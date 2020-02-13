Дурной сюжет заразителен

Эпидемия коронавируса охватила все эфирное пространство российского ТВ. На прошлой неделе ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов, обратившись к этимологии (науке о происхождении слов), усмотрел связь между словом «корона» в названии вируса и короной, которой президент США Дональд Трамп награждал победительниц конкурса «Мисс Вселенная».

А вскоре выяснилось: Клейменов, как и автор сюжета на эту тему Кирилл Брайнин, шутить изволил. Вот только зрители в большинстве своем не оценили изысканного юмора ведущего главной информационной страны и приняли все за чистую монету. «Ну, тупые-е-е!» — как говорил (тоже искрометно шутя) юморист Михаил Задорнов, характеризуя американцев.

И пришлось Клейменову объясняться в эфире со своей непонятливой аудиторией, а также с теми представителями не названных им СМИ, которые с недоумением отреагировали на его, Клейменова, и его остроумных коллег высказывание: «Короче, мне пришло сообщение: «Вышел сюжет о коронавирусе, который утверждал, что вирус рукотворен, может быть биооружием и связан с президентом США, так как напоминает корону… Скажите, вы в это верите?» … Во-первых, было. Был сюжет Брайнина в рубрике «Коронавирус. Конспирология». И в конце его в виде шутки прозвучало это утверждение. Даже в виде гиперболы. Гротескного преувеличения. Типа до чего договориться можно. Во-вторых, главное: верю! Конечно, верю. Верю в корону Трампа. В космический скафандр Помпео».

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Ответственность же за «неправильную» реакцию на свою шутку Клейменов перекладывает на самих зрителей: «Мне мои друзья, постарше немного, рассказывали: к ним в газету каждый день приходили мешки писем.

Два из трех — с обратным адресом и штемпелем «Местный дурдом». И им приходилось исправно на все отвечать. Вот я впервые почувствовал себя на их месте».

То есть, по логике шутника Клейменова, рехнулись не телевизионщики, запуская в информационное пространство пошлую «утку» (хотя и весьма органично вписывающуюся в общий контекст их новостей), а зрители, не уловившие тонкого юмора и стеба.

Клейменов, кстати, и вне «конспирологических» сюжетов большой мастер художественного слова. Вот, например, один из выпусков программы «Время» этой недели он открывает так: «Кому коронавирус, а кому, как говорится, и корона — невеста». Это подводка к сюжету под названием «Вирус дурацких розыгрышей» — о пранкере, устроившем и впрямь идиотский хайп в московском метро. По мнению Клейменова, шутка шутке рознь: «Если пранкеры просто развлекаются — «бабушка шутит», как говорила Ирина Муравьева в легендарном фильме, — это одно. А если бабушка не шутит, а, допустим, сознательно пугает людей с целью вызвать беспорядки? Есть у нас такой закон, который можно эффективно применять в этом случае? Насколько я знаю, нет. А должен быть».

Получается, что если в эфире федерального канала нелепо шутит правильная «бабушка», ей закон не писан, а для зловредных «бабушек» — пранкеров — должен быть написан, дабы не сеяли ужас и панику среди честных граждан. В финале программы, анонсируя премьеру сериала «Триггер» (где главный герой — психолог), Клейменов вновь возвращается к теме общественного безумия:

«Я понял одну важную вещь. Клиентов у психиатра гораздо больше, чем сначала кажется. Они вокруг нас, эти клиенты».

Причислив к клиентам и американского журналиста из телекомпании CNN Мэтью Ченса, который так же, как многие российские «клиенты» Клейменова, принял бред про связь коронавируса с президентом Трампом за чистую монету, он, Клейменов, его великодушно прощает: «Чтобы жить и кормить семью тебе, Мэтью, надо рассказывать всякую околесицу про Трампа, Китай и Россию. И вот дошла очередь и до меня, грешного… Я не в обиде. Как и герой «Триггера» никогда не обижается. Странно же обижаться на клиентов».

Другой штатный остряк Первого канала Артем Шейнин предложил своей аудитории заряжать воду от его программы «Время покажет». «Медики, — пошутил он, — постановили, что это единственный способ в борьбе с коронавирусом». Любопытно, сколько легковерных зрителей, вспомнив о методе Алана Чумака, повелось на эту шутку. Ну, сумасшедшие. Что возьмешь?

И вот пока телевизионщики шутят, а потом оправдываются за свои дурацкие шутки, и вновь валяют дурака, умножая число и впрямь ошалевших от телевизора «клиентов», Юрий Дудь, кумир YouTube, выпускает на своем канале фильм «ВИЧ в России: эпидемия, про которую не говорят». Всего за пару дней фильм набирает около 8 миллионов просмотров, и число их продолжает расти. За неполные два часа он вместе со своими героями рассказывает о том, что в России — настоящая эпидемия ВИЧ:

«Многие думали, что эта болезнь осталась в 90-х и точно не добралась до эпохи сверхскоростного интернета. Но это не так. В России живет более одного миллиона людей с ВИЧ».

По статистике заболеваний Россия сравнима с некоторыми странами Африки. Но кроме этих страшных данных есть и другая проблема: «Люди, живущие с ВИЧ в России, постоянно подвергаются дискриминации, их стесняются, их избегают, ими брезгуют». И все это — от незнания. «Выпуск, который вы сейчас увидите, — говорит Дудь в самом начале, — был сделан для того, чтобы этого незнания стало меньше. Это ликбез для тех, кто не в теме».

В ходе повествования автор и его герои — сами ВИЧ-положительные, их родственники, врачи, активисты — последовательно разоблачают мифы и предрассудки, сложившиеся вокруг ВИЧ: «Если применять терапию, вы будете жить долго и счастливо, рожать здоровых детей», — утверждает Юрий Дудь и его собеседники, которые, пройдя через общественное порицание и изоляцию, готовы оказать моральную поддержку тем, кто не знает, куда ткнуться со своей проблемой. При этом Дудь не заигрывает со своей публикой, не развлекает ее всякими шутками и глупостями, не скатывается в желтизну или скабрезность. О самых деликатных вещах говорит спокойно и естественно, и так же держатся и говорят во время интервью его герои.

Сам Дудь на глазах зрителей проходит тестирование на ВИЧ и убеждает людей не бояться этой процедуры. Кстати, после премьеры фильма, по данным издания «Афиша.Daily», количество запросов про ВИЧ в Googlе увеличилось примерно в 10 раз, а запросов о покупке теста на ВИЧ — аж в 40 раз.

И выходит, что один такой Дудь делает для просвещения населения больше, чем все могущественное и всеохватное ТВ, где «клиентов» либо пугают, либо отвлекают, либо развлекают, полагая, что серьезные просветительские программы никому не интересны. По себе судят, что с них возьмешь?