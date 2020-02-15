«Это просто социальная конфетка»

На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию президент Владимир Путин поддержал идею внести в основной закон пункт об обязательной индексации зарплат. Сделать это предложил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Согласно действующему Трудовому кодексу, индексировать зарплаты обязаны госорганы и госучреждения, но не частные работодатели. «Новая газета» спросила экспертов, зачем вносить в Конституцию очередную «социальную» поправку и будет ли она работать.

Игорь Николаев Директор стратегического анализа компании ФБК

— Подобные нормы не для документа уровня Конституции. Все-таки Конституция — про основные принципы, а здесь конкретика, которая должна закрепляться в законах и подзаконных актах. В результате мы рискуем не только перегрузить Конституцию, но и не закрепить эту норму для более конкретного регулирования в законодательстве, из-за чего она не будет работать.

Предложение закрепить индексацию зарплат – это развитие тех инициатив, которые уже прозвучали со стороны президента: индексация пенсий, социальных пособий и т д. Но зарплата – это нечто другое. Например, индекс может быть меньше единицы, и тогда норма будет выполнена, но фактически зарплата будет понижена.

Если поправка будет принята, возникает вопрос: о какой свободе хозяйственной деятельности можно говорить, если на частных предприятиях в договор между работодателем и работником вмешивается государство? Представим себе ситуацию, когда работодатель хочет вложить деньги в развитие бизнеса, например, закупить новое оборудование или запустить новую линию производства, чтобы через год-два в разы увеличить производительность и существенно повысить зарплаты своим работникам.

Однако вместо этого он будет обязан индексировать зарплаты каждый год в ущерб развитию. Так можно довести бизнес до банкротства.

Чтобы этого избежать, работодатель может начать увольнять сотрудников или намеренно занижать заработную плату. Поэтому, с точки зрения реалий рыночной экономики, эта инициатива может оказаться вредной.

Роман Бевзенко Юрист

— На мой взгляд, не стоит включать экономические гарантии в Конституцию. Это не вопрос конституционного права, он слишком мелкий для текста основного закона. Кроме того, в том виде, как это сейчас предлагается закрепить в тексте (индексация оплаты труда должна осуществляться в соответствии с федеральным законом), это просто пустая декларация.

Побочные инициативы могут работать и безо всяких поправок в Конституцию, однако их предложили туда включить.

Я думаю, что это «социальная конфетка», которая должна создать благоприятный фон для некритически настроенного населения.

Норма об индексации заработной платы просто маскирует истинные цели изменения Конституции.

Денис Волков Социолог «Левада-центра»

— В целом люди слышали и знают о том, что Путин предложил внести поправки в Конституцию: не то чтобы специально интересуются этим, но следят, берут информацию прежде всего из телевизора.

Прежде всего, россияне одобряют именно социальные поправки (около 90%). Это объясняется тем, что власть наконец-то говорит именно то, что люди давно хотят слышать — упор на социальные расходы, на зарплаты, пенсии и пособия. Политические поправки население тоже в принципе одобряет, но уже не так горячо. Там многое непонятно и уже не так интересно людям. Но поскольку они идут в комплекте с социальными, люди готовы проголосовать сразу за все. Даже те, кто думает, что власть внесла поправки для себя (около половины), готовы поддержать эту инициативу при условии, что значимые проблемы населения тоже будут решены.