Свободу всем и немедленно

6 февраля представители оппозиции в Мосгордуме внесли в городской парламент проект «широкой амнистии» к 75-летию Победы, который затрагивает политических заключенных. Если идею поддержит Мосгордума, проект амнистии от ее лица вынесут на рассмотрение Государственной думы.

В работе над проектом амнистии участвовали совсем разные политики и активисты, среди которых — оппозиционеры Дмитрий Гудков и Александр Соловьев, фигурант «московского дела» Егор Жуков, муниципальный депутат Сергей Цукасов и политолог Валерий Соловей. Также участие в подготовке документа приняли депутаты Мосгордумы: бывший руководитель фракции «Справедливая Россия» Михаил Тимонов, депутаты от КПРФ Екатерина Енгалычева, Дмитрий Локтев, Евгений Ступин, Олег Шереметьев, а также руководитель фракции «Яблоко» Максим Круглов.

— В первую очередь нас объединяют события, которые произошли летом прошлого года. Многих независимых кандидатов незаконно не пустили на выборы. Все это вылилось в массовые акции протеста. Власть вместо того, чтобы прислушаться к мнению граждан, начала задерживать людей, избивать их, запрещать протестовать и т.д. Все это привело к протестному голосованию и, к сожалению, к «московскому делу», по которому сидят невиновные. Для нас главный приоритет — освободить всех этих людей, — заявил на состоявшейся в четверг пресс-конференции Дмитрий Гудков.

При этом освобождение узников «дела 212» — далеко не единственная цель авторов амнистии. В проекте также говорится о преследовании члена совета «Открытой России» Анастасии Шевченко, обвиняемой по делу об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК), фигурантов «ростовского дела» Владислава Мордасова и Яна Сидорова, которые получили по шесть с половиной лет колонии строгого режима за «покушение на организацию массовых беспорядков» (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 212). Кроме того, проект амнистии предусматривает снижение сроков заключения по наркотическим статьям в зависимости от тяжести преступления. По словам депутата МГД от фракции КПРФ Евгения Ступина, это будет способствовать снижению социальной напряженности.

— По этим статьям предусмотрены драконовские сроки лишения свободы.

К примеру, за убийство человек может получить от 6 до 15 лет. Срок за сбыт гашиша в размере двух граммов — от 8 до 15 лет.

Они совершили преступление и должны понести наказание. Но не как за убийство, — заявил Евгений Ступин.

Под вопросом пока стоит освобождение фигурантов дел «Сети» и Хизб-ут-Тахрир (обе организации запрещены в России). На данный момент политики не знают, как внести их в проект амнистии так, чтобы под освобождение не попали все осужденные по террористическим статьям.

— Отличие помилования от амнистии заключается в том, что вместо поименного освобождения идет освобождение по статьям.

Поэтому нужно понять, как в самой статье отделить политических от всех остальных, — объясняет политик Дмитрий Гудков.

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Позиция «Единой России», которая в сентябре сохранила большинство в МГД, по проекту еще неизвестна. Между тем известно, что депутаты относятся к инициативе по-разному, даже если учесть, что многие из них еще не читали документ. В разговоре с «Новой» депутат Мосгордумы от «Единой России» Людмила Стебенкова отметила, что использование в политических целях «святой для любого гражданина России» даты 75-летия Победы неуместно.

Другой депутат от «ЕР» Кирилл Щитов отметил, что поддержит законопроект амнистии политических заключенных, если таковые действительно есть. Фигурантов «московского дела», по его мнению, к политзэкам отнести нельзя: «Здесь нет никаких политических взглядов или инакомыслия, тут обычное хулиганство. По такой же логике можно амнистировать педофила, сказав, что он совершил преступление в знак несогласия с политической системой».

Законопроект поддерживает участница депутатского объединения «Моя Москва» Наталья Метлина. Она выступает против уголовного преследования фигурантов «московского дела», хотя и считает их преступниками.

— Это молодые люди, и ломать их жизни никак нельзя. Но они должны думать своей головой. Если они выступают за то, чтобы люди шли в законодательный орган, и при этом действуют незаконными методами, это не вполне правильно, — объясняет Метлина.

При этом кто в действительности выйдет на свободу — неизвестно. Однако освобождение многих политических заключенных все равно возможно.

— Силовикам сложно признать свои ошибки, даже если на это есть политическая воля. Кто-то за их действия должен понести ответственность. Инструмент амнистии позволяет освободить людей и при этом никого не назначить за это ответственным, — резюмирует Дмитрий Гудков.