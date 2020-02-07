Пять рублей на чай

Задачка для математически одаренных детишек. Из областного бюджета выделили добавку на горячее питание школьников. Добавка составила 5 рублей на одного ребенка. Вопрос: на сколько градусов горячее станет питание после такой добавки?

Сейчас мы попробуем придать этому факту конкретность и постараемся сделать это аккуратно — чтобы автора не обвинили в очернительстве, газету не закрыли судом, а здание редакции не снесли бульдозером.

Итак, 5 рублей изысканы в областном бюджете министерством образования Омской области к обеду здешнего школьника из малообеспеченной семьи. Это, как вы понимаете, не 5 золотых, которыми когда-то располагал Буратино. Если 5 рублей закопать на Поле Чудес, то их никто и выкапывать не станет — не стоит лопату марать.

Тем, кто, вписавшись в интерьеры помпезных залов, безудержно аплодирует речам с призывами проявлять заботу о детях и давно уже не представляет, что такое 5 рублей, следует пояснить: в Омске это шестая часть цены трамвайного билета (вопроса, что такое трамвай, у аплодирующих пока вроде бы не возникает).

Вот тут мы можем наломать дров к концу отопительного сезона. Если станем, как и некоторые омские СМИ, ошибочно увязывать эти пятирублевые дотации с инициативой президента, предложившего обеспечить школьников младших классов страны бесплатным горячим питанием. Оказывается, ничего подобного. Пресс-служба омского министерства уже указала журналистам, что послание президента тут ни при чем. К его реализации еще не приступали, а речь идет всего лишь о будничном ежегодном дотировании питания школьников.

То есть пока мы видим обычную заботу о детях, сформировавшуюся без прямого участия президента Путина, хотя и в годы его правления.

Мало того, эти 5 рублей на нос — еще не вся любовь Родины к курносому гражданину. Еще 5 рублей должны наскрести для малообеспеченного школьника в местном бюджете — городском или районном. А на 10 рублей ребенок уже может получить гарнир и чай. И, вспомнив поговорку, подумать, не поделиться ли ему обедом с другом.

Конечно, некоторым проглотам и десяти рублей мало. Но, будем надеяться, станут детишки взрослыми и свое наверстают. Забота государства о взрослых порой выглядит у нас более убедительной. Скажем, как раз в эти дни в Законодательное собрание Карелии поступил долгожданный законопроект — ветеранам труда наконец-то хотят увеличить выплаты. Двенадцать лет ждали пожилые люди этих индексаций. Нетрудно догадаться, что некоторые не дождались.

Дело дошло до того, что вопрос о социальной поддержке льготных категорий граждан взялся рассматривать Конституционный суд Карелии. Судьи увидели, что свои права отстаивают не какие-то нахлебники, а, к примеру, граждане, пострадавшие от политических репрессий, или участники разминирования территории республики в послевоенные годы. В ноябре суд признал задержку с индексацией выплат незаконной, и вот осталось только местным депутатам проголосовать за положенные надбавки. И что же будет? Ветераны труда станут получать на 21 рубль больше, а пострадавшие от репрессий — аж на 23.

Это вам не омские 10 рублей! Вернее, не вам, а им. Вам ни тут, ни там вообще ничего не полагается.