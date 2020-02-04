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Заражено — 20709 (в России — 2), смертей — 427. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом
Терминал F: тихо и пусто
Особые меры безопасности для авиарейсов из Китая в Шереметьево не видны невооруженным глазом
Фото: Светлана Виданова / «Новая»
Дарья Козловакорреспондент «Новой»
Информационная эпидемия вокруг коронавируса не сдает своих позиций. Международные организации, транснациональные корпорации и главы стран в противостоянии с опасной угрозой принимают все более решительные меры, закрывая границы и предприятия, эвакуируя сограждан из зоны распространения болезни. Но в международном аэропорту Шереметьево, который остался единственной прямой связью с Китаем после закрытия пограничных пунктов и железнодорожного сообщения, почти ничего не изменилось.
Руководство столичного аэропорта в рамках реализации мер по предупреждению распространения коронавируса, постаралось максимально «изолировать» от общего пассажиропотока терминал F, отдав его на откуп прилетающим и вылетающим рейсам в КНР. Каждые 7 минут по залу повторяют сообщения: «Уважаемые пассажиры рейса №…, вылетающего в …, вылет рейса будет произведен из терминала D. Приносим извинения за неудобства».
Но слушать их практически некому — зал «изолированного» терминала, не считая сотрудников аэровокзала, почти пуст, на табло вылета и прилета образовалась пустота.
То же происходит и с прилетевшими пекинским рейсом — даже назойливые таксисты не спешат навязать свои услуги, к людям в масках подкрадываются осторожно, боязно, держа безопасную дистанцию.
«Похоже на Пекин, — оценивает молоденькая брюнетка, ловко управляющая коляской с малышом и багажной тележкой, — где улицы пустые, люди подозрительные, боятся даже здороваться. Хотя и говорят, что паники нет, но те, кто имеет возможность — улетают из Китая. Мы тоже решили не рисковать». Но маски не надели, как и большинство людей в аэропорту.
Все вокруг знают о страшном вирусе, работают в непосредственной близости от потенциальных источников заражения, даже шепотом делятся страхами между собой о сложившейся обстановке, но элементарные меры защиты, кажется, игнорируют. Мы надеемся, что это и правда только кажется, ведь помимо масок, ношение которых запрещают некоторые внутренние инструкции, могут использоваться противовирусные мази без цвета и запаха. Кроме того, пассажиры рейсов из КНР дважды проходят температурный контроль на борту: при вылете и по прилету в Москве.
Тем не менее, какое бы скептическое отношение к распространению нового вируса вы ни испытывали, пренебрегать мерами защиты не стоит, особенно, находясь в аэропорту (и других многолюдных местах). Тем более, что дефицита этих средств пока не наблюдается, а цены на них, вопреки сообщениям, не изменились.
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