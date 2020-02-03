Право дышать

Сегежские активисты собрали 196 тысяч рублей на независимую экспертизу воды, почвы и воздуха в городе. Об этом они написали в группе «Хочу дышать. Сегежа» в социальной сети «ВКонтакте» 30 января.

Экоактивисты начали собирать деньги на независимую экспертизу, потому что не доверяют результатам официальной проверки Росприроднадзора. Независимые эксперты приедут в Сегежу в феврале, а после экспертизы активисты хотят начать сбор средств на датчики мониторинга состава воздуха, которые показывают информацию онлайн в круглосуточном режиме, — их хотят установить на жилых домах, расположенных рядом с целлюлозно-бумажным комбинатом, сообщила сегежская экоактивистка Наталья Пастушенко.

— Сегодня договор пришел, дата экспертизы пока открытая, — добавила Наталья, — если я найду датчики по две тысячи, тогда будем собирать, а если будут дорогие, то это бесполезно, нам столько денег не собрать, это будет около миллиона стоить. Но сначала надо провести экспертизу.

Сегежский ЦБК. Фото: Сергей Маркелов, специально для «Новой»

Пресс-служба Сегежского ЦБК 30 января сообщила на сайте предприятия, что компания Segezha Group, которой принадлежит комбинат, направит более 800 миллионов рублей на модернизацию очистного оборудования ЦБК.

Сегежский комбинат — градообразующее предприятие. По словам местных жителей,

13 ноября прошлого года в Сегеже запахло сероводородом, а снег окрасился в желтый цвет. Днем 14 ноября с неба начали падать мертвые птицы. Днем 18-го на город опустился зловонный туман.

Экоактивисты связали все эти катаклизмы с выбросами на Сегежском ЦБК.

Несколько дней жители города выкладывали фотографии с желтым снегом и мертвыми птицами в социальных сетях. На сайте Change.org появилась петиция под названием «Сегежский мор». 19 ноября правительство Карелии заявило, что эксперты взяли на анализ пробы воздуха в Сегеже, а республиканский Минсельхоз исследовал семь мертвых птиц — инфекций не обнаружили. Правительство заявило, что птицы наелись соли, которой посыпают дорогу.

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Позже, 21 ноября, региональный Роспотребнадзор отчитался о результатах анализов проб воздуха — превышений вредных веществ также не обнаружено. На сайте Россельхознадзора Карелии 22 ноября появился пресс-релиз, в котором ведомство рассказало о возбудителе орнитоза, найденном в ДНК мертвых сегежских птиц. Балтийско-Арктическое управление Росприроднадзора в декабре 2019 года выявило в выбросах целлюлозно-бумажного комбината превышение допустимых концентраций сероводорода, сажи и оксида углерода. В сточных водах ЦБК был превышен уровень фосфат-ионов, сульфатов, нефтепродуктов, фенолов, железа, марганца и меди.

Центр гигиены и эпидемиологии Карелии также проверил сегежский воздух на содержание фтористого водорода, диоксида азота, сероводорода и других вредных веществ. Специалисты взяли пробы воздуха в пяти точках города — превышений не обнаружено.

Карелия