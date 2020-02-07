Этика лопаты

СКР по Новгородской области на экспедиции «Долина»

В 2019 году в России начался проект «Без срока давности: трагедия мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны», активно поддерживаемый Владимиром Путиным. Его участники: Поисковое движение России, Следственный комитет, Минобороны, ФСБ, МВД, Генпрокуратура, Федеральное архивное агентство, МИД, Российское историческое общество и киностудия «Ленфильм». Цель проекта, как сообщается на сайте Поискового движения: сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР — жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.

Проект курируется ФСБ, сотрудники присутствуют на его презентациях.

Для Владимира Путина победа во Второй мировой войне является главным событием истории России, поскольку подчеркивает величие страны и ее властей, включая нынешние, компенсирует снижение статуса России на мировой арене и помогает создать образ патриотизма как подчинения и самопожертвования, выигрышный для властей. Любые попытки напомнить о роли Советского Союза в начале Второй мировой войны вызывают яростное сопротивление президента.

Проект «Без срока давности» — один из эпизодов государственной кампании против предполагаемой «фальсификации истории». Он призван напомнить гражданам России, но прежде всего остальному миру, о гибели во время войны огромного числа советских граждан, об обстоятельствах и виновниках этой гибели.

Весной 2019 года в рамках проекта началась эксгумация останков советских граждан, погибших в 1942–1943 гг. от рук карателей в деревне Жестяная Горка Новгородской области. Раскопки проводились в известном с военного времени захоронении. По данным Госархива Новгородской области и архива областного управления ФСБ, которые приводит историк Борис Ковалев, нацистские карательные подразделения расстреливали здесь партизан и тех, кто им помогал, членов ВКП(б), евреев, цыган, включая детей, из Батецкого, Гатчинского, Лужского, Новгородского, Оредежского районов Ленинградской области.

В акте Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 1947 года указано, что здесь было убито не менее 2600 человек. Тела каратели сбрасывали в ямы. Эти действия рассматривались во время Новгородского процесса против военных преступников в 1947 году и стали одним из оснований для приговора Военного трибунала.

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СКР по Новгородской области на экспедиции «Долина»

В 2019 году поисковики, сотрудники Следственного комитета, военнослужащие поискового батальона Западного военного округа эксгумировали у Жестяной Горки останки 519 человек. Об этом на заседании организационного комитета «Победа» сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье 357 УК РФ «Геноцид». По завершении многомесячных экспертиз и следствия останки должны быть торжественно перезахоронены.

Такие же поисковые работы на местах гибели граждан планируются в 2020 году в Псковской, Брянской, Смоленской, Ростовской областях и других регионах. А также планируется «Формирование плана дальнейшей реализации проекта в субъектах РФ, территории которых находились в оккупации в годы войны (в 17 субъектах РФ)». Это означает, что широкомасштабные действия по схеме: «возбуждение уголовных дел по фактам военных преступлений — эксгумация останков — экспертиза — перезахоронение» могут продолжаться в течение многих лет.

У меня как поисковика есть много сомнений и вопросов в отношении проекта «Без срока давности». Если есть неустановленные обстоятельства военных преступлений, то их необходимо расследовать. Но этично ли тревожить останки убитых, осуществлять формальные манипуляции: эксгумацию, складирование, экспертизу, фотографирование и протоколирование для «сохранения памяти» о войне и военных преступлениях? Останки у деревни Жестяная Горка покоились на большой глубине, им не угрожало осквернение, здесь было место памяти. В 2010 году на захоронении был установлен камень с надписью: «Здесь покоится прах мирных жителей, зверски замученных фашистами в 1941–1943 гг. Этот памятный знак — символ вечной скорби». Еще один памятный знак со строчками из стихотворения Мотла Грувмана: «Лежат здесь и старые, и молодые, и те, кто убиты и те, кто живые, — все вместе, все вместе — и деды, и внуки…» год спустя установила еврейская община Великого Новгорода.

