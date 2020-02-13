Цифровой развод

Правительство выкупит у Центрального банка контрольный пакет акций Сбербанка (52,3%) за 2,5 трлн рублей, рассказал в четверг, 13 февраля, министр финансов Антон Силуанов. Это примерно на 400 млрд рублей ниже рыночной стоимости: полная капитализация госбанка составляет 5,7 трлн рублей. Первая часть сделки на сумму 1,2 трлн рублей может пройти уже в марте, когда Госдума примет соответствующий закон, а последняя — в течение следующего года.

Покупка произойдет за счет нефтегазовых излишков Фонда национального благосостояния, объем которого в этом году достигнет 9 трлн рублей.

«Мы направляем на сделку со Сбербанком средства ФНБ, которые превышают 7%-ный уровень. Это хорошая, доходная инвестиция», — заявил Силуанов.

Часть денег от сделки останется на счетах ЦБ, что позволит регулятору улучшить свое финансовое положение. За 2017-й и 2018-й годы убытки ЦБ от санации банков превышали 300 млрд рублей, говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, теперь они будут закрыты благодаря продаже пакета акций Сбербанка. Вся остальная прибыль ЦБ от этой сделки пойдет на финансирование социальных трат, анонсированных в послании Владимира Путина.

Скорее всего, в этом и заключается экономический смысл схемы по смене собственника крупнейшего банка в стране. Дело в том, что для выполнения обещаний президента до 2022-го года Минфину необходимо найти где-то дополнительные 2 трлн рублей. Напрямую распаковать ФНБ мешает бюджетное правило, согласно которому нефтегазовые доходы должны аккумулироваться в резервах. Поэтому было решено направить эти деньги на покупку доли в Сбербанке у Банка России, который затем обязан перечислить 75% своей прибыли в федеральный бюджет.

Долгоиграющая причина смены контролирующего акционера госбанка связана с конфликтом интересов, считает Осадчий.

— Сформировалась совершенно ненормальная ситуация, когда регулятор (ЦБ) одновременно является и владельцем регулируемых им структур (банков), включая Сбербанк и банки «московского кольца».

Это типичный конфликт интересов, так что решение [о смене структуры собственности] в целом позитивное.

Кроме того, рабочие отношения между главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной и председателем совета директоров Сбербанка Германом Грефом в последнее время складывались непросто. Разногласия обострились в октябре прошлого года, когда Греф «саботировал» подключение к Системе быстрых платежей, созданной ЦБ, объяснив это наличием более качественного аналогичного сервиса у самого Сбербанка.

Во взглядах Набиуллиной и Грефа на стратегию развития госбанка накопились глубокие противоречия. В последние годы руководство Сбербанка проводит самостоятельный курс, пытаясь отойти от имиджа «советской сберкассы» и двигаясь в направлении технологической компании. В ЦБ увлечение Грефа цифровой экономикой воспринимают скептически, говорит Станислав Волков, управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

— Насколько Сбербанк должен расползаться за пределы финансового сектора, строить свою экосистему — это тема в любом случае дискуссионная. И что думают об этом члены правительства, мы пока не знаем, — говорит он «Новой».

Уже после объявления о сделке Набиуллина выступила с критикой «сверхмощных экосистем», которые подавляют конкуренцию и тормозят развитие банковского сектора. «Мы не хотим, чтобы у нас были цифровые финансовые монополии на рынке», — сказала глава ЦБ.

Сбербанк, в свою очередь, отвечает ЦБ критикой жесткости банковского регулирования и обвиняет регулятора в искусственном торможении роста ипотечного кредитования.

По-видимому, мирный развод в этой ситуации будет лучше для всех. Но победившей стороной все же выглядят сторонники цифровизации. В среду Греф встретился с Михаилом Мишустиным, чтобы обсудить параметры сделки. Премьер-министр, известный своей любовью к «диджитал», заявил, что сервисы Сбербанка будут использоваться для построения цифровой платформы государства.

Фактически это значит, что госбанк будет играть ключевую роль в исполнении нацпроекта по цифровой экономике.

Инвесторы позитивно отреагировали на новость о переходе Сбербанка под крыло кабмина. Котировки крупнейшего банка страны поднялись на 2% (90 млрд рублей). Правда, к вечеру акции вернулись к своим прежним значениям.

Хотя история кажется законченной, нельзя исключать даже самые неожиданные сценарии развития событий, вплоть до смены топ-менеджмента Сбербанка, считает Осадчий. Греф и сам недавно говорил о том, что покинет свой пост, если со сменой основного акционера поменяется стратегия развития банка.

— Сейчас резко возросла неопределенность и кадровые риски. Происходит смена ключевых сотрудников. Поэтому положительная реакция рынка на это решение может быть немного преждевременной, — считает эксперт.