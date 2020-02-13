Дурной сюжет заразителен
Пока Юрий Дудь просвещает людей, российское ТВ шутит над эпидемиями
Ирина ПетровскаяОбозреватель «Новой»
Эпидемия коронавируса охватила все эфирное пространство российского ТВ. На прошлой неделе ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов, обратившись к этимологии (науке о происхождении слов), усмотрел связь между словом «корона» в названии вируса и короной, которой президент США Дональд Трамп награждал победительниц конкурса «Мисс Вселенная».
А вскоре выяснилось: Клейменов, как и автор сюжета на эту тему Кирилл Брайнин, шутить изволил. Вот только зрители в большинстве своем не оценили изысканного юмора ведущего главной информационной страны и приняли все за чистую монету. «Ну, тупые-е-е!» — как говорил (тоже искрометно шутя) юморист Михаил Задорнов, характеризуя американцев.
И пришлось Клейменову объясняться в эфире со своей непонятливой аудиторией, а также с теми представителями не названных им СМИ, которые с недоумением отреагировали на его, Клейменова, и его остроумных коллег высказывание: «Короче, мне пришло сообщение: «Вышел сюжет о коронавирусе, который утверждал, что вирус рукотворен, может быть биооружием и связан с президентом США, так как напоминает корону… Скажите, вы в это верите?» … Во-первых, было. Был сюжет Брайнина в рубрике «Коронавирус. Конспирология». И в конце его в виде шутки прозвучало это утверждение. Даже в виде гиперболы. Гротескного преувеличения. Типа до чего договориться можно. Во-вторых, главное: верю! Конечно, верю. Верю в корону Трампа. В космический скафандр Помпео».
Ответственность же за «неправильную» реакцию на свою шутку Клейменов перекладывает на самих зрителей: «Мне мои друзья, постарше немного, рассказывали: к ним в газету каждый день приходили мешки писем.
Два из трех — с обратным адресом и штемпелем «Местный дурдом». И им приходилось исправно на все отвечать. Вот я впервые почувствовал себя на их месте».
То есть, по логике шутника Клейменова, рехнулись не телевизионщики, запуская в информационное пространство пошлую «утку» (хотя и весьма органично вписывающуюся в общий контекст их новостей), а зрители, не уловившие тонкого юмора и стеба.
Клейменов, кстати, и вне «конспирологических» сюжетов большой мастер художественного слова. Вот, например, один из выпусков программы «Время» этой недели он открывает так: «Кому коронавирус, а кому, как говорится, и корона — невеста». Это подводка к сюжету под названием «Вирус дурацких розыгрышей» — о пранкере, устроившем и впрямь идиотский хайп в московском метро. По мнению Клейменова, шутка шутке рознь: «Если пранкеры просто развлекаются — «бабушка шутит», как говорила Ирина Муравьева в легендарном фильме, — это одно. А если бабушка не шутит, а, допустим, сознательно пугает людей с целью вызвать беспорядки? Есть у нас такой закон, который можно эффективно применять в этом случае? Насколько я знаю, нет. А должен быть».
Получается, что если в эфире федерального канала нелепо шутит правильная «бабушка», ей закон не писан, а для зловредных «бабушек» — пранкеров — должен быть написан, дабы не сеяли ужас и панику среди честных граждан. В финале программы, анонсируя премьеру сериала «Триггер» (где главный герой — психолог), Клейменов вновь возвращается к теме общественного безумия:
«Я понял одну важную вещь. Клиентов у психиатра гораздо больше, чем сначала кажется. Они вокруг нас, эти клиенты».
Причислив к клиентам и американского журналиста из телекомпании CNN Мэтью Ченса, который так же, как многие российские «клиенты» Клейменова, принял бред про связь коронавируса с президентом Трампом за чистую монету, он, Клейменов, его великодушно прощает: «Чтобы жить и кормить семью тебе, Мэтью, надо рассказывать всякую околесицу про Трампа, Китай и Россию. И вот дошла очередь и до меня, грешного… Я не в обиде. Как и герой «Триггера» никогда не обижается. Странно же обижаться на клиентов».
Другой штатный остряк Первого канала Артем Шейнин предложил своей аудитории заряжать воду от его программы «Время покажет». «Медики, — пошутил он, — постановили, что это единственный способ в борьбе с коронавирусом». Любопытно, сколько легковерных зрителей, вспомнив о методе Алана Чумака, повелось на эту шутку. Ну, сумасшедшие. Что возьмешь?
И вот пока телевизионщики шутят, а потом оправдываются за свои дурацкие шутки, и вновь валяют дурака, умножая число и впрямь ошалевших от телевизора «клиентов», Юрий Дудь, кумир YouTube, выпускает на своем канале фильм «ВИЧ в России: эпидемия, про которую не говорят». Всего за пару дней фильм набирает около 8 миллионов просмотров, и число их продолжает расти. За неполные два часа он вместе со своими героями рассказывает о том, что в России — настоящая эпидемия ВИЧ:
«Многие думали, что эта болезнь осталась в 90-х и точно не добралась до эпохи сверхскоростного интернета. Но это не так. В России живет более одного миллиона людей с ВИЧ».
По статистике заболеваний Россия сравнима с некоторыми странами Африки. Но кроме этих страшных данных есть и другая проблема: «Люди, живущие с ВИЧ в России, постоянно подвергаются дискриминации, их стесняются, их избегают, ими брезгуют». И все это — от незнания. «Выпуск, который вы сейчас увидите, — говорит Дудь в самом начале, — был сделан для того, чтобы этого незнания стало меньше. Это ликбез для тех, кто не в теме».
В ходе повествования автор и его герои — сами ВИЧ-положительные, их родственники, врачи, активисты — последовательно разоблачают мифы и предрассудки, сложившиеся вокруг ВИЧ: «Если применять терапию, вы будете жить долго и счастливо, рожать здоровых детей», — утверждает Юрий Дудь и его собеседники, которые, пройдя через общественное порицание и изоляцию, готовы оказать моральную поддержку тем, кто не знает, куда ткнуться со своей проблемой. При этом Дудь не заигрывает со своей публикой, не развлекает ее всякими шутками и глупостями, не скатывается в желтизну или скабрезность. О самых деликатных вещах говорит спокойно и естественно, и так же держатся и говорят во время интервью его герои.
Сам Дудь на глазах зрителей проходит тестирование на ВИЧ и убеждает людей не бояться этой процедуры. Кстати, после премьеры фильма, по данным издания «Афиша.Daily», количество запросов про ВИЧ в Googlе увеличилось примерно в 10 раз, а запросов о покупке теста на ВИЧ — аж в 40 раз.
И выходит, что один такой Дудь делает для просвещения населения больше, чем все могущественное и всеохватное ТВ, где «клиентов» либо пугают, либо отвлекают, либо развлекают, полагая, что серьезные просветительские программы никому не интересны. По себе судят, что с них возьмешь?
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