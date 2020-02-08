А я бы вписал в Конституцию Бога.

И это не трусость, не робкая лесть,

А просто в любой Конституции много

Того, чего нету, но в принципе есть.

Предметы всеобщей бессмысленной злобы —

Права, и свободы, и весь этот бред,

Примеры всего, чего быть не должно бы,

Но в принципе надо, но в практике нет.

Да, я бы вписал в Конституцию Бога,

И в этом не вижу особенных драм.

Без Бога все как-то уж вовсе убого,

Как брошенный дом, как без купола храм.

Пускай атеист нас злорадно осудит —

Навек ослепил его разума свет, —

Но пусть он хотя б в Конституции будет,

Раз больше в России нигде его нет.

Да, я бы вписал в Конституцию Бога,

Туда же, где наши долги и права,

Поскольку не зрю объясненья иного

Тому, что Россия покуда жива.

Не ради попов и не ради почета,

Не ради молебнов, не ради побед, —

Он просто один о России печется,

А больше гарантов в Отечестве нет.

Скорее вписать в Конституцию Бога!

Сгущается в воздухе китежский звон.

Мы чувствуем все приближенье итога,

И в этом итоге окажется Он.

И вот, когда лопнет терпенье Вселенной,

И все это рухнет, как ржавая жесть, —

Останется вывод простой и надменный:

Вы думали, нету, — а Он таки есть.