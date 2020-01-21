Президент ходит на Ж.1

В проекте поправок к Конституции РФ, внесенном президентом в Государственную думу, наибольшую интригу представляет предлагаемый им пункт «ж.1» к статье 83, которая определяет полномочия главы государства.

Пункт «ж» в статье уже есть. Он констатирует, что президент формирует и возглавляет Совет безопасности РФ — совещательный конституционный орган, который готовит ему решения по вопросам обеспечения безопасности и организации обороны, защите конституционного строя и суверенитета. Статус этого органа определяется федеральным законом «О безопасности».

Согласно этому закону президент утверждает стратегию национальной безопасности, что произошло, в частности, 31 декабря 2015 года, а также иные концептуальные документы в этой области. Например, в ноябре 2013 года он утвердил Концепцию общественной безопасности в Российской Федерации.

Отчетов о ходе их реализации и результатах услышать никому не удалось ни от главы Совбеза, ни от его секретаря. В феврале 2018 года я, как председатель партии, направила обращение к Путину, готовившемуся изложить президентскую предвыборную программу в послании Федеральному собранию, с предложением прежде отчитаться перед страной о реализации этих двух главных и других стратегических документов, а также предыдущих посланий. Ответ был прост — все есть в СМИ, ищите.

Что будет готовить президенту предложенный в пункте «ж.1» Государственный совет, останется тайной до появления закона о его статусе. Но вот предлагаемая для Конституции формулировка миссии Госсовета говорит о многом. Создается он «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства».

Что-то это до боли знакомое — скажете вы. Да, конечно! Это же взятая из ст. 80 Конституции формулировка миссии президента. Именно президент согласно действующему Основному закону «обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти», именно он «определяет основные направления внутренней и внешней политики государства».

Неужели Путин готов отдать свои основополагающие полномочия новому органу?! Очевидны другие планы — вместе с этими полномочиями пересесть в Госсовет.

Вот так, особо не маскируясь, на всеобщем обозрении происходит государственный переворот, который, видимо, чуть позже охарактеризуют как гибридный.

Упакован этот переворот в некое подобие общественного договора, больше похожего на вульгарный политический бартер. Мы вам — МРОТ на уровне нищенского прожиточного минимума; индексацию социальных выплат и пенсий в порядке, установленном законом, который никто не видел, и, возможно, один раз в 10 лет в размере 0,1 %; эффективное функционирование пенсионного обеспечения, которое не мешает и дальше повышать пенсионный возраст. А вы нам — возможность пожизненно обеспечивать взаимодействие органов власти в целях стабильности дарованных вам благ.

Не зря поправке выпала буква «Ж».