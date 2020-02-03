Как заработать на разрушении России

В знаменитом фильме «Уолл-стрит: деньги не спят» есть эпизод, когда старый ушлый бизнесмен, чувствующий, что уходит его время, жалуется молодому коллеге: люди, мол, зарабатывают на убытках, а он даже не понимает, как это возможно. В российской экономике, существенно отличающейся от американской, понять, как можно заработать на убытках, не так уж трудно. В очередной раз задуматься об этом заставила история со скандальным и трагическим — погиб рабочий — сносом в Санкт-Петербурге огромного спортивно-концертного комплекса.

Дело в том, что убытки для государства часто оборачиваются доходами для тех, кто на него работает. В связи с этим возникло даже выражение: «приватизация собственности и национализация убытков». В отличие от 1990-х гг., когда старались приватизировать побольше, нынче что-то отдают в частные руки, а что-то, наоборот, в государственные. И появляется возможность для манипуляций, когда все выгодное прилипает к рукам лиц, стоящих вблизи от государственного руля, а все невыгодное оплачивают из государственного бюджета лица, непосредственно рулящие страной.

Самый простой способ заработать на убытках — это построить для государства что-то ненужное или не приносящее доход.

Это строительство оплатят за счет наших налогов, а выгоду извлекут строители. Причем, возможно, выгоду очень большую, поскольку при работе на «невнимательное» государство себестоимость строительства резко завышается, а разница между реальными издержками и выплаченной из бюджета суммой попадает в частный карман.

В такой ситуации любой снос старых зданий или их реновация (как модно сейчас стало выражаться) — это огромные убытки для общества, оборачивающиеся хорошими доходами для тех, кто непосредственно занимается возведением новых зданий. Чем больше снесут — тем больше заработают. В некоторых случаях выгоду приносит разрушение в переносном смысле. Скажем, разрушение добрососедских отношений с Украиной стало мотивом для строительства Керченского моста, который при сохранении нормального движения через Перекоп был бы очевидно убыточным. Но теперь любой «патриот» скажет, что мост приносит людям большую пользу и, значит, государство должно было его профинансировать.

А можно ли заработать на убытках, если государство не оплачивает строительство? Тоже можно, хотя несколько сложнее. Частный инвестор строит объект или создает бизнес иным способом. Какое-то время этот бизнес приносит инвестору убытки. Но затем вдруг разворачивается кампания за национализацию имущества.

Разнообразные «патриоты» рассказывают о том, как плоха частная собственность, и о том, что государство в интересах народа должно вернуть себе командные высоты в экономике.

Народ все это долго слушает, а потом начинает думать, что и впрямь ведь нехорошие олигархи его обманывают. Постепенно усиливаются требования национализации. И наконец государство сдается.

По требованию трудящихся часть собственности олигархов национализируется. При этом народ, правда, не обращает внимания на то, что олигархи не голыми по миру идут, а получают за национализируемое имущество хороший выкуп из госбюджета. В том числе за то имущество, которое им никогда не приносило дохода и никогда государству тоже никакого дохода не принесет. В итоге выходит так, что «командные высоты» возвращены, а олигарх получил от государства денег больше, чем в свое время вложил. Затем этот счастливчик уезжает за рубеж, где вкладывает свой «патриотический доход» в американскую экономику, а расплачивается российский налогоплательщик, которому сказали, что денег, мол, у нас нет, но вы держитесь. Может, не случайно в России за годы путинского правления доля госсобственности резко увеличилась?

Есть и еще один способ подзаработать на убытках. Существует некая государственная компания. Она с самого начала является государственной. Никто не выкупает ее у частного бизнеса. И никто не платит из госбюджета ни копейки за строительство разных связанных с ней объектов. Компания формально неплохо существует, хотя не благодаря эффективному менеджменту высокопоставленных госслужащих, а благодаря работе с дорогостоящими природными ресурсами или благодаря искусственно созданному монополизму на рынке. Компания эта могла бы приносить огромный доход государству, но приносит… не очень большой. Потому что со всех сторон обросла фирмами, непосредственно связанными с менеджерами.

Фирмы эти могут быть посредниками при продаже ресурсов на рынке: закупают у госкомпании дешево, а продают народу дорого. А могут обслуживать госкомпанию, производя ремонт офисов или поставляя программное обеспечение. Естественно, по высоким расценкам. Можно даже совсем простую схему использовать, создав, например, при госкомпании футбольный клуб и перекачивая в него большие деньги под контроль близких людей. Такого спонсора еще и великим патриотом объявят. А болельщики станут его благодарить за футбольные победы.

В свое время один умный американский президент сказал, что правительство — это не решение наших проблем. Оно и есть проблема. В современной России это видно даже лучше, чем в Америке.