«Нет!» значит, дед

В апреле может состояться «всенародное голосование по изменениям в Конституцию» — процедура, не имеющая легального статуса и фактически запланированная в качестве очень дорогостоящего соцопроса. Скорее всего, она закрепит кремлевские поправки в Основной закон уже постфактум, когда они будут приняты Федеральным собранием. Тем не менее в Кремле клянутся, что без народного одобрения ничего не случится.

В таком контексте соцопрос по вопросу сохранения Конституции становится ближайшей возможностью для политической мобилизации.

Оппозиционные политики (по крайней мере, их часть) постараются воспользоваться шансом и представить псевдореферендум в качестве вотума недоверия нынешней политике Кремля и продлению полномочий Владимира Путина. Юлией Галяминой и ее единомышленниками уже запущена кампания «Нет!». Она призывает голосовать против поправок, а тех, кто видел одноименной фильм, отсылает, в частности, к событиям чилийской истории: в 1988 году большинство граждан страны высказались против Аугусто Пиночета в ходе одноименной кампании. В нашем контексте решительное «Нет!» сказать, скорее всего, не получится, но даже в этой ситуации у оппозиционеров могут быть конкретные и реалистичные цели.

Во-первых, провал голосования в крупных российских городах (Москва, Петербург, Екатеринбург) может продемонстрировать слабость кремлевской политики на федеральном уровне. Во-вторых, сохранение действующей Конституции (или по крайней мере отказ поддерживать кремлевские версии поправок в нее) может стать общей оппозиционной повесткой и второй точкой консолидации — наряду с борьбой против политических репрессий.

На пути реализации «Нет!» тем не менее стоит несколько существенных препятствий. Существует очевидная позиция, которая предполагает, что участвовать в псевдореферендуме, проведенном по кремлевским правилам, значит легитимировать эту процедуру. Многое зависит от Алексея Навального, который сначала сделал заявление в том духе, что нынешнюю «суперпрезидентскую» Конституцию не жалко, а потом не высказывался по проблеме развернуто.

Очевидно, что оппозиционеры сейчас ведут по этому поводу консультации, и Навальный еще может поддержать «Нет!», если сочтет, что это позволит ему укрепить свои позиции.

В отличие от выборов, которые проходят по строгой процедуре и (по крайней мере в теории) в присутствии независимых наблюдателей, ход «всенародного голосования» будет очень сложно контролировать, поэтому в случае, если что-то пойдет не по плану Кремля, нужные цифры смогут быть нарисованы. Политолог Александр Морозов, например, предупреждает, что выход оппозиции в серую зону «всенародного голосования» и попытка навязать Кремлю серьезную борьбу в ней, обречена на провал: ставки будут сделаны на заранее проигранное генеральное сражение.

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Кроме того, потенциал «Нет!» ограничен тем обстоятельством, что далеко не все оппозиционные политики считают необходимым защищать Конституцию 1993 года. «Яблоко» предлагает игнорировать кремлевские поправки, но выдвигает собственные и вносит их через все законодательные собрания, в которых у партии есть представительство. Впрочем, некоторые представители «Яблока» не исключают, что в том случае, если их поправки не будут поддержаны, они присоединятся к «Нет!».

Наконец, есть вопросы, лежащие вне рамок текущей политической борьбы. Ряд сотрудников «Новой» написали петицию с требованием гарантировать в Конституции лечение для тяжелобольных детей. Кремлевские поправки все равно будут продавлены через «всенародное голосование», но если при этом удастся спасти чьи-то жизни, значит, нужно действовать.