Местное самоустранение

Тюрингия — одна из самых маленьких земель Германии, но именно здесь формирование местного правительства вызвало конфликт федерального масштаба и заставило Аннегрет Крамп-Карренбауэр — единственную преемницу Меркель — отказаться от притязаний на пост канцлера.

Протестующая против сотрудничества демократов с правыми возле Рейхстага, Берлин. Надпись на табличке: «Никогда больше». Фото: EPA

На прошлой неделе новым премьер-министром Тюрингии был избран Томас Кеммерих, кандидат от Свободной демократической партии (СДП). Проблема в том, что за Кеммериха проголосовали одновременно депутаты Христианско-демократического союза (ХДС) и националистической «Альтернативы для Германии» (АдГ), сотрудничество с которой —жесткое табу для всех остальных партий. В результате ХДС и свободных демократов обвинили в содействии националистам, по всей стране прошли акции протеста против «Альтернативы для Германии», а Кеммерих ушел в отставку, пробыв премьер-министром всего сутки. Теперь Тюрингию скорее всего ожидают перевыборы.

После октябрьских выборов в Тюрингии было не совсем понятно, как новый парламент, в котором треть голосов получили депутаты левого толка (партия «Левые»), а четверть — правые популисты (АдГ), сформирует правительство. Все партии умеренного фланга тогда потеряли голоса по сравнению с предыдущими выборами.

При этом было понятно, что сотрудничество с «Левыми» — партией-преемником правящей в ГДР Социалистической единой партии Германии — не вызовет восторга у консервативного ХДС и правоцентристской СДП.

Сотрудничество с «Альтернативой для Германии» — вообще невозможный вариант ни для одной немецкой партии.

По крайней мере, так было до сих пор.

Как и ожидалось, формирование правительства затянулось. Согласно закону, премьер-министром Тюрингии становится кандидат, набравший 46 из 90 голосов в земельном парламенте. Если абсолютного большинства не получает никто, то кандидат, получивший меньше всего голосов, выбывает, и назначается следующий тур. Первый и второй тур выборов не принесли результатов. А в третьем случилось неожиданное. «Левые», социал-демократы и «зеленые» поддержали Бодо Рамелова, кандидата от «Левых» и до середины прошлой недели — действующего премьер-министра Тюрингии. ХДС и свободные демократы проголосовали за Томаса Кеммериха. Депутаты от АдГ, у которых в третьем туре участвовал свой кандидат, тоже отдали свои голоса Кеммериху, обеспечив ему перевес в один голос и должность премьер-министра.

Томас Кеммерих. Фото: EPA

Это произошло в прошлую среду — и вызвало моментальную реакцию в Тюрингии и за ее пределами. Дело не в Кеммерихе; победа при поддержке АдГ — это для немецкой политики неприемлемо. Кеммерих же победил именно благодаря «Альтернативе», а потом еще и пожал руку Бьорну Хекке, лидеру партии в Тюрингии.

Кто вообще пожимает руку националистам? Это возмутило всех.

Здесь важно сделать оговорку. Партийное поле в Германии разнообразно и в последнее время меняется. Партии «большой коалиции» — то есть, правящие на федеральном уровне ХДС и социал-демократы — последовательно теряют голоса в большинстве регионов в последние несколько лет. Усиливаются «зеленые» — как и во многих странах Европы. Кое-где усиливаются «левые». Усиливается и «Альтернатива», которая в 2017 году впервые прошла в бундестаг. Но если ХДС и, например, «зеленые» — это конкуренты, то ХДС и АдГ — непримиримые идеологические противники.

Особенно неприемлемо для христианских демократов сотрудничество с «Альтернативой» в Тюрингии, где правый популизм вполне тянет на экстремизм. Бьорн Хекке, возглавляющий отделение в Тюрингии, также является лидером «Крыла» — максимально правого отделения внутри самой партии, которое не вызывает симпатий даже среди более умеренных однопартийцев. Недавно Федеральное ведомство по охране конституции внесло «Крыло» в официальный список подозреваемых в несоответствии принципам конституции. А самого Хекке не раз обвиняли в ксенобофии и антисемитизме — например, после заявлений о том, что «репродуктивное поведение африканцев» (беженцев) угрожает национальной безопасности страны, или о том, что

мемориал жертвам Холокоста — «памятник позора», который надо убрать,

а детей воспитывать в более патриотическом духе.

