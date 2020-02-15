Список детей и «список Forbes»
Спасать от редких болезней должно и государство, и богатейшие граждане. Письмо главному редактору «Новой»
Александр Лебедевакционер «Новой газеты», д.э.н.
письмо главному редактору
Д.А. Муратову
Уважаемый Дмитрий Андреевич!
Ни один человек, обладающий хотя бы частицей гуманизма в душе, не может остаться равнодушным к поднятой в спецвыпуске «Новой» от 14 февраля теме лечения детей со спинальной мышечной атрофией.
Решение этой проблемы требует комплексного подхода:
Во-первых, необходимо вступить в переговоры с производителями лекарств в США, целью которых будет получение максимальной скидки при закупках значительных партий препаратов для лечения СМА. Так, система здравоохранения Республики Польша получила 50%-ную скидку при закупке 500 доз, в России же потребности в несколько раз выше.
Во-вторых, для аккумулирования необходимых средств можно пойти по пути частно-государственного партнерства под патронажем средств массовой информации. Нашим коллегам в Лондоне из The London Evening Standard и The Independent удалось значительно продвинуться в искоренении бездомности в столице Великобритании, побудив правительство добавлять 2/3 к сумме, собранной в результате благотворительных акций.
И в Англии это вообще нормальная практика, когда частные инициативы и государство финансируют социальные проекты в пропорции 30/70 или 40/60.
Предлагаю обратиться к нашим федеральным и региональным властям с инициативой создания такого совместного фонда. Если идея будет принципиально одобрена, можно будет адресно поработать с предпринимателями, занимающими лидирующие позиции в российском «рейтинге Forbes» (возможно, с участием самого журнала), для сбора части необходимой суммы.
В публикациях упоминается банкир, который выделил 1 млн долларов. Ваш покорный слуга, который, к счастью, уже не в «рейтинге Forbes», готов перечислить $250 тыс. Уверен, что многие другие откликнутся.
С уважением,
заместитель главного редактора А. Лебедев
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