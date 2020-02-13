Больница страшнее коронавируса

В Петербурге разворачивается «болезненная» драма. Из Боткинской больницы сбежала пациентка, которую закрыли в карантинном боксе из-за подозрений на коронавирус. Глава регионального Роспотребнадзора подала на беглянку в суд, а санитары и полиция ломились к ней в дом. Сама домохозяйка уверена, что здорова, но теперь боится принудительного лечения.

Алла Ильина. НТВ / Youtube.com

Обещали на день, забрали на две недели

32-летняя петербурженка Алла Ильина в конце января отдыхала в Китае, на острове Хайнань. Из-за эпидемии коронавируса уже тогда для туристов отменили все экскурсии. На улицу россиянка выходила в маске, а 30 января была вынуждена досрочно вернуться домой — туроператор экстренно вывез своих клиентов из Китая.

Летели они через Хабаровск. Там Алла прошла первый медосмотр. Анализы опасного вируса у нее не выявили. Уже дома, спустя несколько дней, у нее заболело горло. 4 февраля она вызвала «скорую помощь», прибывшая бригада ничего опасного не обнаружила. На следующий день к Алле пришла врач районной поликлиники, осмотрела, еще раз взяла анализы.

Их результаты пациентке не сообщили, зато к ней пришла делегация из Роспотребнадзора, которая стала настойчиво уговаривать Аллу госпитализироваться — как они говорили, «всего на один день».

В Боткинской больнице — главной инфекционной клинике города — Ильина оказалась 6 февраля. Она ожидала, что ее осмотрят и отпустят. Да и врачи, по ее словам, уверяли, что она здорова — все анализы были «чистые». Но вместо этого ее отвели в одиночную палату и заперли. В выданном постановлении о госпитализации Роспотребнадзор ссылался на закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Зашедший в палату врач известил, что в больнице Алла должна провести две недели.

Но Ильина решила иначе. И уже на следующий день взломала электронный замок (спасибо учебе на физмате) и сбежала из больницы. 11 февраля она решила рассказать о своей истории в СМИ. Примечательно, что за четыре дня отсутствия в палате из больницы ей никто не позвонил.

«Воспользовалась правом убыть»

Главный санитарный врач города, руководитель Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова 13 февраля подала на беглянку иск в суд «о принудительном помещении под медицинское наблюдение». Куйбышевский суд Петербурга его сначала зарегистрировал, но через три часа вернул заявителю: в Роспотребнадзре ошиблись с подсудностью, такие иски необходимо подавать по месту регистрации ответчика, а не истца. К вечеру того же дня иск был подан в Петроградский райсуд.

Пока юристы разбирались в нормативных тонкостях, санитары с полицейским подкреплением ломились в квартиру Аллы. Но женщина крепко держали оборону, отказавшись общаться с сотрудниками ведомства без адвоката. Его незваные гости дожидаться не стали.

Адвокат Ильиной Виталий Черкасов из правозащитного движения «Агора» известен как защитник обвиняемых в громких делах об экстремизме и терроризме. Он первым делом сообщил в суд свои контактные данные, чтобы больше не повторялась ситуация с попыткой отловить Аллу у нее дома.

— Могли бы сообщить нам, и мы как законопослушные граждане явились бы в суд, — Черкасов удивлен визиту Роспотребнадзора и полиции к своей клиентке.

По словам адвоката, Роспотребнадзор превышает свои полномочия, требуя привлечь сбежавшую из больницы пациентку к ответственности.

— Изначально медики повели себя неправильно. Любая госпитализация предполагает письменное информирование человека. В случае с Аллой была устная договоренность о том, что ей нужно отправиться в больницу на сутки.

И она эту договоренность выполнила. А столкнувшись с тем, что ее никто не информирует о дальнейших действиях, она воспользовалась своим правом убыть, — объясняет Виталий Черкасов.

Он отмечает, что карантинный срок, установленный постановлением правительства, истекает через 14 дней после возвращения в Россию. У Ильиной это было как раз 13 февраля.

— В последнем распоряжении главного санитарного врача России сказано, что наблюдение медработниками возможно и в домашних условиях. Пациентка сидит дома, никуда не выходит, медики могут приезжать к ней хоть два раза в день, брать анализы, мерить температуру, — рассуждает адвокат. — Алла беспокоится, что поднятая шумиха приведет к тому, что если ее снова помесят в Боткинскую больницу, возможна какая-то месть со стороны медиков, которые решат «защитить честь мундира». Она боится, что в больнице действительно подхватит какое-то заболевание, и врачи смогут смело заявить: «А вот! О чем мы и говорили!»

Екатерина Кузьмина / Ведомости / ТАСС

Здравомыслящий человек

В петербургском Роспотребнадзоре заявляют, что «у гражданки И. [Ильиной] выявлены симптомы острого вирусного заболевания, не исключающие новую коронавирусную инфекцию»… «Четырнадцатидневный срок медицинского наблюдения за пациенткой И. не выдержан. Медицинское обследование пройдено не в полном объеме, что может привести к распространению опасного инфекционного заболевания в отношении неограниченного круга лиц на территории города Санкт-Петербурга», — считают в ведомстве.

Главный санитарный врач требует через суд отправить Аллу в карантинный бокс как минимум до 19 февраля до получения двукратного отрицательного анализа на коронавирус. Напомним, уже трижды анализы, взятые у петербурженки, в разных учреждениях, давали тот самый отрицательный итог.

Сама Алла заявила журналистам, что она здравомыслящий человек, и если бы кто-то из врачей сказал, что по результатам обследований есть хотя бы подозрение на коронавирус, то она бы, конечно, осталась в палате. Но оставаться в инфекционной больнице, будучи здоровой, она не намерена.

Елена Михина, «Новая газета в Петербурге»