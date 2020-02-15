Они еще выступят

Когда нет политического предопределения, российская Фемида, в последнее время всеми своими весами сильно накренившаяся в сторону первой древнейшей, оказывается, может судить и по закону.

Пресненский суд Москвы 14 февраля частично удовлетворил иск актеров МХАТа имени Горького к художественному руководителю театра Эдуарду Боякову. Напомним: труппа раскололась сразу после ухода Татьяны Дорониной, управлявшей театром 30 лет, и назначения на ее место Эдуарда Боякова. И этот иск — лишь один из результатов бесконечно тлеющего скандала внутри театра, часть труппы которого не принимает ни светлую личность, ни оптимизационную стратегию нового худрука.

Артисты в суде пытались доказать: их вынуждали переходить на срочные трудовые договоры. И вот это суд отказался признать. Зато признал многое другое.

Итак: «Пресненским районным судом Москвы рассмотрено исковое заявление Антона Наумова, Алексея Бирюкова и других соистцов к МХАТ им. Горького о признании действий незаконными и дискриминационными, обязании прекратить дискриминационные действия, обязании предоставить работу, обусловленную трудовым договором, признании незаконными протоколы заседаний комиссий по оценке показателей эффективности деятельности работников за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года и январь 2020 года, взыскании задолженности по заработной плате в виде стимулирующей надбавки и премии по итогам работы за 2019 год, компенсации морального вреда», — так резюмировала итоги заседания пресс-служба Пресненского суда.

На языке родных осин это означает: артистам перестали платить и давать работу, а некоторых заменили в текущем репертуаре, как только они отказались подписывать срочный договор, позволяющий от них избавиться.

Волшебное словосочетание «стимулирующая надбавка» перестало их касаться.

Цитируем: «Суд принял решение взыскать задолженность по выплате стимулирующей надбавки с сентября 2019 года по январь 2020 года с МХАТ им. Горького в пользу артистов:

Наумова А.Н. — в размере 126 000 руб.,

Бирюкова А.Ю. — 94 885,84 руб.,

Болохова Ю.Е. — 120 000 руб.,

Дубовицкой О.Н. — 84 000 руб.,

Зайкова А.В. — 84 000 руб.,

Катышевой Е.В. — 99 331, 24 руб.,

Кондратьевой Е.Ю. — 54 000 руб.

В пользу Сытника С.С. за период с сентября 2019 г. по октябрь 2019 г. — 48 204,42 руб».

Еще артисты требовали взыскать с художественного руководителя театра по 10 тысяч рублей каждому в качестве компенсации морального вреда и прекратить творческую дискриминацию. Но суд моральный вред оценил невысоко — лишь по 3000 рублей каждому.

Юрист МХАТ имени Горького Федор Кириллов уже заявил, что театр собирается оспорить решение суда и что никакой дискриминации в действиях Боякова нет.

Но похоже, это далеко не последний иск к нынешнему руководителю.