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«Не рискнули поставить варяга»
Пермяки осторожно радуются назначению врио губернатора края
Дмитрий Махонин. Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС
Александра Семеноваспециально для «Новой»
В Прикамье воодушевление. Назначили врио губернатора. Почти три недели край жил без руководителя региона. И вот свершилось. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края — Дмитрий Махонин, бывший теперь уже начальник управления Федеральной антимонопольной службы.
Махонин — пермяк, ему 37 лет. По образованию — юрист, окончил Пермский госуниверситет. С 2009 руководил краевой антимонопольной службой. На своем посту действительно запомнился борьбой с местными монополистами: в первую очередь газовиками и нефтяникам. Отметился в истории с борьбой пермских властей и ФАС с «Газпромом» за заключение регуляторного контракта, согласно которому госкомпания таки обязалась направлять на газификацию Пермского края по 100 млн рублей ежегодно.
В Перми сегодня, кажется, нет ни одного отрицательного мнения о новом назначении. Даже скептически настроенная общественность и несистемная оппозиция как будто довольны выбором врио.
Известный градозащитник Денис Галицкий уже заявил, что Дмитрий Махонин — «лучший чиновник из всех, кого он знал». «При нем Общественный совет при УФАС реально работал. Я приходил на заседание, и было видно, что Махонину действительно интересно мнение членов совета», — поясняет Галицкий и критически добавляет: «Посмотрим, не испортила ли его Москва». С 2013 года новый глава региона работал руководителем управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС.
Несмотря на работу в Москве, Махонин регулярно бывал в Пермском крае и на своей малой родине — в Чердынском районе. Благодаря его участию в поселке Рябинино появился современный стадион. В 2017 году Махонин был на открытии «Музея истории поселка» в Рябинино, а в 2018-м — на открытии нового детского сада на 100 мест.
«В пермском крае жили мои предки, живет моя семья, мама, друзья. Я никогда не терял связи с родным регионом. Почти каждые выходные я находился здесь. Ментально всегда был и оставался здесь. Меня всегда интересовала проблематика, чем живут люди, что происходит в регионе. Каждое утро я начинал с того, что читал пермскую прессу», — рассказал Дмитрий Махонин в своем первом обращении к пермякам в качестве врио губернатора 7 февраля.
Даже координатор пермского штаба Навального Сергей Ухов после назначения врио заявил, что ему «радостно за пермяков». Но тут же заметил, что «честных выборов все равно не будет»: «Не рискнули к нам поставить силовика или варяга. Во время избирательной кампании 2016 года доводилось лично общаться с Дмитрием, он оставляет впечатление умного, прямого человека. Хорошо зарекомендовал себя на посту главы УФАС, демократических взглядов. Но система не изменилась. Махонин человек хоть и хороший, но очень системный, директивы из центра надо выполнять. И проценты на выборах для «Единой России» надо получать».
При этом сам Махонин к «ЕР» отношения не имеет: в 2016 году на выборах в Госдуму он возглавлял региональный список «Яблока». Но в парламент не прошел. На прямой вопрос, от какой партии он будет баллотироваться на выборах главы региона сейчас, Дмитрий Махонин ничего отвечать не стал.
В декларации о доходах и имуществе за 2018 год указано, что у него трое несовершеннолетних детей, но нет супруги и нет никакой собственности. Доход врио губернатора — 2,5 млн рублей. Есть три квартиры в пользовании (совместно с детьми): 118, 102 и 38 кв. м, жилой дом 96 кв. м и земельный участок 2400 кв. м. Все — в пользовании.
«Конкуренция во всем. Конкуренция в экономике, конкуренция в образовании, конкуренция в социальной жизни, конкуренция в политической жизни. Мы должны четко понимать: без конкуренции будет стагнация», — определил Дмитрий Махонин один из основных приоритетов своей будущей деятельности.
Пермяки посмотрят.
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