для Пекина все складывается удачно. Уже за счет одних только китайских потребителей, активных на глобальном рынке, эта система уже будет обеспечена каким-то объемом заказов.

Используя конверсионные ракеты на базе твердотопливных стратегических, Китай удешевляет стоимость выведения, в будущем это удешевит и саму услугу космического интернета. Все эти условно частные, с особенностями китайского капитализма стратапы держатся на поддержке государства. Первыми директиву о развитии частного бизнеса в космосе подписал в 2000 году американский президент.

Вся частная космонавтика США держится на одном абзаце этого документа, где сформулирован основной принцип: только если будет доказано, что задача не может быть решена силами частных компаний, на ее решение можно тратить бюджетные деньги. Если у нас такого подхода не будет, с равным успехом можно ждать развития частной космонавтики и яблок на березе».

Действительно, в декабре президент подписал документ об основах политики в области космоса, о котором общественность слыхом не слыхивала. Есть ли там абзац такой силы, как в американской программе 2000-го и китайской 2014 года? Ведь все три мировые программы спутникового интернета реализуются частными фирмами.