В настоящее время это место перекопано, часть человеческих останков или все останки, если послевоенные данные о числе жертв неверны, эксгумированы, они лежат в пластиковых мешках или контейнерах как «вещественные доказательства» и ожидают завершения следствия и перезахоронения.

Преступления нацистов в Жестяной Горке описаны в акте «Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков» в 1947 году.

из документа Акт ЧК по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в 1947 г.

«Судебно-медицинская экспертная комиссия пришла к следующему заключению: 1. В ямах-могилах у дер. Жестяная Горка зарыто не менее 2600 трупов и в ямах-могилах у дер. Черная зарыто не менее 1100 трупов. 2. Смерть граждан в количестве трех тысяч семисот человек, трупы которых обнаружены в ямах-могилах около дер. Жестяная Горка и дер. Черная, насильственная и последовала от полученных ими тяжких смертельных телесных повреждений — сквозных огнестрельных пулевых ранений головы, шеи, груди, повреждений головы тупыми тяжелыми предметами и остро режущим и рубящим оружием, а также переломов реберных дуг, часто множественных, причиненных какими-то тупыми предметами. 3. Среди трупов обнаружены трупы мужчин в возрасте от 14 до 55 лет и трупы женщин от 18 до 60–65 лет. 4. Найденные повреждения, и в частности пулевые, как боевую травму следует исключить. Расположение входных пулевых отверстий в громадном большинстве случаев на затылочной части головы указывает на специальные выстрелы — расстрелы. 5. Диаметр входных отверстий пулевых — 0,9 см, является типическим для немецкого автомата «Шмайссера», имевшего калибр пули 0,9 см. 6. В ряде случаев выстрелы в затылочную часть головы производились в упор, на что указывала найденная копоть на костях черепа и обширные разрушения костей черепа под воздействием газов при выстреле в упор. 7. Множественные переломы реберных дуг позволяют сделать заключение о том, что этим лицам повреждения причинены какими-то тупыми предметами в виде сильных коротких ударов, как-то: ногами, обутыми в твердый сапог, ударом приклада и т.п. 8. Найденные повреждения в виде множественных оскольчатых переломов черепа со вдавливанием осколков в полость черепа указывают на причинение ударов по голове какими-то тяжелыми тупыми предметами. 9. На большом количестве трупов найденные повреждения костей с ровными краями указывают на причинение их какими-то рубящими предметами — тесак, шашка, штык винтовки и т.д». (Центральный архив ФСБ РФ Д. Н-19094. Т. 6. Л. 249–270. Цит. по книге Михаила Петрова «Тайная война на Новгородской земле». Великий Новгород, 2005. С. 196).

Что к этому описанию может добавить новая экспертиза?

Поисковое движение возникло в СССР в 1980-е годы в ответ на несправедливость по отношению к солдатам, которые погибли за страну, но были брошены непохороненными и забыты. Расхождение громких слов «никто не забыт, ничто не забыто» с тем, что видят поисковики в лесах, болотах и степях, до сих пор заставляет большое число людей выезжать в поисковые экспедиции, поднимать останки солдат, устанавливать их имена, хоронить, искать родственников.

И тут важно подчеркнуть: останки солдат не лежат в покое. Их тревожат во время раскопок ради военных артефактов и строительных работ,

они оказываются на поверхности после падения деревьев. Подавляющее большинство солдат, которых мы находим, — пропавшие без вести.

Извлечение из земли останков граждан, покоящихся в известных захоронениях, — совсем другая работа, преследующая иные цели. На мой взгляд, ее необходимость и уместность нуждаются в публичном обсуждении. Основным для такого обсуждения может быть вопрос: допустимо ли эксгумировать из установленных захоронений останки жертв Второй мировой войны для напоминания о ее цене? Не является ли такая эксгумация политической игрой в интересах российских властей?

Автор — социолог, участник поисковых экспедиций отряда «Снежный десант истфака КГУ — гимназии 122», Казань