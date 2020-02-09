Люди добрые

Премьера спектакля (режиссеры: Олег Куксовский и Константин Кожевников, драматург Елена Носова) состоялась на сцене Театра «Doc. на острове». Во второй раз показ спектакля по техническим причинам перенесли в Культурный центр ЗИЛ. И дважды был аншлаг!

Палитра эмоций, которые зритель испытывает на протяжении всего спектакля, — а это полтора часа без антракта, — невероятно широкая. Нет ни минуты только одного состояния — скуки. Это все при том, что нет декораций и диалогов. Есть только монологи.

На сцене сидят и стоят люди, один из них начинает что-то рассказывать, и как только он делает небольшую паузу, последнюю фразу подхватывает другой и начинает говорить о своем. Первый продолжает. Дальше подключается третий, четвертый. Актеры свободно ходят по сцене, уходят с нее, возвращаются. Артистов меньше, чем героев, многие из них играют сразу по 2–3 роли. О том, что это уже другой герой, догадываешься по сменившейся теме, интонации, новых атрибутах одежды. И на экране появляется имя нового героя.

Еще на экране по ходу спектакля идет история российской благотворительности, которая была прервана в 1917-м году на долгие десятилетия. И только в конце 80-х стала возрождаться. Кто-то из героев взялся за благотворительность в девяностых, кто-то в двухтысячных. Например, руководитель противопожарного отдела «Гринпис России» Григорий Куксин ушел из МЧС и работает в благотворительности уже 25 лет. Его играет Константин Кожевников, актер и второй режиссер спектакля. Играет в такой доброй юмористической манере, рассказывая об ужасных, по сути, вещах, что сразу подкупает, хочется слушать снова и снова.

Рассказывает, как тушили пожары, а их обвиняли в поджоге!

Как травили в СМИ. Как все силы уходили не на борьбу с огнем, а на битву за возможность тушить пожары. И вот в монологе его героя Григория Куксина на вопрос о том, что думают люди, отчего у них лесные пожары, он говорит: «Деревья трутся друг о друга, разогреваются, дымятся, олени бьются рогами, искры высекают, чеченцы поджигают…» Говорит с такой интонацией, что зал просто взрывается от смеха.

Константину Кожевникову точно удалось схватить суть героя, возможно, потому, что это он вместе с драматургом Еленой Носовой проводил глубинные, многочасовые интервью со всеми персонажами спектакля. Вот цитаты из его монологов:

григорий куксин (константин кожевников) Фото: Вадим Кантор / АСИ — Взаимодействие с МЧС больше похожее на противодействие добровольцам. Как обычно группы собираются? В 2014 году в Забайкалье был лесной пожар. Его долго скрывали, потушить не смогли, он дошел до военных складов, там начались взрывы, 11 человек погибло. И начинается конфликт: местные жители говорят, что вы не справились, дайте нам помочь, военные говорят, что не надо нам помогать. Нам и без вас плохо, а вы еще будете новыми пострадавшими. И тут приезжаем мы вдвоем с товарищем и начинаем работать с этими ребятами — экспресс-курс, знакомим их с МЧС, все это организовываем и договариваемся, что они будут тушить, но по правилам. Всегда все начиналось с конфликтов, нам говорили — не надо к нам приезжать, не надо помогать, у нас ничего не горит. У нас торфяники горят в августе. Мы им говорили, что они там горят с весны, — они нам не верили. Мы привозили журналистов, журналисты показывали: вот здесь горит. Они обижались, привозили других журналистов в другое место, где не горит, и говорили, вот «Гринпис» вас обманул, ничего не горит. Я просто доносил до полковников МЧС в регионах, что я буду приезжать к ним три раза. Первый раз приезжаю помогать. Вы можете отказать, тогда я приезжаю с кем? С журналистами. Вы можете отказаться от встречи, тогда я приезжаю в третий раз с прокуратурой, — и через паузу: — Я им говорил: имейте в виду, в стадии конфликта я чувствую себя комфортно.

Зал снова взрывается смехом. Еще одна героиня — исполнительный директор фонда поддержки слепоглухих «Со-единение», президент фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Татьяна Константинова (ее роль замечательно исполняет актриса Елена Ветрова).

