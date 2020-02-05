Государство Путина не выживет без бедности

Отказавшись от иллюзии выбора в пользу реализма предопределенности, государство Путина, как назвал его бывший ближайший помощник президента В. Сурков, вывело наше общество на свой, особый путь развития. Отличительными особенностями этого пути стали бедность, ложь и коррупция, а результатом — колоссальное социальное неравенство, гуманитарная и технологическая архаика, деморализация общества и усиливающееся отставание от развитых стран.

Бедность приобрела столь вопиющие масштабы при очевидно огромных богатствах страны, что президент анонсировал тему бедности в качестве центральной темы своего послания Федеральному собранию.

Программу борьбы с бедностью ждали не только 19 миллионов нищих, живущих за чертой бедности, но и не сильно менее бедные десятки миллионов граждан, у кого доход чуть выше прожиточного минимума. Ждали ее и предприниматели в надежде на активизацию внутреннего спроса на рынке. Вместо программы, получили несколько видов пособий для семей с детьми, имеющих в большей степени демографическое целевое назначение, и предложение записать в Конституции, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума.

Любые формы финансовой поддержки семей с детьми, безусловно, важны, если только дети не становятся средством для ее получения. Но надеяться на то, что выберется из бедности семья с детьми старше трех лет и зарплатой родителей на уровне МРОТ, при получении обещанных пособий в 5500 рублей, не приходится. Не выберется и через год, когда пособие удвоится. Это несложно проверить элементарными расчетами. А можно даже и не тратить время на расчеты, вспомнив только то, что президент не решился отменить НДФЛ с доходов на уровне прожиточного минимума, что уже существенно уменьшает и без того нищенскую сумму МРОТ.

И не только эти семьи ждет такая участь. Важно следующее — озвученное Путиным предложение о записи в Конституции, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, ограничивает круг бенефициаров гарантии не оказаться в абсолютной нищете лишь работающими гражданами. В число таковых попадают еще дети до 7 лет, как получатели пособий. Начиная с младшего подросткового возраста, когда расходы на детей становятся особенно существенными для семей, а психологический удар по самолюбию подростка от ощущаемого неравенства особенно болезненным, они уже выпадают из рядов облагодетельствованных государством.

В число обделенных прожиточным минимумом входят 4,2 млн студентов вузов и 2,9 млн студентов системы среднего профессионального образования. До достижения студентом 18 лет можно считать, что на него как ребенка приходится часть дохода его родителей. Но если государство восемнадцатилетнего гражданина одевает в армейскую форму и ставит под ружье, то и студента должно рассматривать как самостоятельную социально-экономическую единицу, готовящуюся к вступлению в ряды тружеников и налогоплательщиков.

Стипендия на уровне черты бедности могла бы способствовать тому, чтобы студент больше времени посвящал учебе, чем поискам средств пропитания.

Однако, по данным Росстата, вузовская стипендия от установленной черты бедности составляла в 2019 году 12,7%, а у студентов системы среднего профессионального образования лишь 4,6%. Да и получают стипендию далеко не все молодые люди, а только при условии достижения определенных образовательных результатов.

Нет среди получателей прожиточного минимума и безработных, которых, по данным Росстата на декабрь 2019 года, в стране было 3,5 млн человек. Минимальный размер пособия по безработице на 1 января 2019 года составлял 12,7% от прожиточного минимума.

Особенно цинично, что выплаты неработающим лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, составляют всего 47,2% от величины прожиточного минимума, уменьшившись с 72,1% в 2013 году.

Список выброшенных за черту бедности значителен. По оценкам экспертов, для того чтобы бедные семьи дотянуть до прожиточного минимума, нужно 720–800 млрд рублей в год. При этом профицит бюджета в 2018 году составил 2,7 трлн рублей, в 2019 году — почти 2 трлн рублей. Учитывая еще и имеющиеся запасы средств в Фонде национального благосостояния, снижение налогового бремени и тягот нищеты с беднейших граждан является посильной задачей. К тому же оно компенсировало бы этим слоям потери от выросшего НДС из скудных семейных бюджетов, а для застойной экономики явилось бы определенным социальным инвестированием в условиях отсутствия очереди инвесторов.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Президент своей предложенной в послании поправкой о МРОТ, кроме того, еще и закрепил прожиточный минимум как инструмент регулирования вопросов благосостояния, хотя многие эксперты критически относятся к нему как несовременному, вводившемуся в 90-е годы в качестве временной меры и уже отжившему свое. Методика его расчета критикуется особенно активно, так как прожиточный минимум фиксирует планку абсолютной бедности (нищеты), а представления о бедности и способах ее измерения существенно усложнились. Европейские страны оценивают ее относительно преобладающего стандарта потребления, и это позволяет выходить на другой уровень качества жизни и социальной поддержки.