И тут вдруг оказалось, что ХДС и «Альтернатива для Германии» поддержали одного кандидата. При этом непонятно, была ли заранее какая-то договоренность — но если нет, сама возможность такой договоренности бросает на ХДС тень. Камни тут же полетели со всех сторон.

Бодо Рамелов, который готовился снова занять кресло премьер-министра Тюрингии, заявил, что ХДС и свободные демократы его обманули. «Я дал себя одурачить, я думал, что имею дело с демократами», — заявил он.

Исторический контекст ситуации добавил урона имиджу христианских демократов — в 1930 году именно Тюрингия стала первой землей, где нацистам удалось прийти к власти на местном уровне. Рамелов даже процитировал в своем Твиттере высказывание Гитлера тех времен: «Партии в Тюрингии, которые до сих пор формировали правительство, больше не способны собрать большинство без нашего участия».

Социал-демократы, у которых с ХДС в последнее время достаточно разногласий, поспешили обвинить центральное руководство в том, что они недоглядели за своим региональным отделением. ХДС пришлось отбиваться — председатель партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что местное отделение действовало вопреки указаниям из Берлина. Ангела Меркель, которая на тот момент находилась с визитом в Южной Африке, назвала случившееся «плохим днем для демократии» и еще раз повторила, что

никакая совместная работа с «Альтернативой» неприемлема для ХДС.

Антифашистская демонстрация против действий тюрингских политиков. Фото: EPA

Головы все равно полетели. В субботу подал в отставку Кристиан Хирте — уполномоченный правительства Германии в восточных землях и замглавы ХДС в Тюрингии. Хирте сообщил в Твиттере, что принял это решение, следуя воле Ангелы Меркель. Перед этим Хирте подвергся резкой критике за то, что поздравил Кеммериха с избранием.

Тем временем по всей Германии прошла волна митингов. В Эрфурте — столице Тюрингии — протестующие стали собираться буквально через несколько часов после избрания Кеммериха. Стихийные митинги прошли также в Берлине, Мюнхене, Кельне и других городах. Протестующие выходили с лозунгами «нет нацизму» и «нет фашизму», а в некоторых городах расписали этими лозунгами здания местных отделений Свободной демократической партии.

Томаса Кеммериха со всех сторон стали призывать уйти в отставку. Ангела Меркель заявила, что перевыборы — наилучший вариант. Глава Свободной демократической партии Кристиан Линдер отправился к Кеммериху в Тюрингию — только не с поздравлениями, а с тем же призывом об отставке. А в пятницу Линдер вынес на голосование в партии вопрос о доверии самому себе. В прочем, однопартийцы его поддержали, а сам Линдер заявил, что «недооценил коварство АдГ» и посоветовал бы Томасу Кеммериху снять кандидатуру, если бы мог предсказать такой результат. ХДС, ХСС и социал-демократы — уже совместно — выпустили заявление, в котором призвали провести повторные выборы.

«Формирование правительства и политическое большинство за счет голосов АдГ мы исключаем, — было сказано в заявлении. — Таково решение всех партий, входящих в коалицию, на всех уровнях».

Тут уже о том, что это «грустный день для демократии» заявила Тино Чрупалла, официальный спикер «Альтернативы», использовав практически ту же формулировку, что и канцлер. По ее словам, призыв Кеммериха к отставке и перевыборы — это искажение воли избирателей. «Так партийное государство побеждает парламентаризм», — заявила она.

Как бы то ни было, Кеммерих еще в пятницу дал понять, что скорее всего уйдет в отставку, а в субботу подтвердил это сообщением в Твиттере: «С этого момента я объявляю о своей отставке с поста премьер-министра Тюрингии, решение вступает в силу незамедлительно». Формально при этом он пока остается исполняющим обязанности — до тех пор, пока не будет назначен новый премьер.

Наиболее вероятный сценарий — перевыборы. Согласовать их могут своим решением две трети голосов земельного парламента. И кажется, в этой ситуации собрать две трети будет несложно: все остальные партии готовы выступить против «Альтернативы для Германии» и пойти на перевыборы, лишь бы не позволить правым популистам снова поучаствовать в принятии решения.