Татьяна Константинова — первый директор фонда помощи взрослым «Живой». До 2010 года в стране помогали только детям, никто не думал о взрослых, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Она была успешной бизнесвумен, должна была возглавить в Москве модный мишленовский ресторан, но пришла к мужу, у которого был прибыльный бизнес, и сказала, что очень хочет профессионально заниматься благотворительностью. Поддержит ли он ее? Исполнено это было очень обаятельно и смешно — актриса Елена Ветрова зашла за спину одного из сидевших на сцене актеров, начала гладить его по затылку и плечам с хитрой просительной улыбкой. И только потом начала говорить о своем решении уйти в благотворительность. В ее монологе есть такие слова:

ЕЛЕНА ветрова (татьяна константинова) Фото: Вадим Кантор / АСИ — У благотворительности в России женское лицо. Не каждая женщина признается, но за каждой успешной женщиной в благотворительности стоит крепкая спина мужчины: мужа, отца, человека, который себя не хочет афишировать, но который возьмет на себя все содержание семьи, потому что НКО — это не про деньги.

Конечно, так не у каждой женщины в благотворительности, это смелое обобщение. Но явление тем не менее достаточно распространенное, это правда. И абсолютная правда в том, что НКО — не про деньги

Татьяна Константинова в фонде «Живой» уже через год пришла к абсолютному выгоранию. Она перестала что-либо покупать себе: там столько больных, которым срочно нужны операции, но их не делают только потому, что не собирается нужная сумма денег! Она не могла спать, ее мучило чувство вины, и она работала чуть ли не круглосуточно. И решила уйти.

Актриса Елена Ветрова отходит на задний план сцены, и ты с этим и остаешься: ее героиня ушла из благотворительности! Как не выгорают остальные герои? Кто-то из них говорит, что надо просто помнить о том, что есть Трудовой кодекс, и если регулярно ходить в отпуск, отдыхать в выходные, то сил хватит помочь гораздо большему числу нуждающихся.

Можно даже обедать на работе, — зал смеется.

А кто-то, что не нужно ставить нуждающегося человека выше, чем ты сам, твоя семья, твоя работа. А потом снова появляется актриса Елена Ветрова в роли Татьяны и заявляет: она в благотворительность вернулась. В фонде «Живой» уже был другой директор, она стала помогать слепоглухим. И теперь работает с ними.

Люди вообще не знакомые с благотворителями, посмотрев этот спектакль, будут наверняка удивлены — герои не Бэтмены и не человечки с нимбами. Им бывает страшно, трудно, но они продолжают работать, подшучивая над собой. Многие из них просто не смогли согласиться с такой реальностью, начали ее менять, и это превратилось в главное дело жизни.

Например, как стала руководителем благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская? В 2004 году она лежала в больнице со своим ребенком и увидела девочку, от которой родители отказались. Девочка там жила! Дети-отказники жили в больницах от младенческого возраста до 4 лет, а дальше по этапу переходили в детский дом. Нянечки не успевали подойти к каждому ребенку. Здоровые дети — в больнице; это так сильно поразило Елену, что она стала писать об этом в интернете. Постепенно вокруг нее собрались волонтеры. Стали приходить к детям, играть с ними, гулять. Собрали денег на новых нянечек, построили возле больницы детскую площадку, а потом в газете написали, что детскую площадку построил депутат. И главврач благодарила депутата.

Анастасия Денисова в роли Елены Альшанской. Фото: Вадим Кантор / АСИ

Да, благотворительность, она не только не про деньги,

но очень часто и не про благодарность.

Но люди все равно пробивают свои важные дела, прорастают, как цветы сквозь асфальт, меняют положение дел. Альшанскую в спектакле играет актриса Анастасия Денисова, она говорит со сцены о том, что не сразу поняла: проблема не в том, чтобы максимально обеспечить ребенка в больнице, как в лучших гостиницах мира, а в том, чтобы детей-отказников там вообще не было. Дети не должны идти по этапу, почему их сразу, как только от них отказались родители, не устраивать в приемные семьи?

Еще одна героиня спектакля, решившая изменить российскую реальность, приехала из Америки. Это Денис Роза, она с 1997 года возглавляет региональную общественную организацию инвалидов «Перспектива». Ее едва уловимый и очень приятный акцент, ее манеры удивительно точно передает актриса Екатерина Юдина:

— Я приехала в Россию, посмотрела и увидела, что тут действительно нет инвалидов. Куда делись инвалиды?

И когда ей объяснили, что они все сидят по домам, потому что для них просто нет доступной среды, она решила, что так быть не должно. У людей должны быть равные возможности. Она осталась в России, чтобы этого добиться.

