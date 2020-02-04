Депортация проблем

Премьер-министр России публично пообещал депортировать из страны зараженных коронавирусом иностранцев. Под телекамеры пообещал, и все российские СМИ дружно рассказали о «решительных мерах по предотвращению эпидемии». Вероятно, заболевшие приезжие должны благодарить и кланяться. А вот россиянам хорошо бы задуматься. У нас второй человек в стране явно не подозревает, как надо действовать в случае угрозы особо опасной инфекции. А там алгоритм простой: каждый подозрительный заболевший, иностранец он или нет, должен быть госпитализирован в оборудованную палатами-боксами инфекционную больницу, где его будет обследовать и лечить специально обученный, оснащенный индивидуальными средствами защиты персонал. Государство обязано изолировать больных, а не возить их туда-сюда через границу, распространяя опасную болезнь. Михаил Мишустин объявил на совещании правительства, что российское здравоохранение полностью готово к борьбе с вирусом. На самом деле готово не более чем он сам.

Мишустин на совещании с вице-премьерами. Фото: РИА Новости

На дворе век социальных сетей. Полуторамиллионный Новосибирск пятый день подряд обсуждает инстаграм-дневник местной девушки Полины, которая подробно описала свои «приключения» на почве коронавируса. Она недавно вернулась из Китая и вскоре почувствовала недомогание. Симптомы напоминали те самые: температура, слабость, сухой кашель. Полина испугалась и стала звонить в медицинские учреждения с вопросом, что же ей делать? Частные больницы ответили, что таких больных не принимают. В приемной областного минздрава посоветовали обратиться в поликлинику по месту жительства. Девушка туда и пошла, рассказала в регистратуре о своих опасениях. Ей ответили, что как раз ждут инструкций минздрава на этот случай. Вокруг толпились десятки посетителей. Наконец, начальство распорядилось людей из коридоров убрать, а к больной вызвать «скорую». Ее отвезли в городскую инфекционную больницу, поместили в отдельную палату. Дали градусник, который упорно показывал:

температура тела — 34 градуса Цельсия.

А это гипотермия, вещь не безобидная для человеческого организма.

Госпитализация Полины. Фото: Instagram

Полина сама побрела искать медсестру, чтобы заменить градусник. Потом ее повели пешком в другой корпус больницы, чтобы сделать флюорографию. Там тоже в коридоре толпились люди, почти ни на ком не было даже простых санитарных масок! На следующей день к Полине в палату подселили еще одну больную с похожими симптомами, которая тоже прилетела из Китая. Девушки с ужасом смотрели друг на друга, и каждая думала, что если до сих пор не подцепила страшный вирус, то теперь точно подцепит. В этот день их хотя бы заперли в палате на ключ и запретили свидания. А через пару дней сообщили, что китайский вирус у них не выявлен. Полина написала расписку об отказе от лечения и поспешила домой к маме. А если бы не этот случайный, в общем-то, хэппи-энд?

Тут надо сказать, что дело происходит не в какой-нибудь сельской глуши, а в столице Сибири, где работает всемирно известный вирусологический центр «Вектор». Он оснащен, кроме всего прочего, инфекционной больницей с настоящими изолированными боксами с особой системой вентиляции, которая не выпускает наружу зараженный воздух. В палату к больному могут заходить только специально подготовленные сотрудники, одетые в подобие скафандров. В этой больнице есть все возможные лекарства и всё необходимое оборудование для борьбы с особо опасными инфекциями.

Эксперименты с опасными вирусами в центре "Вектор". Фото: Владимир Зинин / ИТАР-ТАСС

Только больные с подозрением на коронавирус почему-то лежат не там, а в старенькой инфекционной больнице,

на которую нельзя смотреть без слез. Каждый может сравнить фотографии сиротской палаты, сделанные Полиной, со снимками из госпиталей китайского Уханя. Земля и небо!

Про Вьетнам приказов не было

Можно было бы подумать, что история, рассказанная Полиной — это какое-то недоразумение, нелепый случай. Но тут же новосибирское издание «Комсомолки» обнародовало рассказ другой сибирячки, которая отдыхала с мужем во Вьетнаме во время недавнего празднования китайского Нового года. Вокруг было море китайцев — и на самом курорте, и в аэропорту на обратном пути. И опять же путешественница тяжело заболела, вернувшись в Новосибирск. У нее такая температура поднялась, что ночью начались галлюцинации. Стала утром звонить в больницу, а там ее ошарашили заявлением, что срочно госпитализировать велено больных, прилетевших из Китая,

а Вьетнам в инструкциях не упомянут!

Дальше точь-в-точь повторилась история с Полиной. Тоже, к счастью, коронавирус у больной не обнаружили. Но не стоит забывать, что и от банального гриппа можно запросто отправиться на тот свет, если болезнь протекает тяжело, а организм ослаблен.

Нас обманывают (видимо, чтобы не сеять панику), что в стране есть необходимые запасы лекарств от коронавируса, и больницы готовы к приему тяжелых пациентов. Лекарств таких в природе нет, а вакцина будет готова в лучшем случае через несколько месяцев. О готовности больниц лучше помолчать…

А вот паники-то в народе как раз и нет! На форумах Новосибирска дружно высмеивают мнительную Полину.

Каждый второй почему-то уверен, что коронавирус поражает исключительно китайцев, что это такое этническое оружие.

Спасибо Центральному телевидению, с утра до ночи генерирующему подобный бред!

Как действуют немцы

В штаб-квартиру компании WEBASTO, расположенную в пригороде Мюнхена, прилетела на совещание китайская сотрудница, до этого гостившая в Ухане. Она заболела, уже вернувшись из Германии в Китай, и оттуда позвонила начальству в Мюнхен. Там стали срочно обследовать участников совещания и сразу обнаружили одного заболевшего с коронавирусом. Теперь их уже 8, все этнические немцы. Один успел заразить маленькую дочь…

Все службы в Германии по умолчанию знают, что делать в случае ЧС. Вывезенных из Китая спецбортами граждан ФРГ сразу отправляют в карантин на одну из военных баз.

Самолет германских люфтваффе с эвакуированными из Уханя гражданами возвращается во Франкфурт-на-Майне. Фото: Reuters

С российского Дальнего Востока сообщают, что такие меры (карантин) применяются только к гражданам Китая, имеющим вид на жительство в РФ. Российских граждан, которые сейчас возвращаются на родину на автобусах и машинах, спокойно отпускают домой, если у них нет выраженных признаков инфекции. Это при том, что болезнь имеет довольно длительный инкубационный период...

В общем, паника вредна, но настороженность нам явно не помешает. Кстати, были сообщения, что китайским больным с тяжелыми осложнениями на легкие хорошо помогает экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) — высокотехнологичный способ насыщения крови кислородом. Для этого требуется весьма дорогое современное оборудование, и во многих китайских больницах оно есть. Если что — требуйте от господина Мишустина депортации в Китай.

Ирина Самахова — специально для «Новой», Новосибирск