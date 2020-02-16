В защиту серпа и молота

Из всех противоречий нашей жизни самое острое — между страстями властей предержащих казаться одновременно и Советским Союзом времен сталинского величия, вываренного на костях зэков, и Российской империей — воображаемой, как остров Крым у Василия Аксенова, или давно почившей, как при Александре III.

Хочется быть одновременно и как бы социалистами, вписывающими в Конституцию раздачу денег бедноте, и как бы правыми консерваторами и националистами, не допускающими левацких загибов и космополитических завихрений.

Но трудно построить русский мир — Pax Rossica а-ля империя Александра III: нужны настоящие бунтовщики, чтобы против них поднялся внутренний народ — его немногословное суровое большинство.

Где взять этих бунтовщиков?

Не покладая рук работают оперчекработники над созданием экстремистских организаций. Но получается совсем плохо. Им обидно, что ни страшной «Сети» (организация, запрещенная в РФ), ни «Нового величия» не существует в природе: их нарисовали на бумаге те, кому велено бороться с экстремизмом там, где экстремизмом и не пахнет. Приходится кидаться на активистку Ольгу Шалину и задерживать ее на 10 суток за фотографию почти двадцатилетней давности, на которой Шалина носит значок с серпом и молотом.

Как можно такое придумать? Несколько дней назад я сдал оперуполномоченному объяснительную записку об обстоятельствах написания поста, который опубликовал в фейсбуке 29 октября прошлого года. Пост тот исчез спустя несколько часов, но все-таки был скопирован некоторыми гражданами, и вот уже четвертый месяц эти граждане пишут в инстанции письма с жалобой на то, что я назвал русский язык убогим и клоачным, а Российскую Федерацию — порядком одичавшей страной.

Неужели эпитет «клоачный», примененный мной в отношении российских СМИ, мог вызвать такой отклик? Слово, кажется, понравилось всем, в том числе и многим клоачникам. Скольким учреждениям народ успел присвоить звание «клоачечной» — ведь не сосчитать!

Читая письма, я невольно вспомнил популярную в свое время цитату из Ленина об обрусевших инородцах, всегда пересаливающих по части истинно русского настроения. А пересаливают две группы.

Лидер одной для меня — г-н В.А. Ибрагимов из Курска. Его письмо с угрозами и довольно ученическим изображением мужского полового члена — о том, что такие «псевдоазеры», как я, мешают-де молчаливым «инородцам» в России ассимилироваться, ведь из-за меня, чего доброго, на всех азербайджанцев может пасть подозрение в недостаточной лояльности.

Другая группа писем адресована не лично мне, а общественному мнению. Среди них особенно выделяются два. Одно подписано лицом, возможно, не более известным, чем Ибрагимов из Курска, — неким Амирамом Григоровым, который поставил перед своими читателями в фейсбуке задачу выгнать меня с преподавательской работы за «кромешную злобу взбесившегося травоядного». Правда, уже в следующем пассаже он понижает меня в зоологической таксономии:

«Если этот энцефалитный клещ останется «наставником молодых», будущего у нас абсолютно однозначно нет никакого».

Судя по его постам в фейсбуке, Амирам Григоров не жалует евреев и азербайджанцев. Его друзья вместо сострадания и доброго медицинского совета публично предлагают господину Григорову свои уголовные услуги вроде организации для меня несчастного случая по дороге на работу.

Но ярче всех выступила настоящая звезда российских СМИ, уступающая по числу подписчиков в соцсетях разве что президенту США, Маргарита Симоньян. Звезда назвала меня в своем посте Гасан-«Режь *****»-Гусейнов, приписав мне плоды собственного словесного творчества. Тут как с господином Мединским: от министра культуры я впервые услышал выражение «Рашка-говняшка», от госпожи Симоньян — выражение «режь *****». («Режь *****» — призыв к уничтожению представителей славянских этносов, который может быть признан экстремистским. — Ред.).

Над Спасской башней горит рубиновый символ Марса.

В московском изоляторе сидит девушка с серпом и молотом на старой фотографии. Звезда российской пропаганды, отравившись, должно быть, клоачным газом, нарядилась зубастой вампирессой на этом нашем хелуине — на затянувшихся поминках по СССР и империи Александра III.