«Иногда у ребенка нет и дня»

Спинальная мышечная атрофия — заболевание настолько тяжелое, а его лечение настолько дорогостоящее, что в России пометка: «детей со СМА не берем», — страшное, но обычное условие работы большинства благотворительных организаций. Отечественные фонды, которые занимаются детьми с диагнозом «СМА», можно пересчитать по пальцам одной руки. «Семьи СМА» — один из таких. Фонд работает на всей территории страны с декабря 2015 года. Сотрудники организации помогают детям и взрослым со СМА и другими нервно-мышечными заболеваниями, причем помогают не только пациентам, но, что очень важно, и их семьям. Руководитель фонда Ольга Германенко рассказала «Новой» о специфике этой болезни, об «окне терапевтических возможностей» и о том, как живут в России больные спинальной мышечной атрофией.

Что такое СМА?

— Спинальная мышечная атрофия — генетическое заболевание, поражающее двигательные нейроны спинного мозга, что приводит к отмиранию мышц. Заболевание начинается с ног и доходит до мышц, отвечающих за глотание и дыхание. При этом интеллект больных СМА абсолютно сохранен.

Первопричину такого недуга ученые нашли только в 1995 году. Это ген выживаемости мотонейрона (SMN1), который отвечает за болезнь.

Есть несколько типов СМА — от нулевого до четвертого. При нулевом дети погибают при рождении, четвертый проявляется во взрослом возрасте.

Пациенты с заболеванием первого типа получают диагноз в первые месяцы жизни (симптомы проявляются до полугода). Без лечения эти дети в 85% случаев не доживают до двух лет. Они никогда не сидят сами, не переворачиваются. Есть такое понятие: «окно терапевтических возможностей» — это когда мы можем максимально помочь пациенту. Окно для таких пациентов схлопывается практически моментально. Мы говорим в лучшем случае о нескольких месяцах, когда можем подхватить ребенка, действительно быстро его пролечить и спасти.

Пациенты со СМА второго типа никогда не ходят, но сидят сами. Их заболевание проявляется в возрасте от 6 до 18 месяцев. Эти дети могут дожить до подросткового возраста, иногда даже до 20 лет.

Третий тип СМА называют легким, но я бы остерегалась характеризовать его так. И поделила бы третий тип на подгруппы, которые очень по-разному развиваются. Первая подгруппа получает диагноз от полутора до трех-четырех лет, то есть пациенты начинают ходить, но стремительно теряют эту возможность. Есть вторая подгруппа: очень долго ходят, но в школьном, подростковом возрасте этот навык утрачивают. Некоторые сохраняют такой навык до взрослого возраста. У нас есть 30-летние пациенты, которые сохранили возможность ходить, но с палочкой.

Лечение СМА

— Мы живем в интересное время. С появлением лечения перспективы больных СМА значительно изменились. То, что раньше считалось совершенно неизлечимым, болезнь, которая прежде даже на фоне всех возможных методов симптоматической коррекции была сильнее и приводила к неуклонному ухудшению состояния наших больных, забирая жизни одну за другой рано или поздно, теперь может получить достойный отпор.

Первый препарат — «Нусинерсен» («Спинраза») появился в декабре 2016 года. В мае 2019 года у нас появляется генная терапия — препарат «Онасемноген abeparvovec-xioi» («Золгенсма»). На текущий момент он одобрен только FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. — Ред.). В первой половине 2020 года мы ждем решения европейского регулятора — EMA (Европейское агентство лекарственных средств), и далее станет понятно, как будет одобряться препарат в других государствах. В России таким регулятором является Министерство здравоохранения, которое одобряет или нет лекарство для применения на территории страны. Есть третий препарат — «Рисдиплам» (у него пока нет торгового названия), — который пока нигде не зарегистрирован, но заявка на регистрацию подана в FDA, и решение этого регулятора ожидается в мае 2020 года. По этому препарату уже провели все клинические исследования. По сообщению компании, в первом квартале 2020 года планируется подать досье в наше Министерство здравоохранения на регистрацию, а сейчас открыта программа дорегистрационного доступа к препарату для больных СМА первого типа.

