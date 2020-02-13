Вечер закончился на майорной ноте

Обмыли до увольнения

12 февраля издание «Новый день» опубликовало видеозапись, на которой люди, похожие на сотрудников тюменской полиции, прокуратуры, Следственного комитета и даже представителей судейского корпуса были запечатлены в компании бизнесмена Дениса Девкина в грузинском ресторане «СаЛобио».

На записи видно, как Девкин панибратски общается с собравшимися. Двое мужчин — предположительно, следователь СУ СКР по Тюменской области Рафик Аглиуллин и замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД по Тюменской области Артур Рузеев — показывают на камеру бицепс.

В это время Девкин произносит: «Жизнь ворам! АУЕ!» Мужчины одобрительно улыбаются. Потом Девкин переводит камеру на других собравшихся, и начинает рассказывать: «Судья, прокурор, Следственный комитет...»

Один из пришедших говорит бизнесмену: «Ну ты их всех знаешь, короче».

И если Девкин знал всех собравшихся, то широкой общественности их имена пока неизвестны.

«Новая газета» обнаружила на записи людей, похожих на судью Тюменского районного суда Ольгу Ракову и начальника отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексея Ушатого. Издание 72.ру называет в числе участников банкета начальника уголовного розыска Тюмени Рената Николаева и «мужчину, похожего на Игоря Деева, руководителя отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР».

Мужчину на видео из ресторана, комментатор назвал «Следственный комитет». Вероятно, в кадр попал руководитель отдела СК Игорь Деев (справа на фото). Коллаж: «Наш город»

Фигуры, нужно сказать, в Тюмени довольно известные. И уважаемые. Вот публикация на сайте областного управления МВД: Алексею Ушатому вручают благодарственное письмо от Сбербанка за разоблачение банды, которая похищала деньги из банкоматов.

Еще известней следователь Аглиуллин, повышение которого до майора и праздновали силовики в грузинском ресторане. В 2018 году ему удалось довести до суда (и, конечно, обвинительного приговора) уголовное дело против 74-летней пенсионерки Нины Трапш. Ту заподозрили сначала в угрозах вице-мэру Тюмени Максиму Афанасьеву (из-за анонимного письма, которое «по стилистике было похоже на жалобы Трапш на плохой ремонт дорог»), а затем и следователю Сергею Колесникову, который проводил у нее обыск по делу Афанасьева.

Бабушке дали 30 000 рублей штрафа. Аглиуллин, по информации «Новой», вскоре также получил повышение.

История с обмыванием майорских звездочек, правда, получила совсем неожиданный резонанс. Игры мускулами и распитие под «АУЕ» не понравились не только журналистам, но и гражданину-начальнику. Следственный комитет уже утром 12 февраля объявил о начале служебной проверки по факту публикации видео.

Следователь СУ СКР по Тюменской области Рафик Аглиуллин слева — в официальной обстановке. Справа — в неформальной

Ситуацию «на нет» попытался свести сам Денис Девкин. В интервью telegram-каналу Life Shot бизнесмен заявил, что, во-первых, у него было продолжение фразы «Жизнь ворам»: «Благодаря сотрудникам полиции у нас в городе чисто и спокойно». Просто эту фразу Instagram почему-то обрезал. А во-вторых, он, дескать, просто зашел в кафе купить чачу вместе с другом-спортменом, а тот узнал знакомых. Сам Девкин с участниками торжества, по его словам, знаком только заочно.

Следственный комитет эти объяснения не убедили. К вечеру стало известно, что ведомство увольняет Рафика Аглиуллина «за нарушение присяги».

Исходя из текста присяги сотрудника СК, не до конца понятно, за что именно уволен следователь. Скорее всего, за нарушение вот этого пункта: «Клянусь дорожить своей профессиональной честью, быть образцом неподкупности, моральной чистоты, скромности». И здесь претензии, видимо, не столько к самому Аглиуллину, сколько к Девкину.

В тумане

Денис Девкин в центре. Фото из инстаграма Девкина

Денис Девкин — персонаж довольно одиозный. Он известен в Тюмени как начальник охранной службы «Туман». Под его крылом — два десятка бойцов. А вот их методы работы (цитата из приговора Центрального районного суда Тюмени): «Девкин Д.Н., Фесенко Е.А. и неустановленные следствием лица, 16.03.2013г. <...> приняли решение о физической расправе в общественном месте над ранее незнакомыми работниками кафе <...> Девкин Д.Н. решил использовать имеющееся при себе огнестрельное оружие — пистолет, Фесенко Е.А. — предмет, используемый в качестве оружия — топор <...> Зайдя в зал кафе, Девкин Д.Н. произвел два выстрела из огнестрельного оружия в сторону посетителей и персонала кафе, не причинив вреда их здоровью, в то время как неустановленное лицо произвело несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону посетителей и персонала кафе, причинив тем самым одному из них телесные повреждения в виде раны на грудной клетке и передней брюшной стенке».

Далее Девкин и его команда начали громить кафе с помощью топоров и бейсбольных бит. Сам бизнесмен на суде объяснял, что собирался просто поговорить с владельцем кафе.

Приговор суда оказался на удивление мягок: два года лишения свободы условно.

Бизнесменом Дениса Девкина назвать можно тоже условно: он позиционирует себя как руководитель ЧОП «Туман», и его ребята, действительно, охраняют ночные клубы и букмекерские компании. При этом официально охранная компания «Туман» не зарегистрирована, предпринимателя Девкина в ЕГРЮЛ и в ЕГРИП нет.

Неофициальность при этом не мешает Девкину набирать охранников на объекты ГУВД. Так, 26 декабря 2018 года он опубликовал в группе «Тумана» «Вконтакте» пост о том, что ищет охрану в изолятор для иностранцев. Оплата — 1500-1600 рублей в сутки.

Действительно ли полицейские пользовались услугами незарегистрированной охранной службы (и для чего?),

выяснить не удалось: в пресс-службе тюменского ГУ МВД не отвечают на звонки. Не стал отвечать на сообщение корреспондента «Новой», отправленное через соцсети, и сам Денис Девкин.

Срастающиеся

Случай в ресторане «СаЛобио» — не первый тревожный сигнал, намекающий на близость тюменских силовиков и криминалитета. Первый прогремел в декабре 2018 года, когда вся страна узнала о «тюменской банде ФСБ» — группе из шести человек, среди которых были трое сотрудников ФСБ и один полицейский. Группа занималась нападениями на мигрантов, похищениями бизнесменов, убийствами (18 доказанных эпизодов убийств). Явления, безусловно, несопоставимые по масштабу, но сходные по своей природе.

Следственный комитет уже дал оценку действиям своего сотрудника, участвовавшего в торжестве. Остальные ведомства, чьи сотрудники, предположительно, также находились в ресторане, пока молчат.

Это — случайность?