Калви наносит ответный удар
Зачинщики дела против Baring Vostok обвиняются в неуважении к Высокому суду Лондона
Майкл Калви. Фото: РИА Новости
Евгения Диллендорфкорреспондент «Новой газеты»
На минувшей неделе судья Высокого суда Лондона согласился предъявить в Великобритании обвинения в неуважении к суду двум российским бизнесменам — владельцам банка «Восточный» Артему Аветисяну и Шерзоду Юсупову — по иску американского гражданина, также работающего в России, главы крупного частного инвестиционного фонда Baring Vostok Capital Partners Майкла Калви.
Слушания в суде состоятся в июне. Аветисян и Юсупов вызваны в Лондон. Обвиняемым в неуважении к суду могут грозить штрафы, арест активов или тюремное заключение.
Сам Майкл Калви и пять связанных с ним топ-менеджеров и бизнесменов задержаны в Москве год назад по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере в связи с коммерческим спором вокруг банка «Восточный». Они находятся под домашним арестом.
Спор возник вследствие неудачного объединения банка «Восточный» (принадлежащего фонду Baring Vostok) и банка «Юниаструм» г-на Аветисяна, которое прошло на фоне взаимных подозрений и обвинений в мошенничестве. Однако еще в самом начале стороны заключили акционерное соглашение, что все споры между ними будут решаться в Лондоне в Международном коммерческом арбитраже (LCIA), куда и обратился со своими претензиями Baring Vostok. Между тем, прямо нарушая запрет LCIA, компания Аветисяна повела атаку на соперника в российском суде. И в июне прошлого года Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok незамедлительно передать 10% акций банка компании Аветисяна. Представители бизнесмена утверждали, что решение суда в Лондоне по спорному пакету не будет принято к исполнению в России.
Лондонский международный арбитражный суд постановил, что попытки Артема Аветисяна получить контрольный пакет банка посредством колл-опциона нарушают арбитражные соглашения, и разрешил частной инвестиционной компании Калви Baring Vostok подать в суд на компанию российского бизнесмена. Этим летом, как сообщает газета Financial Times (FT), в Лондоне будет рассмотрено дело о неуважении к английским арбитрам со стороны компании Аветисяна, решившей судиться с Baring в России, несмотря на прямой запрет лондонского арбитража.
Майкл Калви основал Baring Vostok в России в 1994-м. Все эти годы он активно работал на российском рынке, демонстрировал лояльность и не ушел из России даже после событий в Крыму в 2014 году и введения антироссийских санкций.
Сейчас Калви входит в число почти 6000 бизнесменов, находящихся в российских тюрьмах и ожидающих приговора.
По оценке лондонского журнала «Экономист», в общей сложности фонды Baring Vostok инвестировали $2,8 млрд в 80 проектов в России и на постсоветском пространстве в различных секторах, включая технологии, медиа, банковское дело, природные ресурсы, розничную торговлю и телекоммуникации.
Уголовное дело против Калви было возбужден менее через 6 дней после того, как Аветисян и Юсупов обратились в российские спецслужбы. Российская пресса со ссылкой на The Bell пишет о том, что у Аветисяна, в частности, сложились хорошие отношения с Дмитрием Патрушевым, сыном секретаря Совбеза и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева.
В России дело Калви — Аветисяна не кажется необычным, пишет английская печать. Англичане привыкли к «разборкам» в Лондоне российских бизнесменов еще со времен громких процессов Абрамовича — Березовского, Черного — Дерипаски, Слуцкера (Владимира) против Слуцкер (Ольги). «Шесть тысяч российских предпринимателей сидят в тюрьмах и колониях именно потому, что определяют их судьбу не суды и арбитражи, а следователи и прокуроры», — замечает журнал «Экономист».
Но несмотря на то, что крупные российские бизнесмены, как правило, демонстрируют беспредельную лояльность властям и лично президенту Путину, нередко им приходится искать справедливости в Лондоне.
Несколько лет назад, еще будучи мэром британской столицы, нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на ежегодной встрече Конфедерации британской промышленности, призвал российских олигархов судиться друг с другом только в лондонских судах. И супругам олигархов мэр посоветовал подавать на развод только в британской столице, поскольку только там они смогут добиться наиболее выгодного для себя решения.
«Я бы никогда никого не призывал подавать в суд друг на друга, но если какой-нибудь олигарх все же чувствует себя оклеветанным другим олигархом, то только лондонские юристы могут нанести целительный бальзам на их эго», — сказал тогда Джонсон. А вырученные от подобных судебных разбирательств средства, по его словам, «окажутся в карманах поваров и официантов, портье и нянь, преподавателей и актеров и обеспечат хлеб на столах самых бедных и тяжело работающих семей в городе».
На фоне этих речей вполне понятно, что прошлым летом Лондонский суд поддержал одну сторону и одновременно предписал рассматривать дальнейшие споры только в своей юрисдикции. Теперь другая сторона терпит временное тактическое поражение.
Но как лондонский суд не пугает российских бизнесменов, так и кремлевские порядки, давным-давно откровенно презирающие всякий суд и закон, не пугают иностранного инвестора. Они не устают и не устанут искать поводы для оптимизма, чтобы в России ни происходило, констатирует «Экономист».
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