По факту сегодня мы обладаем тремя лекарствами.

«Спинраза» и «Рисдиплам» работают на уровне гена SMN2, модифицируют возможность увеличить выработку функционального белка с этого гена-дублера. Соответственно, мы можем говорить о том, что с увеличением выработки «хорошего», функционального белка будет стабилизироваться или улучшаться состояние пациента. Эти препараты требуют пожизненного применения и, имея схожий механизм воздействия, отличаются по способу ввода: «Нусинерсен» вводится в спинной мозг, первый год — 6 инъекций, каждый последующий — 3 инъекции, а «Рисдиплам» — это сироп, который нужно пить ежедневно.

О действии препарата «Золгенсма» часто встречается мнение, что эта генная терапия замещает поврежденный ген СМН1, полностью восстанавливая утраченный участок. Но это не так. Терапевтической мишенью здесь действительно является SMN1, но важно понимать: «Золгенсма» ничего не меняет в ДНК, то есть она не заменяет и не вставляет кусочек ДНК, которого нет. Работа генной терапии — это доставка белка SMN1 в клетку с помощью специального вирус-вектора, который, как грузовик в кузове, «провозит» белок и позволяет доставить его в нужное место. Препарат вводится однократно. Так как это вирус, то к нему в организме могут вырабатываться антитела, и второе введение потенциально будет невозможно.

На сегодня препарат «Золгенсма» одобрен только в одной стране мира для применения у детей до двух лет. При этом результаты клинических исследований есть только в группе до шести месяцев. То есть мы не знаем достоверно, как именно препарат действует на пациентов старше шести месяцев, этих данных просто нет. Но это, разумеется, не значит, что больные СМА старше 6 месяцев не могут получить пользу от применения терапии, — мы просто не располагаем данными о том, насколько эффективность терапии будет соответствовать тому, что мы видим по результатам клинических исследований на пациентах более раннего возраста.

В клиническом исследовании START, ставшем одним из основных при одобрении препарата «Золгенсма», участвовало 15 пациентов. Трое из них получали низкую дозу, а 12 — терапевтическую. Из этих 12 два пациента стоят самостоятельно и ходят, 10 или 11 — сидят. Есть пациент, который просто стабилизировался. Все эти дети начали получать препарат до 6 месяцев. Если мы посмотрим на график, то те больные, которые начали ходить, оба получили терапию в возрасте до 3 месяцев. Это еще раз подчеркивает то, какой эффект можно получить при раннем начале лечения.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Мы должны понимать, что ожидания от терапии должны быть соразмерны тем возможностям, которые препарат может предоставить. Конечно, понятно, почему, когда мы ищем информацию об эффективности лечения, мы видим только двух ходячих: хочется, чтобы это был именно мой случай. Я не хочу оказаться среди тех, кто сидит, и среди тех, кто просто стабилизировался от этой чудесной терапии. Я хочу оказаться среди тех, кто почти побежал. Но нужно иметь силы смотреть в лицо реальности и оценивать возможности и возможный эффект от лечения.

В настоящее время единственным зарегистрированным лекарственным препаратом в России для лечения СМА является «Спинраза», два остальных относятся к категории незарегистрированных лекарственных препаратов.

И если сейчас «Спинразой» по российскому законодательству больных СМА обязаны обеспечивать регионы, то доступ к незарегистрированным средствам более сложен. Сегодня также доступна возможность получения этих лекарств через гуманитарные программы или программы раннего доступа. Эти программы открываются тогда, когда препарат еще не зарегистрирован либо в мире, либо на территории страны, но у конкретного пациента есть неотложные медицинские потребности в получении лекарства. В этом случае компания предоставляет в рамках таких программ определенному количеству пациентов по определенным критериям свой препарат бесплатно до тех пор, пока он не станет доступен в их стране. Важно, что для ввоза препарата в Россию потребуется получение разрешения на ввоз от Министерства здравоохранения.

