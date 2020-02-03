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«Наша родина — не кормушка»
Пермяки требуют открытых и конкурентных выборов нового губернатора
Фото из соцсетей
Александра Семеноваспециально для «Новой»
В Пермском крае безвластие. Уже две недели нет исполняющего обязанности губернатора. 21 января Владимир Путин назначил бывшего главу региона Максима Решетникова министром экономического развития в правительство РФ. Решетников в срочном порядке покинул регион.
«Пока подбор кандидатов на должность врио губернатора все еще идет. Как только глава государства будет готов представить исполняющего обязанности, согласовать кандидатуру с самим кандидатом, тогда уже мы об этом сделаем соответствующее объявление», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков. И сообщил, что «надо быть очень энергичным, очень знающим, обладающим широкой экспертизой по целому кругу вопросов и опытным человеком, чтобы руководить регионом».
Сами пермяки считают, что для поиска руководителя региона лучше всего подходят свободные и конкурентные выборы. Местные жители против губернаторов-варягов, временных назначенцев и требуют невмешательства федеральных властей в региональную политику.
«Мы, жители Пермского края, возмущены сложившейся практикой назначения исполняющих обязанности губернатора, которые не являются жителями региона. Административный и финансовые ресурсы, барьер для независимых кандидатов в виде муниципального фильтра фактически лишают жителей возможности высказаться против такой унизительной практики.
Пример с последним губернатором Максимом Решетниковым, который после двух с небольшим лет губернаторства принял предложение стать федеральным министром и фактически сбежал из региона, особенно ярко проявил все противоречия модели с непубличным назначением исполняющего обязанности губернатора. Не помогли ни факт рождения в Перми, ни остатки связей с отдельными политиками.
Мы здесь, в Перми, воспринимаем его бегство как жест предательства наших интересов. Только реальная конкуренция на выборах и равенство всех кандидатов могут гарантировать нашему региону устойчивое развитие и остановить процесс отъезда самых активных, прогрессивных и молодых. Только честные выборы могут прекратить практику самодурства губернатора, остановить коррупцию и сделать власть подотчетной избирателям.
Требуем прекратить вмешательство в региональную политику.
Любые действия должны быть публичными и тесно связанными с ожиданиями жителей Пермского края. Мы не хотим с болью наблюдать, как наша родина превращается в кормушку для жадных чиновников и площадку для авантюрных экспериментов.
Все политические силы должны свободно и открыто выдвинуть кандидатуры на пост губернатора, а исполняющий его обязанности не должен участвовать в выборах. Мы хотим уважать себя и тех, кто готов открыто и честно управлять нашей экономикой, строить школы, содержать дороги и беречь нашу природу. Тех, кто понимает наш образ жизни, переживает за каждого и уважает нас и наши потребности» —
такая петиция «свободных пермяков» президенту РФ и его администрации появилась в интернете несколько дней назад.
Еще одно электронное обращение — пермского историка Виталия Ковина — адресовано депутатам Законодательного собрания Пермского края. В петиции предлагаются конкретные изменения в региональный закон «О выборах губернатора Пермского края».
Необходимо снизить процент «муниципального фильтра» и дать возможность идти на выборы самовыдвиженцам. Число подписей в поддержку самовыдвиженца должно быть 0,5% от числа избирателей региона. Для повышения гласности и доверия избирателей необходимо предоставить возможность общественным объединениям назначать наблюдателей на выборах.
«Мы считаем, что эти поправки соответствуют интересам пермских избирателей, так как будут содействовать проведению по-настоящему свободных и конкурентных выборов губернатора Пермского края. Все наши предложения соответствуют современному российскому законодательству. Только в прошлом году право на самовыдвижение было введено в Санкт-Петербурге, в Забайкальском крае, в Астраханской, Курганской, Сахалинской, Мурманской и Челябинской областях», — говорится в заявлении Ковина.
Выборы нового губернатора в регионе состоятся 13 сентября, в единый день голосования.
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