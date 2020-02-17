«Чем меньше соревнований, тем меньше работы»

Тренеры из Тобольска Александр Коваленко и Леонид Клевачёв, которые в прошлом году на протяжении нескольких дней проживали с детьми-спортсменами в сарае во время соревнований в Адлере, рассказали «Новой газете» о системных административных проблемах в легкой атлетике.

После того как они сообщили об адлерском инциденте, директор тобольской ДЮСШ № 2 Светлана Зайцева объявила каждому из них выговор «за недобросовестное отношение к своим должностным обязанностям».

«То, что происходит сейчас, называется просто — ставить палки в колеса. Детей на выездные соревнования со мной теперь не отпускают, вместо этого их сопровождает методист из кабинета. Я их тренирую, вкладываю душу, веду с нуля, подготавливаю к соревнованиям, а вместо меня с ними едет незнакомый им человек, что даже чисто психологически сказывается на результатах состязаний. Ситуация такова, что я готов ездить за свой счет, родители готовы спонсировать, но Зайцева заявляет: Коваленко не пущу. Спрашиваем: почему? А он, говорит, с прессой дружит», — рассказал Коваленко «Новой газете».

В январе тренеры начали подготовку к соревнованиям по четырехборью «Шиповка юных», которые будут проводиться в Саранске в марте. Тобольск поездку на эти соревнования финансировать не стал, отказали в поддержке и на региональном уровне. В итоге поездку решили оплачивать родители. При этом уже известно, что Александра Коваленко направлять с детьми на соревнования руководство спортшколы не намерено.

Александр Коваленко с детьми спортсменами. Фото из соцсетей

В Тюмени и области Всероссийские соревнования по легкой атлетике не проводят вовсе. «В декабре только провели для галочки, январь прошел — вообще ни одного соревнования не было. А дети же тренируются, им свои силы пробовать нужно, выступать. Для проведения соревнований нужно приглашать участников, делать открытия, как Екатеринбург, Челябинск. Впрочем, что говорить о соревнованиях российского уровня, если не проводятся областные, в этом плане Федерация спорта не работает. Нам даже тренироваться негде», — подчеркивает Коваленко.

Проблема в легкой атлетике и с площадками для тренировок. Зачастую зал спортшколы занят сторонними организациями.

Финансовая нагрузка по выездным соревнованиям всероссийского уровня ложится на плечи родителей, поскольку для того, чтобы такие состязания субсидировались из бюджета, необходимо проводить областные и городские соревнования. Тренеры связывают это с новым исполнительным директором Федерации спорта по легкой атлетике в области Сергеевым, с назначением которого на должность ряд запланированных соревнований просто исчез из календаря. До этого соревнования годами проводились ежемесячно и без сбоев.

«Чем меньше соревнований, тем меньше работы, — такой принцип», — объясняют они. Такой подход экономит и бюджетные деньги: медального зачета уже нет, деньги нужны только на печать дипломов и грамот. С целью экономии в ноябре инвалидов отправляли на соревнования на поезде.

О проблемах в финансировании выездных спортивных соревнований говорит практика. Самый последний случай — 10 января за свой счет тренер Леонид Клевачёв выезжал на первенство УРФО в Челябинске по прыжкам в высоту. Из-за системных проблем в финансировании легкой атлетики тренеры зачастую на соревнования не выезжают вовсе.

Под давлением юридических аргументов (до тренерства Коваленко работал следователем) за проживание детей в бараке в Адлере выговор с тренеров был снят, однако же тринадцатой зарплаты они не увидели.

Директор тобольской спортшколы Светлана Зайцева комментировать претензии тренеров не стала.