Тезка Григория Куксина («Гринпис России») — директор организации помощи бездомным людям «Ночлежка» — Григорий Свердлин (его роль исполняет актер Евгений Пеккер) заявляет:

ГРИГОРИЙ СВЕРДЛИН (ЕВГЕНИЙ ПЕККЕР) Фото: Вадим Кантор / АСИ — Моя задача — направить усилия на то, чтобы персонифицировать абстракцию, то есть разложить эту серую массу бездомных на разных людей…Надо развенчивать стереотипы. Все говорят: это невозможно, бездомные — не люди. Вообще, людям надо объяснять все — все что угодно.

Объяснять, да, потому что очень многие наши беды от непросвещенности, недопонимания. Люди всегда стигматизируют то, чего не понимают, а потому боятся и впадают в агрессию

В истории Григория Свердлина про «Ночлежку» был один момент, который я забыть никак не могла, и успокоилась, только когда с ним через день поговорила. Вот этот момент из его монолога:

«Когда я стал руководителем приюта, встал вопрос «Что делать?», приют бухал. Был там инвалид-колясочник без ног, он много лет провел в местах заключения. Он раз в месяц получал инвалидную пенсию, пил сам и поил всю свою комнату. Воспитательную беседу провели — никакого толку. Он был человек авторитетный. Мы сказали: у нас правило, в нашем приюте мы не выпиваем. Ну правило и правило, а что ты с ним сделаешь? Он же инвалид, зима на улице, я с ним поговорил раз, два, потом в третий раз… И я принял решение, что мы его выселяем. Это будет на моей совести всю жизнь, но я считаю, что поступил правильно. Потому что приют перестал бы быть реабилитационным местом, где помогают людям выбираться с улицы… — и после паузы, — а я его помню, этого человека. Он сидит во дворе в своей коляске, снег на него падает,

а я на него смотрю и не знаю: доживет он до утра или нет».

Актер Евгений Пеккер очень сильно показывает этот момент, он как бы обрывает себя на полуслове, резко разворачивается, уходит, садится в кресло. Его накрывают пледом. Его заносит снегом.

Вот эта картинка просто колом стояла в моей голове. И хотя в соцсетях коллеги Григория уже написали, что у каждого лидера НКО были трудные решения, которые они должны были принять, и много раз, задавая себе вопрос: правильно ли они поступили? — отвечали положительно. Но ситуация все равно прорывалась в каждую новую бессонницу.

«А он все-таки пережил ночь?», — спросила я Григория Свердлина

«Да, пережил и жил потом у знакомых, — ответил он. — Но в ту ночь я же не знал, какой будет исход».

Спектакль — совместная работа Театра сторителлинга Константина Кожевникова, Агентства социальной информации и Благотворительного фонда В. Потанина.

«Идея спектакля зрела давно. Все истории профессионалов некоммерческой сферы, которые мы собираем для проекта «НКО-профи», потрясающие. И мы решили, что нужно сделать из них произведение искусства. У этих людей удивительные судьбы и пути прихода в сектор, местами рискованные, местами дико вдохновляющие», — говорит руководитель проектов Агентства социальной информации Ольга Дроздова.

«Мы уверены, что рассказывать о сложных вещах (а профессионализм сотрудников некоммерческой сферы пока еще непростая для восприятия вещь) надо максимально доступно и интересно. Важно, чтобы зрители, незнакомые с работой НКО, могли соотнести себя с нашими героями. Мы хотим, чтобы обычные люди знали сектор», — рассказывает генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева.

Спектакль еще несколько раз покажут в Москве, а потом актеры отправятся с ним на гастроли.

Следите за афишей Театра сторителлинга, ближайший показ 24 марта. Место проведения: Площадка 8–3 (ул. Казакова, д. 8, стр. 3).

В спектакле «Люди добрые» кроме тех немногих героев, о которых я немножко рассказала, еще много удивительных историй директора фонда «Гражданский союз» Олега Шарипкова, директора центра «Насилию.нет» Анны Ривиной, куратора культурных программ Международного «Мемориала» Александра Поливанова, руководителя Добровольческого движения «Даниловцы» Юрия Белановского, директора фонда «Детские сердца» Екатерины Бермант.

Многие герои были на премьере спектакля, те, кто не смог, пришли в зал на второй его показ, и они в финале были приглашены на сцену и выходили на поклон вместе с артистами. Это была невероятная атмосфера абсолютного понимания: люди, когда они объединены общей доброй целью, могут практически все.

«В общем, спектакль замечателен еще и тем, что люди в нем не просто добрые — а близкие, родные почти. Дорогие. Штучные, в общем, люди. Таких на земле очень немного. Ну и избитая фраза — их надо беречь. Потому что если выживем и спасемся — то благодаря им», — написала в фейсбуке Екатерина Глебова, коллега героев спектакля.