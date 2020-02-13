Лесорубы — за социалиста

Первичные выборы в штате Нью-Гэмпшир среди сторонников демократической партии принесли победу «самому старшему» участнику президентской гонки 78-летнему Берни Сандерсу. Однако фермеры Айовы и лесорубы Нью-Гэмпшира — всего лишь малый отряд многомиллионной армии избирателей-демократов. Первые результаты праймериз не должны вводить в заблуждение, выводы делать рано.

Потенциальный избиратель Берни Сандерса в футболке «Копы за легализацию наркотиков. Спроси меня, почему». Фото: EPA

«Всё только начинается»!

Берни Сандерс причисляет себя к «независимым», но в сенате всегда голосует вместе с демократами. Он называет себя «демократическим социалистом» (не путать с «марксистом») и обещает в случае победы провести «революцию» в американском обществе. Старейшего участника предвыборной кампании (Трамп моложе на 5 лет, а Байден почти на 2) называют «леваком» и «экстремистом». 45-й президент на каждом митинге обещает сторонникам «не допустить социализма в Америке», имея в виду, прежде всего «безумного Берни» (определение Трампа). Характерный «твиттер» главы государства: «Вау! Сумасшедший Берни Сандерс набирает очки в опросах, выглядит очень хорошо на фоне оппонентов из партии, которая «ничего не делает» (Do Nothing Party )». Сандерс предлагает поднять налоги для так называемого «золотого процента» самых богатых жителей страны и крупнейших корпораций и снизить их для среднего класса и бедняков. «Демократический социализм» означает создание «экономики, которая работает для всех, а не только для очень богатых», и реформирование политической системы, которую сенатор называет «несправедливой и коррумпированной». Сандерс причисляет бесплатные здравоохранение и образование к базовым правам человека, а защиту окружающей среды — прямой обязанностью всего общества.

Сенатор уточняет, что демократический социализм не связан с отменой капитализма,

это — программа масштабных социальных выгод, финансируемых за счет налогов. Успехи Сандерса (напомню, что четыре года назад он успешно конкурировал с Хиллари Клинтон) подтверждают, что идеи движения «оккупируй Уолл-стрит» и «прочая левизна» в американской политике получают все больше поддержки. Парадокс — вторые выборы подряд штаб Сандерса получает масштабные взносы не от корпораций, а от простых граждан. Молодежь в возрасте от 18 до 29 — главная электоральная база самого старого кандитата. Америка требует перемен? Говорить пока рано. До сих пор большинство смотрит на Сандерса с недоверием и непониманием. Но выборы — процесс диалектический, над Трампом тоже вначале посмеивались те, кто уже три года утирает слезы...

Мэр Пит

Всего на 1,3% — меньше, чем на 4 тысячи голосов — отстал от Сандерса бывший мэр городка Саут-Бэнд в штате Индиана и самый молодой участник кампании 38-летний Пит Буттиджич — победитель кокусов в Айове. «В одном флаконе» — ветеран армии, выпускник Гарварда (дополнительно 3 года изучавший политику, экономику и философию в британском Оксфорде), говорит на 8 языках, католик, ставший протестантом, гей, состоявший в однополом браке. Кандидат, который из-за умеренности взглядов и взвешенности позиции, может объединить широкие круги сторонников демпартии. «Мэр Пит», как просит называть себя этот кандидат с труднопроизносимой фамилией, представляет традиционные ценности демпартии: больше социальных программ, госконтроля над корпорациями, больше защиты окружающей среды, помощи профсоюзам, малоимущим, нацменьшинствам и среднему классу, больше контроля над личным огнестрельным оружием.

Пит Буттиджич. Фото: EPA

Буттиджич отстал только формально: Сандерс и он получили одинаковое число голосов делегатов от этого штата — по 9 —, необходимых для участия в общенациональном съезде (конвенции) демпартии в Милуоки, штат Висконсин, 13-16 июля, где делегаты изберут официального кандидата на выборах. В Нью-Гэмпшире Сандерс набрал 25,7% голосов, Буттиджич — 24,4%, а оставшихся шестерых делегатов неожиданно получила сенатор из Миннесоты Эми Клобушар, она набрала 19,8%. Третьего места она добилась за счет отличного выступлениях на телевизионных дебатах за несколько дней до выборов. Без участия в них в Америке невозможно победить на выборах.

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ТВ обнажает сущность политиков,

когда им надо отвечать в прямом эфире не на заранее расписанные вопросы «подсадных уток», а на неудобные и острые, с возможностью спорить и переспрашивать. В случае неискренности и некомпетентности, рейтинг моментально падает, взносы спонсоров перестают поступать, кандидат сходит с дистанции. Участие в дебатах действующего президента, если он идет на переизбрание, также обязательно. Этого нет в законах, но так здесь принято со времен Никсона и Кеннеди, чьи первые в истории телевизионные дебаты в 1960 году, как считается, предрешили исход выборов.

Вторые теледебаты Кеннеди и Никсона. Всего в 1960 году кандидаты полемизировали в телестудии четыре раза. Фото: Wikipedia.org

За счет отличных теледебатов мало известная прежде массам 59-летняя Клобушар теперь рассматривается как достойный соперник, взносы в предвыборную копилку выросли, в СМИ появились два новых агитационных ролика. Клобушар позиционирует себя кандидатом «типичного американца» и называет «мэра Пита» «слишком зеленым» из-за чрезмерной «сдвинутости» на экологии, а Сандерса — «слишком левым».

