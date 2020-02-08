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Старый мир вытесняет «Новый»
Московская патриархия отсудила помещения, занимаемые редакцией «Нового мира»
Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Александр Солдатовспециально для «Новой»
Арбитражный суд города Москвы удовлетворил 4 февраля в полном объеме иск Финансово-хозяйственного управления Московской патриархии к федеральным и московским властям о «возвращении церкви» части 4-этажного здания на Пушкинской площади (Малый Путинковский переулок, 1/2). Именно в этой части располагается редакция легендарного журнала «Новый мир», судьба которого теперь повисла на волоске, оказавшись в руках человека с весьма переменчивым характером — епископа города Москвы патриарха Кирилла.
Конечно, лично патриарх исков не подавал. Этот судебный процесс из рубрики «Церковь против культуры» стал пока крупнейшим успехом на посту председателя ФХУ МП митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия (Депутатова). 40-летний иерарх развил бурную деятельность, встретившись за год почти со всеми крупными федеральными и московскими чиновниками, имеющими отношение к имущественным и земельным вопросам. Заручившись определенной поддержкой, в июне прошлого года он подал иск к департаменту управления имуществом города Москвы и Росимуществу (спорная недвижимость площадью 931 кв. м поделена между Россией и Москвой). В обоснование исковых требований ФХУ МП ссылалось на «медведевский» закон № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения…».
В законе есть туманная статья 2, где к имуществу религиозного назначения отнесены объекты, построенные для обеспечения монашеской жизни. Здравый смысл и формальная логика подсказывают, что речь идет, скажем, о кельях, трапезных или мастерских, где, соответственно, живут, питаются и трудятся монахи. Но в Московской патриархии решили придать статье максимально широкое толкование. В спорном доме, пишет глава Правового управления патриархии игумения Ксения (Чернега), «имелись квартиры, сдаваемые монастырем в найм для получения дохода в целях обеспечения монашеской жизнедеятельности», поскольку дом этот был построен в 1912 году именно как доходный (коммерческий) на землях Страстного монастыря, извлекавшего из него доход. (Монастырь полностью разрушен в 1937 г., теперь на его месте Театр мюзикла.)
Но, следуя такой логике, при желании любое явление жизни может использоваться «в целях обеспечения монашеской жизнедеятельности», особенно если в ее основу не положены обет нестяжания и добровольная нищета.
Кроме того, для «обеспечения монашеской жизни» она должна элементарно существовать, а Страстного монастыря нет, и возрождать его не планируется!
Департамент имущества Москвы, сыгравший с патриархией в поддавки и без сопротивления «проигравший» процесс, передал помещения в спорном доме «Новому миру» по договору безвозмездного пользования. Теперь редакции надо договариваться с новым собственником на его условиях.
История дома довольно запутанна. По одной из версий, еще до революции монастырь был лишь одним из «акционеров», прибыли из сдачи помещений в найм извлекали и другие арендодатели. После революции здание стало обычным жилым домом, но в 1957-м жильцов расселили, чтобы разместить в доме администрацию Всемирного фестиваля молодежи. По окончании фестиваля, с начала 60-х, дом стал редакционным — помимо «Нового мира» в него заехали журналы «Новое время», «Вопросы истории» и ряд отраслевых. В 90-е помещения мелких редакций были приватизированы. При Алексии II патриархия ставила вопрос о возрождении Страстного монастыря, но не претендовала на чисто гражданский дом.
Сейчас все наоборот — монастырь возрождать не планируют, а вот извлекать прибыль в патриаршью казну из доходного дома будут.
Почитатель и автор «Нового мира» протодиакон Андрей Кураев называет это «оскорблением религиозных чувств «ордена интеллигенции», к которому он принадлежит. «Были времена, когда патриарх Алексий дорожил контактом с Сергеем Залыгиным, главредом «Нового мира», — вспоминает Кураев. — Ныне же в церковно-синодальной верхушке нет людей, читавших этот журнал. Они не слушали Высоцкого и Галича. Их душа не болела вопросами личного нравственного выбора».
Как отмечала «Новая», к патриархии отошел памятник, где прошли последние шесть лет жизни и редакторской работы Твардовского, куда Солженицын приносил романы «В круге первом» и «Раковый корпус», где постоянно бывали Федор Абрамов, Борис Можаев, Сергей Аверинцев, Юрий Трифонов, Василь Быков, Чингиз Айтматов, Фазиль Искандер, Василий Аксенов, Андрей Вознесенский.
«Новый мир» вложил свои деньги и в ремонт помещений, договор пользования которыми истекает в 2024 г. Ксения (Чернега) как будто обещает подписать этот договор на прежних условиях, но вот что будет после 2024-го? Трудно предположить, что патриархия стала бы вызывать на себя огонь негодования культурного сообщества только ради того, чтобы стать новым меценатом «Нового мира». Журнала, с точки зрения церковных консерваторов, либерального, а значит, не близкого суровым «традиционным ценностям» государственной церковности.
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