Дело чеченских прокуроров

Бекхан Аслаханов. Фото: krasproc.ru

По подозрению во взятке в крупном размере задержан прокурор Березовского района 35-летний Бекхан Аслаханов. Все утро 14 февраля в Березовке — поселке в восточном пригороде Красноярска — проходили следственные действия, посетителей в здание не пускали. СМИ сообщали, что работает ФСБ, но в регуправлении службы это не подтверждают.

В центральном аппарате СК позже проинформировали, что ГСУ СК РФ возбудило дело в отношении Бекхана Аслаханова по признакам преступления («Получение взятки в крупном размере»), его брата Алихана Аслаханова («Посредничество во взяточничестве»), а также других лиц. По данным следствия, 21 мая прошлого года Аслаханов при посредничестве своего брата и других лиц получил от учредителя одного из коммерческих обществ взятку в сумме 500 тыс. рублей — за общее покровительство и попустительство по службе в интересах данной фирмы. Подозреваемые задержаны.

Краевая прокуратура новость не комментирует. Это не первое задержание в последнее время. В конце декабря 2019 года также по подозрению в получении взятки задержали и. о. прокурора Норильска 32-летнего Хаважа-Бауди Гутаева. Его арестовали на два месяца, до 23 февраля (с сохранением зарплаты на период следствия — по распоряжению прокурора Красноярского края Михаила Савчина). Дело ведет пятое следственное управление СК с дислокацией в Новосибирске.

А 7 февраля местные СМИ сообщили, что и прокурор Савчин подал в отставку. Эту новость ведомство также пока комментировать отказывается.

Савчину 52 года, закончил Свердловский юридический институт, работал в Омске, с 2005 по 2008 год — зампрокурора Свердловской области. Затем четыре года возглавлял прокуратуру Чечни, 13 января 2012 года указом главы Чечни награжден орденом Кадырова. В 2012-м Савчина назначили в Красноярск. И Бекхан Аслаханов, и Хаваж-Бауди Гутаев попали в органы прокуратуры края после того, как ее возглавил бывший чеченский прокурор.

Отец Хаважа Гутаева Ахмед Гутаев сейчас замглавы Березовского района, курирует в т. ч. взаимодействие с правоохранительными органами. Ранее он занимал должность главы Шалинского района Чечни, затем — министра финансов Чечни.

В Норильске также под стражу на два месяца отправлен еще один сын Ахмеда Гутаева и младший брат и. о. прокурора Норильска 28-летний Докка Гутаев, призер Красноярского края по смешанным единоборствам. Раньше он работал в МВД, затем — руководящий работник «Норильского никеля».

Докка Гутаев (слева) и Рамзан Кадыров. Фото: Одноклассники

Племянник березовского прокурора Зураб Аслаханов — старший помощник прокурора Сосноборска, города-спутника Красноярска.

Прокуратура, Следком, ФСБ о чеченско-сибирском деле упорно молчат.

Прокомментировал его в соцсетях Ахмед Гутаев: «А правосудие восторжествует, если не здесь, то в Москве! Сами посудите, взятки нет, при обыске ничего не нашли!

А взяли под арест, нарушая УПК. Парень хотя и молод, авторитет прокуратуры в городе поднял, вывел в лидирующие, более 900 дел только по «Норникелю» и только за год исполнения им обязанностей прокурора, 230 млн штрафа из-за загрязнения окружающей среды и т. д. До него в сторону «Норникеля» и взглянуть никто не смел. И, наконец, в этом году они заложили 30 млрд рублей на очистные сооружения. Закрыл игорный бизнес, и за все это спасибо!.. Теперь игорный бизнес опять процветает». (Замечу, что информация относительно дел против «Норникеля», скажем мягко, не совсем точна).

Публикуемые бумаги с претензиями к руководителям органов через краткое время опровергаются. Смотрите: 25 декабря Норильский горсуд заключил Хаважа Гутаева под стражу. На следующий день местные, и не только, СМИ сообщили о появлении коллективного обращения норильской прокуратуры с жалобами на публичные унижения и профнепригодность прокурора Гутаева, его покровительство террористам, а также тесные неслужебные контакты с семьей Гутаевых Савчина, превратившего прокуратуру края «в бюро услуг».

Еще на следующий день, 27 декабря, паблик «Новости Норильска» опубликовал рапорт Савчину от имени Хаважа Гутаева, присланный якобы младшим братом и. о. прокурора: «С коллективом прокуратуры города у меня сложились прекрасные рабочие взаимоотношения». И, наконец, на следующий день, 28 декабря, СМИ сообщили, что прокуратура Норильска заявляет, что не писала жалобу на своего руководителя Хаважа Гутаева.