Такая программа по «Спинразе» была запущена в апреле 2019-го и закрыта в августе того же года, потому что в августе 2019-го продукт был зарегистрирован. В эту программу попал 41 пациент из России. Этим детям компания-производитель предоставила лечение сроком на один год. Предполагается, что после этого периода оплату лечения зарегистрированным лекарственным препаратом должно взять на себя государство. На тот момент эта программа покрыла потребности практически всех российских пациентов со СМА I, подходящих по критериям программы и находящихся в нашем регистре. Уже летом 2020 года этим пациентам нужно будет понимать, каким образом они могут продолжить терапию.

В начале января 2020 года была анонсирована программа дорегистрационного доступа по препарату «Рисдиплам» для пациентов со СМА I без ограничений по возрасту и состоянию. Любая незарегистрированная терапия — это терапия «второго выбора», если в стране есть зарегистрированный препарат. Для того чтобы врач принял решение о применении незарегистрированного лекарственного средства, важно понять, что пациент не может получить пользу, или у него могут развиться осложнения, или невозможен ввод по каким-то причинам зарегистрированного лечения, — только тогда доктор может порекомендовать применить терапию, не зарегистрированную в стране.

Производитель «Золгенсмы» также анонсировал глобальную программу (программа управляемого доступа): по всему миру он за 2020 год готов предоставить 100 бесплатных доз своего препарата. Планируется распределять препарат по принципу лотереи: по факту на основе счастливого случая определяют, кто из пациентов получит эти дозировки.

Как живут больные СМА в России

— На российских врачей давят местные органы, и врачи не назначают «Спинразу». Как правило, давление оказывается еще на этапе назначения лекарства. Некоторым пациентам все же удается получить назначение. Технология такая: у нас есть 890-е постановление (ФЗ о предоставлении бесплатных лекарств. — Ред.), есть назначение врачебной комиссии. Дальше с этим «набором» идут в минздрав региона. На регион ложится стоимость лекарства. В идеале после заявки министерство закупает препараты на каждого пациента.

Но это не работает, если в регионе больше 10 пациентов со СМА. Ежегодное лечение обойдется в полмиллиарда рублей.

У нас есть Москва, в которой более 130 пациентов и которая их не лечит. В Московской области — 50 пациентов, и только два из них пролечены. У всех московских пациентов есть документация, позволяющая получить лекарство, но до сих пор Московский департамент кормит нас «завтраками».

Важно, чтобы под СМА был заложен федеральный бюджет, потому что регионы не тянут. Мы хотим, чтобы это заболевание было включено в перечень высокозатратных нозологий, чтобы источником финансирования был определен федеральный бюджет. Нам нужна поддержка.

Как сейчас в России диагностируется СМА?

— Это редкое заболевание, и врачи часто не знают о нем. У педиатра на участке может быть один пациент со СМА за всю его карьеру. Врач просто не видел таких пациентов никогда.

Мы проанализировали ситуацию за четыре года. При СМА I первые симптомы проявляются в возрасте около трех месяцев. Средний возраст постановки диагноза — семь месяцев. То есть в среднем четыре месяца родители бегают по врачам, а ребенку не могут поставить диагноз.

В идеальном мире родителям должны очень подробно объяснить, что это за болезнь, как она будет проявляться, какой прогноз, с чем они столкнутся. Родителей кто-то должен научить обращаться с мешком АМБУ, с респиратором, вентилятором легких, откашливателем… И рассказать, какая есть лекарственная терапия и как ее получить.

Но этого почти никто в России рассказать родителям не может. И они вынуждены выяснять это сами в интернете. Сейчас они обращаются к нам.

Сколько в России больных СМА

— Этого никто точно не знает.

Грубо говоря, один из 10 тысяч новорожденных рождается со СМА. По весьма приблизительным подсчетам, в России сейчас должно быть от 2800 до 3500 пациентов со СМА — и взрослых, и детей.

939 человек — в нашем регистре. Это те, о ком я точно знаю, что они живы. Плюс 50–60, которые не заполнили наши анкеты. Остается примерно две тысячи. О них мы ничего не знаем: где они, как живут, как умирают… И есть ли у них хоть какая-то помощь.

