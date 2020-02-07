«Долой крепостное право!»

Акция протеста в Киеве 6 февраля против земельной реформы. Фото: Сергей Долженко / EPA-EFE

— Вся Украина уже поднимается! Они нас ставят в неравные условия с транснациональными корпорациями и олигархами! Грабеж народа готовят — землю заберут, нашу родину, которую деды-прадеды создавали, иностранцам продадут, западным банкам! Слава богу, что оппозиция блокирует работу в зале. Мы палатки начнем ставить, потому что три с половиной миллиона безработных сразу появится!

Тут дотошному телерепортеру пришло в голову спросить у пассионарной собеседницы, какое именно фермерское хозяйство она представляет. Женщина отмахнулась:

— Тут не только фермеры, я же говорю — вся Украина поднимается!

Площадь у Верховной Рады действительно заполнили люди под государственными сине-желтыми флагами. Зато риторика тех, кто выступал, удивительным образом воскрешала в памяти лозунги сошедшей на политический ноль компартии Украины.

Периодически эмоциональные хлеборобы юношеского возраста пробовали потолкаться с полицией или поджечь шины.

Не менее громко и как по писаному митинговали под Офисом президента. Там держали транспаранты с требованиями услышать село и немедленно встретиться с президентом. До начала сессионного дня Владимир Зеленский, как стало известно, успел повидаться с фракцией «Слуги народа». По информационным лентам полетела новость: монобольшинство пообещало единогласно и незамедлительно поддержать законопроект во втором чтении — голосовать за поправки целую ночь, хоть до утра пятницы. А поправок-то больше четырех тысяч. Нелишне добавить: три тысячи из них внесли депутаты «Оппозиционной платформы — За жизнь».

— Да какая там ночь? Несколько недель может потребоваться, если не месяцев, — роптали старожилы Рады. — Такие серьезные, можно сказать — исторические решения в турборежиме не принимают.

Заседание Верховной рады 6 февраля по вопросу земельной реформы проходило на фоне потасовок в президиуме. Фото: Сергей Долженко / EPA-EFE

Иного мнения придерживался Давид Арахамия, руководитель фракции «Слуги народа».

— Сегодня мы заходим в рынок земли. Это наша партийная программа, наше обещание освободить, наконец, от крепостного права 7 миллионов украинцев, которые владеют своей землей, — объяснял он в кулуарах журналистам.

Надо напомнить: законопроект № 2178-10 «Об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения» Рада приняла в первом чтении в ноябре прошлого года. Рынок планировалось открыть с 1 октября 2020-го, наделив правом приобретения сельхозугодий граждан Украины, украинских юридических лиц, территориальные общины и государство, а до того создать земельный кадастр. Самые ожесточенные споры и разногласия возникли по поводу того, сколько гектаров давать «в одни руки» и что это за руки могут быть в принципе. Иностранцам, лицам без гражданства, иностранным государствам решили отказать, по крайней мере, до конца переходного периода — до 2024 года. Тогда же президент Зеленский пообещал провести референдум. Но не с философским вопросом «Земля — это мать или товар?», а по существу: позволить иностранным гражданам становиться покупателями или нет.

Фото: Сергей Долженко / EPA-EFE

Мораторий на продажу земли в Украине приняли как временную меру еще в 2002 году. Всякий раз находились аргументы, прежде всего политические, почему запрет надо продлевать, хотя де-факто, конечно, земля превратилась в товар давно. Сейчас представители демократических партий говорят об опасности открытия рынка во время войны — мол, первой найдет лазейки в украинские поля Россия. Но ситуативный альянс по земельному вопросу объединил практически всех оппонентов действующей власти.

Правый фланг, где солировала парламентская «Батьківщина» во главе с Юлией Тимошенко, а на улице — партии «Свобода» и «Национальный корпус», а также их идейные противники из «Оппозиционной платформы — За жизнь», в стенах Рады отрицал вообще возможность проголосовать в обозримом будущем за предлагаемый законопроект. «Вначале надо провести всеукраинский референдум!

Пусть люди скажут, хотят ли они торговать национальным богатством!» — речи спикеров совпадали в ключевой точке.

Правда, «ОПЗЖ» при этом клеймила «заокеанских режиссеров», «Сороса, соросят, международных спекулянтов и грантоедов», а представители национально-демократических сил острие критики направляли непосредственно на Зеленского, который не разбирается ни в чем, а в экономике — в особенности. «Не продажа, а только аренда! Урожаи последних лет подтверждают, что от добра добра не ищут!» — настаивали они.

В некомфортной ситуации оказалась «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Торпедировать идею рынка земли вместе с «Оппоплатформой» — вызвать как минимум недоумение европейских партнеров. Поддержать — подыграть Зеленскому. Выбрали промежуточный вариант: голосовать за закон отказываются потому, что он не имеет ничего общего с эффективным рынком, не защищает ни селян, ни государственные интересы. «Главная цель — быстро распродать 8 миллионов гектаров государственных земель и заткнуть дыру в бюджете, которая образовалась по вине дилетантов у власти!» — комментировали позицию фракции для прессы депутаты от «ЕС». Лично Порошенко пока не эту тему не высказывался.

«Батьківщина» и «Оппозиционная платформы — За жизнь» совместно предприняли попытку блокирования работы сессии, причем Юлия Тимошенко элегантно оккупировала кресло главы парламента. Поэтому спикеру Разумкову ничего не оставалось, как выступить с трибуны, призвать коллег тщательно следить за своими словами и действиями (у стола президиума, где сгрудились противники и сторонники закона, то и дело вспыхивали стычки) и передать бразды правления первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку, успевшему занять свое место за столом. Тем более что спикерский микрофон Юлия Владимировна согнула, поранив при этом палец до крови.

Разблокировать процесс депутатам все же удалось — после голосования за то, чтобы завершить заседание в 19.30. Такое предложение внес Давид Арахамия, когда убедился: консенсуса на согласительном совете лидеров фракций достичь невозможно — страсти слишком накалены. Теперь, как требует регламент, рассмотрят все поправки без исключения. За первый день из 184 рассмотренных поправок приняли одну. В пятницу обсуждения продолжат. Работы хватит до весны.