У нас существуют подобные предложения, например, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов предлагает перейти к расчету МРОТа на базе минимального потребительского бюджета, что увеличит МРОТ почти на 50% и приблизит его к реальной стоимости жизни. Но президент намеревается в Конституции закрепить понимание бедности как стандарта выживания.

Государство Путина не собирается помочь бедным стать богаче. Послание президента Федеральному собранию показало это очень четко.

Министр финансов А. Силуанов приведенными расчетами стоимости послания и планами по выделению средств по 2024 год включительно это подтвердил. Государству Путина без бедности не устоять. Путину бедность нужна как инструмент удержания власти, о чем я уже писала в статье «Бедность как государственное преступление».

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Именно поэтому в послании бедность представлена не как гуманитарная угроза здоровью и работоспособности гражданина, человеческому достоинству, личностному сохранению и национальному самосознанию, и даже не как угроза экономике, а как угроза демографическая. Масштабы ее пагубного влияния сужены сознательно, потому что не только в рутинной практике путинизма, но и в данном конкретном случае обращения к народу она использована как средство — ширма для протаскивания в Конституцию важных для самосохранения власти политических изменений и приманка для того, чтобы вытащить глубинный народ, названный так идеологом особого пути России, на голосование.

Злокачественные последствия накопления бедности в стране и усиления социального неравенства недооценивать нельзя.

Они опасны не только потерей геоэкономических и геополитических позиций, скатыванием на обочину мирового развития, но и накоплением внутренней агрессии.

Ее разрушительная энергия пока выплескивается больше в межличностных конфликтах через семейное насилие, драки во дворах, на дорогах и в школах. Но уже множатся и по количеству и по формам локальные социальные протесты в регионах, усиливается решительность и настойчивость их участников. Все это чревато серьезной дестабилизацией в обществе, грозящей приобрести взрывной характер.

Пока глубинный народ не достал привычный для него инструмент — вилы, или даже более безобидные пустые кастрюли — всем выступающим за мирный и цивилизованный ход нашей истории гражданам важно настоятельно потребовать от государства, которое содержат на свои налоги, гарантий своих конституционных прав и свобод, введения современных социальных стандартов уровня и качества жизни. Именно это нужно закреплять в Конституции.

Новая для Конституции глава «Гарантии прав и свобод человека и гражданина» может выглядеть так:

«Российская Федерация как социальное государство создает условия для достойной жизни и свободного развития человека на основе социальных стандартов уровня и качества жизни. Социальный стандарт — установленный законодательством Российской Федерации минимальный уровень гарантий социальных условий жизни, обеспечивающий удовлетворение важнейших потребностей, реализацию прав и свобод, сохранение достоинства человека. Реализация социальных стандартов гарантируется государством путем эффективной работы всех ветвей власти, закрепления за регионами и органами местного самоуправления доходных источников для покрытия минимально необходимых расходов соответствующих бюджетов, оказания им финансовой помощи из федерального бюджета, разработки социальных, финансовых, экологических и иных нормативов, организации мониторинга и контроля, устранения причин нарушения прав и свобод, и иными способами в соответствии с законодательством. Пересмотр социальных стандартов осуществляется в соответствии с законами Российской Федерации не реже одного раза в два года. Индексация заработной платы, пенсий, пособий, социальных выплат осуществляется регулярно в порядке, установленном законом».

При таком подходе иначе будет выглядеть и статья 75 в своей 5-й части, о МРОТе: «5. Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации должен обеспечивать достаточные условия для обеспечения достойного уровня жизни работника и членов его семьи».

Гарантии прав и свобод могут и в перспективе должны быть усилены изменениями в формулировках статей второй главы Конституции, для пересмотра которой предусмотрен особый порядок.

Так, статья 31 была бы надежнее в такой формулировке «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование в заявительном порядке».

А статья 33 «Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления» должна быть дополнена вторым пунктом: «2. Каждый имеет право на объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений по существу в порядке, предусмотренном законом».

Статья 40, устанавливающая право на жилище, в пункте 3 крайне нуждается в дополнении «3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами в течение не более чем трех лет». Такая поправка не только прекратила бы издевательство над социально незащищенными людьми, десятки лет стоящими в очереди, но и стимулировала бы строительство социального жилья, расселение аварийного фонда и преображение населенных пунктов.

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Появление подобных поправок к Конституции явно будет воспринято как угроза государством Путина, стремящимся быть долгим, подготовившим для этого пункт Ж.1 к статье 83 (о создании Госсовета), для чего важно народ оставлять жить «в собственной глубине совсем другой жизнью», жизнью бедной и бесправной.

Настала пора глубинному народу включить «план Б» — бедности и бесправию бой!