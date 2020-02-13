«500 миллионов тонн малинового варенья не лечат твою болезнь»

Диангоз «спинальная мышечная атрофия» Егору Зайцеву поставили в 2 года. «Был абсолютно здоровый, пухленький ребенок, бегал-прыгал, лазил по горкам, шалил, — вспоминает мама Виктория. — За две недели он потерял треть своего веса, одни косточки остались, и практически перестал ходить».

Сейчас 13-летний Егор передвигается на электроколяске. Сам сидит, дома ходит «своими ногами», кричит: «Я сам!»

Егор Зайцев. Фото из личного архива

«Никакие фонды нас не берут, — говорит Виктория Зайцева. — Если бы мы были на аппарате искусственного дыхания, и все было бы печально и ужасно, может быть, какие-то фонды, хосписы взялись бы за нас.

Любые деньги, какие есть, найдем куда потратить. Нам здорово помогало, когда мы приезжали в Турцию и Егор из моря не вылезал. Напрыгаться на волнах с утра до ночи — это очень хорошо сказывалось. Он становился гораздо крепче. Но это приличные суммы. Корсет — сто тысяч. Скутер или коляска — от 150 до бесконечности. Ортопедическая обувь — 5 тысяч минимум в сезон.

Мы стараемся жить максимально комфортно, делать все, чего даже не может быть. Показать ему море, купить ему скутер, а не коляску. Жить на полную катушку. Первоклашки выходят впервые на линейку в школе, и Егор выезжает — они столбенеют, кидаются к родителям: я тоже такую хочу.

Во всех старых советских учебниках про СМА написано одно:

«Положите и не шевелите, пока не умрет».