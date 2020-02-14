Сам себе покупатель

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

На этой неделе рынки порадовала удивительная новость, — о том, что государство само у себя покупает Сбербанк.

Или, точнее, Фонд национального благосостояния, т. е. правительство покупает за 2,5 трлн руб. контрольный пакет Сбербанка, который принадлежит ЦБ.

Что это такое?

Это совершенно грандиозная операция по обналичке Фонда национального благосостояния с помощью Сбербанка. Сбербанк в данном случае выступает как инструмент обнала.

Как обычно происходит операция по обналу?

У вас есть некая сумма денег, которую надо перевести из одного агрегатного состояния в другое: например из безнала в нал.

Вы берете и на бумаге изображаете некую фиктивную услугу, — например, берете глиняный горшок, говорите, что он стоит миллион, и платите этот миллион продавцу горшка.

На самом деле этот миллион вы платите самим себе. Посредник, который производит всю операцию, берет некоторый процент за операцию, и получаете ваши же деньги, но в другом агрегатном состоянии, — например, в виде кеша, пригодного для оплаты откатов.

Вот ровно то же происходит со Сбербанком, с той только разницей, что

роль глиняного горшка играет Сбербанк, а роль помывочной конторы — ЦБ.

А главная цель мероприятия — перевести государственные деньги из Фонда национального благосостояния (из которого их нельзя тратить на разные хотелки друзей Путина) непосредственно в бюджет, из которого их можно тратить на эти хотелки. Кроме этого, этими деньгами будут закрыты долги оборонки перед бюджетом, а ЦБ на доставшийся ему процент опять-таки закроет дыру в ЦБ, которая образовалась в результате санации банков.

Вся эта операция отмечена бесспорной печатью технического гения, — ее придумали очень способные люди в Минфине, и я не в коем случае не хочу сказать, что это какое-то ужасное мошенничество. Ровно наоборот, ничего страшного в этой операции нет, и она удивительным образом устроена так, чтобы оставить целыми наших макроэкономических монетарных овец, накормить волков, не дать им разорвать Фонд национального благосостояния и еще на образовавшийся излишек шерсти и мяса заткнуть дыру в ЦБ.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Итак, рассмотрим нашу диспозицию ближе.

В России есть Фонд национального благосостояния, в который идут излишки денег с продажи углеводородов, чтобы они не разгоняли инфляцию. Вокруг заветного фонда все время роится куча претендентов на эти деньги. Сечин, к примеру, просил из ФНБ сначала 1,5 трлн руб., а потом и вовсе все 2,4 трлн (Сечину денег из ФНБ не дали, пришлось вместо денег догоняться льготами). Последний проект из этой серии, который одобрил Медведев и у которого есть все шансы быть зарезанным Мишустиным, — строительство «Газпромом» огромного завода по сжижению газа в Усть-Луге.

Чтобы отбиться от этой очереди желающих, глава Минфина Силуанов в свое время пробил правило: пока размер ФНБ составляет ниже 7 % ВВП — не даем.

И вот недавно ФНБ перевалил за 7 %, и они все тут же снова выстроились.

И тут, видимо, в недрах Минфина, рождается идея: а давайте мы эти деньги вместо Сечина и «Газпрома» потратим на покупку Сбера. Таким образом, объем ФНБ уменьшится на 2,5 трлн руб., денег в нем опять станет меньше 7 % ВВП, а вместо 2,5 трлн руб. в ФНБ окажется Сбер.

Это решение в целом правильное и выгодное почти всем.

Как оно правильно и чем оно выгодно?

Ну, во-первых, ФНБ — это деньги для будущих поколений.

И Сбербанк, при всех оговорках, — это реально хороший актив.

Куда лучше потратить эти деньги на Сбербанк, который имеет рыночную стоимость, чем на астрономические стройки компании «Газпром».

Во-вторых, это в принципе правильно. ЦБ является регулятором, и нехорошо, чтобы он владел пакетом акций коммерческого банка.

В-третьих, это очень комфортно самому Герману Грефу, главе Сбербанка. Между Грефом и Набиуллиной периодически случались противоречия, а Мишустин и Греф связаны давно и прочно, вплоть до того, что в том, что касается цифровизации, Мишустин называл себя учеником Грефа.

Итак, в результате этой сделки ЦБ получит 2,5 трлн руб. (что в переводе на язык здравого смысла означает, что эти 2,5 трлн руб. будут записаны не в строчку А, а строчкой ниже).

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Из этих 2,5 трлн ЦБ заберет себе около 700 млрд и заткнет ими свои технические дыры. Половина этой суммы, как считается, будут долги ВЭБа, образовавшиеся в результате увлекательной экономической деятельности прошлых менеджеров этого банка до прихода туда Игоря Шувалова. Остальное — санация «Открытия» и прочие мелочи.

Кроме того, согласно закону, ЦБ свою прибыль должен перечислять в бюджет. Эта-то прибыль — 1,8 трлн руб. — и будет перечислена, но уже не в ФНБ, откуда их нельзя изъять, а непосредственно в казну, откуда 700 млрд руб., по слухам, пойдут на закрытие долгов оборонки, а остаток пойдет на нацпроекты и на тех, кто стоит в очереди с протянутой рукой. После этого всем, кто снова придет за деньгами в ФНБ, скажут: извините, ребята, у нас тут снова меньше 7 % ВВП.

То есть, как и было сказано выше, — операция по обналу ФНБ через Сбербанк, причем с минимальными потерями для финансовой стабильности. Схематоз, близкий к гениальности. А вы говорите — свопы. А вы говорите — форварды…