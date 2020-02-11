10 февраля Приволжский окружной военный суд в Пензе приговорил к огромным срокам семерых антифашистов за создание террористического сообщества «Сеть*» и участие в нем. От 6 до 18 лет тюрьмы, несмотря на белые пятна и пытки в деле. Мы не знаем, на чем основано решение — суд не стал озвучивать мотивировочную часть приговора, ограничившись резолютивной. В тот понедельник родственники фигурантов могли увидеть своих сыновей и мужей лишь через стекло судебного аквариума, теперь их общение вновь ограничено тюремной перепиской. «Новая» публикует первые письма в СИЗО после приговора.

письмо сыну Сергей Чернов — сыну Андрею (14 лет строгого режима)

Андрюшка, сын, привет. Ты у нас очень большой молодец, умеешь достойно держаться и не падать духом. Мы рады, что у нас вырос такой сын, не пошедший на сделку с совестью в угоду оборотням в погонах. Ты давай и дальше не раскисай, помни, это еще не конец, просто так мы не отступим.

письмо сыну Татьяна Чернова — сыну Андрею

Родной мой! Я горжусь тобой! Ты смог остаться человеком, не оклеветать других, хоть и получил за это огромный срок. Но за таких детей, как вы, мы будем бороться дальше, это только начало! Мы очень тебя любим, Андрей!

письмо сыну Елена Шакурская — сыну Илье (16 лет строгого режима)

Привет мой любимый! Вот и закончился 10 февраля и наш приговор. Я, конечно, предполагала такой финал, видя, что происходит на наших судах. Но у меня в душе была надежда, что они отдадут дело на доследование, чтобы не позориться. Но нет. Решив не зачитывать мотивировку, не оглашать доводов, они опозорились еще больше. Лишь подчеркнули абсурдность происходящего еще раз. Ты знаешь, у меня сейчас в голове только слова песни которую мы пели сегодня вам около СИЗО, надеюсь ты слышал. Так пусть стены рухнут, рухнут, рухнут И свободно мы вздохнем. Верю, что так и будет! Обнимаю, целую тебя, мой самый любимый!

письмо сыну Светлана Пчелинцева — сыну Дмитрию (18 лет строгого режима)

Привет, родной! Исключительно уродливый сегодня день, хотя и ожидаемо — ужасный. Но ты же и сам знаешь, что это были бы не мы и не ты, если бы потеряли веру, опустили руки, поддались отчаянию. Нет, это не про нас, родной! Дима, спасибо тебе за твой позитив, за твою силу духа, за твою любовь и веру, за твой одухотворяющий и вселяющий надежду взгляд, за твои теплые, не позволяющие разорвать связь с реальностью жесты. Сегодня для нас произошло лишь новое осознание того, что борьба за свободу и ваше честное имя должна приобрести еще большие масштабы. И пусть путь будет не простым, но никто при этом не потеряет себя, и в конце концов обретет счастье и свободу. Очень тебя люблю и жду! Мама.

письмо мужу Анастасия Пчелинцева — мужу Дмитрию

10.02.2020 г. — день, которого мы долго ждали, все те, кто борется за вашу свободу, все небезразличные сердца, что убеждены в вашей невиновности. Да, безусловно, осознавали, что в этот день мы не будем ликовать, что приговор будет, но разница лишь в том, какой. Приговор страшный, ощущаю пустоту. Этот день много значит для меня, для всех нас, но это лишь продолжение нелегкого и, к сожалению, долгого пути к такому ужасающему понимание современности, как справедливость. В конце скажу лишь то, что мы никогда не опустили руки, что мы будем идти через все эти тернии и добьемся возвращения домой наших близких. Дима, я рядом с тобой, я люблю тебя, мой муж.

письмо сыну

Елена Самонина — сыну Михаилу Кулькову (10 лет строгого режима)

Привет, родной! Ничего удивительного, да? Чуда не случилось, людоеды торжествуют. Сильно не переживай, все еще впереди, это только начало, поэтому набирайся сил и продолжай планировать жизнь на свободе! Рано или поздно эта война закончится, а мы дождемся и мы победим! Любим, верим, очень скучаем по тебе, Мишунь!

письмо сыну Алла Куксова – сыну Василий (9 лет общего режима)

Дорогой сынок! Проплакавшись вчера, мы сегодня подняли голову и решили со всеми родителями бороться до конца. Постоянно повторяю твои слова: «Если у вас будет все хорошо, и я все выдержу!» Аналогично: если ты справишься, и мы не подкачаем!

письмо мужу Анна Шалункина — мужу Максиму Иванкину (13 лет строгого режима)

Привет, Иван Максимкин)) Ну или Максимка Шалункин))) Все говорят, что ждали этого дня — дня приговора, а я вот вообще не ждала, да и ты и мне кажется тоже) потому как все было ожидаемо, ну и потому как у нас есть события и поважнее всяких приговоров;-) муж))) Пенза еще не видела столько поддержки, солидарности, не знаю, успели ли вы оценить масштабы поддержки, за несколько секунд, пока вас заводили в суд, но людей было очч много. Пенза в шоке, аххах))) особенно центр Э, ФСБ и полиция. Кто-то из них в штатском на машине за нами следили))) за родителями, это было комично)) хотели до дома сопроводить, а пришлось в итоге от нас скрываться)) это долгая история))) места не хватит. вот так они работают, прячась в своих капюшонах. Будем считать, что они нас охраняли, обеспечивая безопасность нашего пути до дома:) кругом один сплошной цирк, в том числе показательное выступление ОМОНА, когда вас увозили. Зачем все это было?) загородить машиной обзор, чтобы никому не было вас видно. поэтому про суды и приговор даже говорить ничего не хочется. Но «это точно пройдет»)) До встреча на палубе;-) Мур-мур :-*

Как написать фигурантам

440042, г. Пенза, ул. Молодогвардейская, 9, ФКУ ИК №4 ПФРСИ

Пчелинцеву Дмитрию Дмитриевичу, 1992 г.р. 440039, г. Пенза, ул. Каракозова, 30, ФКУ СИЗО-1 Иванкину Максиму Сергеевичу, 1994 г.р. 440039, г. Пенза, ул. Каракозова, 30, ФКУ СИЗО-1 Кулькову Михаилу Алексеевичу, 1994 г.р. 440039, г. Пенза, ул. Каракозова, 30, ФКУ СИЗО-1 Чернову Андрею Сергеевичу, 1989 г.р. 440039, г. Пенза, ул. Каракозова, 30, ФКУ СИЗО-1 Шакурскому Илье Александровичу, 1996 г.р. 440039, г. Пенза, ул. Каракозова, 30, ФКУ СИЗО-1 Куксову Василию Алексеевичу, 1988 г.р. 440039, г. Пенза, ул. Каракозова, 30, ФКУ СИЗО-1 Сагынбаеву Арману Даулетовичу, 1992 г.р. Со всеми фигурантами кроме Дмитрия Пчелинцева можно также связаться по электронной почте

*«Сеть» признана в России террористической организацией и запрещена