Что делает фонд «Семьи СМА»

— Мы не собираем деньги на лекарства, и многим непонятно, чем мы тогда занимаемся.

Так вот, львиная доля работы — это консультирование семей и сопровождение для реализации прав на получение необходимого оборудования, лекарственной терапии. Это семьи, которым только что поставили диагноз, и они не понимают, что делать. Им сказали «СМА», они залезли в интернет, испугались и живут в полном ужасе, потому что им никто не может ничего объяснить. Мы с этими родителями знакомимся, чтобы рассказать, что они должны научиться делать для своего ребенка. Иногда у нас есть месяц-два, потому что болезнь медленно прогрессирует. А иногда нет и дня. И тогда родитель сегодня должен купить или получить от нас набор безопасности, узнать огромный пласт информации о болезни и научиться ее применять на практике. И все равно родителя должен кто-то этому научить.

Это огромная беда, что родителям некому это рассказать.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Поэтому мы работаем еще и с врачами, мы устраиваем обучающие мероприятия для семей и для медицинских специалистов, приезжаем в регионы и учим врачей, которые хотят нас понять.

Еще один большой блок работы — это то, что мы называем стратегическими инициативами. Это системная работа с огромным количеством задач, которые должны быть решены для того, чтобы в России по-настоящему появилась работающая комплексная система сопровождения детей и взрослых со СМА. В конечном счете задача фонда — добиться того, чтобы каждый больной со СМА в России мог получить всю необходимую помощь как можно раньше и в своем регионе.

Можно ли диагностировать СМА до рождения ребенка?

— Это заболевание наследственное. А значит, если мама и папа — его носители, то вероятность того, что у них родится ребенок со СМА, — 25 процентов.

Можно провериться до беременности. Генетический тест на СМА стоит 6500 рублей, ответ приходит через две недели. Если ты носитель, то хорошо бы проверить своего партнера. Если вы оба носители, то нужно проверить своего будущего ребенка, перед тем как его рожать. Для этого необходима пренатальная генетическая диагностика. Это инвазивная процедура, женщине во время беременности делают прокол живота — как правило, между 10-й и 14-й неделей беременности. Результат получают до 20-й недели, в этом случае есть возможность прервать беременность.

Есть ли способ полностью вылечить СМА?

— Снять диагноз «СМА» невозможно. Хотя вероятность того, чтобы ребенок, который родился со СМА, ходил, жил самостоятельно, окончил школу и вуз, существует. Но только при одном условии: это должно быть пресимптоматическое лечение — до того, как у него начнет отказывать опорно-двигательный аппарат.

Когда дети рождаются, их проверяют на определенные заболевания. У нас скрининг новорожденных есть, но не на СМА. Для СМА в рамках государственной программы скрининга нет.

Лечить пресимптоматически гораздо разумнее и выгоднее для общества, потому что тогда оно получает не беспомощного человека, который требует ухода, чьи родители вынуждены уйти с работы, чтобы ухаживать за ним.

То есть если пациента начали лечить через год после постановки такого диагноза, он может стать лежачим и беспомощным. А если сразу после рождения — он ничем не будет отличаться от остальных людей. Поэтому экономически для государства и общества выгодней начинать лечить рано.

В США в 2018 году на государственном уровне рекомендовали внести СМА в перечень скринируемых заболеваний — они это будут делать по всей стране. Германия в трех регионах скринирует своих пациентов. Италия — в двух. В Бельгии запущена государственная программа, там выявляют всех пресимптоматически и лечат.

Это значит, что скоро эти страны избавятся от СМА как от проблемы. И это должен быть следующий шаг нашей страны в лечении пациентов со СМА. Сначала мы должны внести СМА в список высокозатратных нозологий и начать лечить всех уже живущих пациентов со СМА из федерального бюджета независимо от возраста и состояния. Следующий шаг — мы должны проводить скрининг всех новорожденных на СМА. Да, это будет стоить денег. Но зато такие больные станут не беспомощными и лежачими, а обычными людьми, которым всего лишь надо лечиться. Это доставляет хлопот не более, чем лечение астмы.