Особенность Нью-Гэмпшира — 40% жителей называют себя «независимыми» избирателями и половина участников праймериз заявили, что решение за кого голосовать они приняли непосредственно накануне голосования. Просмотр теледебатов повлиял на четверть здешних избирателей, две трети голосовавших за Клобушар сказали, что сделали это из-за ее выступления по телевизору. Поддерживая фирменную «фишку» этого штата (мол, мы независимые и голосуем в последнюю минуту), часть избиркомов, особенно в малых поселках, закрылись только в полночь, а начали голосовать с шести утра.

В Нью-Гэмпшире традиционно поддерживают политиков из соседних штатов (весь этот регион называют Новой Англией). В этом году правило подтвердилось только в отношении Сандерса, а сенатора из Массачусетса Элизабет Уоррен (в июне ей исполнится 71), результаты праймериз разочаровали — всего 4-е место, не достигнут рубеж в 15% голосов, и она не получила ни одного «своего» делегата на съезд.

Элизабет Уоррен. Фото: EPA

Уоррен, представляющая, как здесь говорят, «прогрессивное» крыло партии, во многом сходится во взглядах с Сандерсом. Она также за бесплатные медицину, высшее образование, детские сады. Лозунг ее программы — «всего два цента». Два цента, дополнительно собираемые государством с каждого доллара граждан, состояние которых превышает 50 млн долларов, по мнению Уоррен позволит найти деньги для претворения программы в жизнь. У Элизабет Уоррен, пожалуй, самая детально разработанная программа, тут она похожа на Хиллари, а ее штаб, отмечают здешние СМИ, самый многочисленный среди демократов, исключая Майкла Блумберга. Но, как отмечает издание «Бостон глоб», Уоррен надо срочно «найти себя», занять свою нишу в нынешней кампании, место «прогрессиста-левака» занято Сандерсом, место «кандидата единства» — Буттиджичем , а место кандидата-женщины на данный момент — Эми Клобушар. Уоррен как воздух необходимо сильное выступление на следующих дебатах с оригинальными и новыми идеями. Трамп иронично называет ее «Покахонтас» — несколько лет назад сенатор называла себя «прямым потомком» индейцев, это оказалось , мягко говоря, преувеличением, Уоррен публично извинялась.

Правая рука Обамы

У Джозефа Байдена – 5 место. 77-летний бывший вице-президент США в Нью-Гэмпшире тоже не получил здесь ни одного голоса делегата и покинул штат, не дожидаясь голосования. Но бывший фаворит сдаваться не собирается, хотя ситуация для него выглядит критической. Ставка сделана на первичные выборы в Южной Каролине, где большой процент избирателей составляют афроамериканцы. Для них Байден — олицетворение преемственности, это — «правая рука» «их» президента Обамы. Для сравнения: опрос Quinnipiac University (Куиннипакского университета) показал, что среди афроамериканцев популярность «мэра Пита» составляет всего 4%, а у Клобушар вообще 0%. Большинство афроамериканцев не готовы голосовать за гея. По данным опроса Washington Post-ABC за прошлый год, 54% зарегистрированных избирателей-демократов были белыми, а 46% — нацменьшинства (афроамериканцы, латинос, азиаты и т.д). Этот электорат не был достаточно представлен ни в Айове, ни в Нью-Гэмпшире.

Джо Байден. Фото: EPA

«Я хочу, чтобы вы все подумали о цифре 99,9%, — заявил Байден на митинге в Южной Каролине. — Это процент афроамериканских избирателей, которые еще не имели возможности голосовать. Еще один показатель — 99,8%. Это процент латиноамериканских избирателей, у которых тоже не было возможности проголосовать. Итак, когда вы слушаете экспертов, рассуждающих по телевидению о гонке, скажите им, что

"это еще не конец, приятель, мы только начинаем"».

Вполне может быть, что эти слова всего лишь хорошая мина, а внутри отчаянье. Помимо официальных рейтингов у каждой команды есть служебные и секретные цифры.

Трое кандидатов после праймериз объявили, что сходят с дистанции. В их числе Эндрю Янг, обещавший, что в случае, если он станет президентом, каждый взрослый американец будет получать ежемесячно чек в 1000 долларов. Как видим, популизм не прошел.

Тулси Габбард — конгрессвумен из штата Гавайи, бывший майор нацгвардии, служившая в Ираке, ровесница мэра Пита — пока еще гонке. Хиллари Клинтон утверждает, что Габбард поддерживает Кремль, в федеральном телеэфире политолог Сергей Марков заявил российским зрителям:

«Тулси Габбард, запомните это имя!»

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Картина в стане демократов прояснится после 3 марта, так называемого «супер-вторника», когда будут голосовать сразу в 14 штатах, а также граждане США, живущие за рубежом. Определятся сразу 1,357 из 3,979 делегатов. Проголосуют Калифорния и Техас, соответственно 415 и 228 делегатов. А пока:

Буттиджич — 23 делегата; Сандерс — 21; Уоррен — 8 (все из Айовы); Клобушар — 7; Байден — 6 (все также из Айовы).

В супер-вторник в гонку вступит бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер, медиа-магнат Майкл Блумберг, который заявил, что сделает всё, чтобы победить Трампа. Если не получит номинации от партии, то отдаст силы и средства победившему кандидату. Главное, чтобы Трампа больше не было в Белом доме. Как показал общенациональный опрос Куиннипакского университета, если бы президентские выборы были сегодня, Трампа победили бы сразу шесть кандидатов: Блумберг, Сандерс, Байден, Клобушар, Уоррен и Буттиджич. Но мы помним по ноябрю 2016-го, что опросы могут жестоко ошибаться.

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Вашингтон