«Владимир Владимирович, вас обманывают, а вся страна смотрит!»

Уважаемый Владимир Владимирович,

Мы — родители подсудимых по резонансному делу о террористическом сообществе «Сеть», сфабрикованному ФСБ, по которому проходят десять молодых ребят (трое — в Санкт-Петербурге и семеро — в Пензе).

Делу, в котором нет терроризма, но есть пытки.

Делу, в котором увлечение страйкболом стало поводом для незаконного уголовного преследования.

Судебный процесс завершен, 10 февраля 2020 года будет вынесен приговор. Государственный обвинитель запросил для наших сыновей сроки от 6 до 18 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима, фактически ничем не обосновав обвинение. Обвинитель проигнорировал все доводы и доказательства защиты, оставил без внимания все жалобы и заявления подсудимых и свидетелей, в том числе свидетелей обвинения, о физическом и психологическом давлении со стороны следствия.

10 декабря 2019 г. в прямом эфире на всю Россию транслировалась Ваша встреча с членами Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Среди затронутых тем была одна крайне болезненная, которая напрямую касается нас, подписавших данное письмо, и каждого в нашей стране, потому что на нашем месте может оказаться любой гражданин России. Она касается и Вас как гаранта соблюдения прав и свобод человека в Российской Федерации.

В прямом эфире, говоря о деле «Нового величия», Вы сказали:

«Там у них холодное и нарезное оружие, гранаты или пара гранат и так далее. Это же серьезные вещи, понимаете?»

Владимир Владимирович, эта информация не соответствует действительности. В деле «Нового величия» нет ни оружия, ни гранат, но есть провокатор. Оружие и гранаты присутствуют в деле так называемого террористического сообщества «Сеть». Но боеприпасы и оружие в нем — это дело рук силовиков, которые сделали все, чтобы эти вещи появились в деле.

Кто те люди, что готовят информационные справки по этим делам, предоставляя заведомо ложную информацию и вводя Вас в заблуждение?

Даже Вас обманывают, а вся страна смотрит!

Все это повергает в глубочайшее отчаяние. Как оказалось, правды добиться в России сегодня невозможно. Сотрудники ФСБ лгут в залах судебных заседаний в Пензе и в Петербурге, не стесняясь того, что предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Они абсолютно не боятся каких-либо негативных последствий для себя, потому что знают, что никто, включая Следственный комитет России, прокуратуру, судебные органы, не пойдет против Федеральной службы безопасности.

Они не боятся ничего и никого, кроме Вас и Вашей реакции. И держат Вас в неведении, так как понимают, что только Ваше пристальное внимание может помешать их преступлениям.

Наше обращение — последняя возможность обратить внимание на преступления, совершаемые в отношении наших сыновей, последняя возможность добиться справедливости и правды по нашему делу, последняя возможность не допустить повторения того ужаса и боли, которые пережили наши сыновья. Мы не теряем надежды, мы не можем себе позволить ее потерять, от этого зависят жизни огромного количества людей, всех граждан России.

В течение двух лет мы неоднократно обращались во все контрольно-надзорные органы, чтобы добиться расследования пыток в отношении наших детей, но так и не были услышаны. Все наши обращения спускались на местный уровень, нам в ответ приходили лишь отписки от людей, сфабриковавших это дело и принимавших непосредственное участие в истязаниях ребят.

Можем ли мы при этом рассчитывать на какую-либо объективность и доверять органам следствия, контролирующим органам, суду?

Проверки по жалобам на недопустимые методы ведения следствия — многочисленные удары электрошокером в Петербурге, избиения, подвешивание вниз головой и пытки электрическим током в Пензе — проведены не просто формально, а умышленно недобросовестно, чтобы скрыть очевидные доказательства пыток.

В попытке восстановить справедливость и честное имя наших сыновей нами пройдены все судебные инстанции (за исключением Верховного суда). В возбуждении уголовного дела против сотрудников ФСБ нам отказано.

Когда мы видим происходящее в суде, наступает отчаяние! Не меньшее отчаяние постигает нас, когда на встрече с Советом по правам человека вы зачитываете справки, в которых нет правды. Эти справки готовят вам люди, сфабриковавшие дело несуществующей «Сети».

Еще в 2018 году Михаил Федотов доложил вам лично под объективы камер о том, что пытки по делу «Сети» не расследуются, потому что надзирающие органы боятся расследовать пытки, которые применяет ФСБ. Вы ответили: «Нам что с вами, мало терактов где-то там?»

Терроризм — безусловное зло! Но никто из наших детей никогда не участвовал в нем и не поддерживал какие-либо идеи о террористической деятельности! Напротив, мы, как родители, воспитывали своих сыновей в любви к Родине, учили их уважению к любому человеку, к природе. Они желали и продолжают желать приносить пользу своей стране. Но следователи ФСБ и обвинение упорно делают из невиновных людей террористов.

Судебное разбирательство закончено, проведены исследования, в материалах дела представлены безусловные доказательства порочности обвинения.

Так называемые уставные документы сообщества, которые следствие ставит в вину нашим сыновьям,

созданы на изъятых у них компьютерах в то время, когда они уже находились в СИЗО. А никнейм создателя shepelev удивительным образом совпадает с фамилией оперативника ФСБ Вячеслава Шепелева, который истязал наших детей.

На оружии и боеприпасах, вменяемых в вину нашим сыновьям, не найдено никаких следов подсудимых — ни отпечатков пальцев, ни иных, включая генетических, потому что они им никогда не принадлежали.

Свидетели, приглашенные в зал судебного заседания стороной обвинения, все как один говорили о психическом и физическом давлении на них, на искажение в протоколах их, свидетелей, показаний. Свидетелей избивали, ставили на колени и заставляли учить статью 205.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, запугивали.

Все это прозвучало в открытых судебных заседаниях.

Уважаемый Владимир Владимирович, пожалуйста, найдите возможность уделить делу «Сети» более пристальное внимание. От этого зависит судьба наших сыновей, наша общая вера в справедливость.

С уважением,

Пчелинцева Светлана Анатольевна,

Пчелинцев Дмитрий Дмитриевич.

Богатова Елена Николаевна,

Чернова Татьяна Александровна,

Чернов Сергей Викторович,

Куксова Алла Сергеевна,

Куксов Алексей Васильевич,

Стригина Елена Владимировна,

Самонина Елена Юрьевна,

Кульков Алексей Евгеньевич,

Иванкина Татьяна Александровна,

Иванкин Сергей Максимович,

Филинкова Наталья Георгиевна,

Бояршинов Николай Николаевич,

Копылова Татьяна Робертовна.

*признана ФСБ террористической организацией.