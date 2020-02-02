Самоликвидация

На исходе первого месяца нового года Минспорта РФ приняло решение отозвать государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики сроком на один месяц. Восстановление внутреннего статуса станет возможным только после проведения внеочередной выборной конференции, подготовку и проведение которой должна обеспечить рабочая группа Олимпийского комитета России. Когда возобновится процесс восстановления статуса ВФЛА на международном уровне и насколько последние события помогут спортсменам вновь подавать заявки на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе, пока не знает никто.

Наша многострадальная легкая атлетика усилиями нечестных тренеров, спортсменов, врачей и покрывавших их руководителей долго скребла на свой хребет, пока к концу 2015 года не оказалась под санкциями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ныне — World Athletics). Когда чаша допинговых нарушений переполнилась, не спасли ни традиции, ни положение одной из ведущих держав «королевы спорта», ни удачное проведение мирового чемпионата — 2013 в Москве. Репутация рухнула, замечу, еще до раскручивания «дела Григория Родченкова» — в недалеком будущем главного информатора ВАДА в почти 5-летней эпопее с российским допингом.

На Олимпиаде в Рио 2016 российская легкая атлетика оказалась представлена лишь прыгуньей в длину Дарьей Клишиной. На все международные турниры, включая чемпионаты мира, россияне могли попасть лишь в качестве нейтральных атлетов, причем получить допуск удавалось далеко не всем.

Вопрос восстановления ВФЛА в правах рассматривался международной федерацией больше 10 раз.

К лету прошлого года казалось, что новое руководство организации за третий год своей деятельности по выполнению дорожной карты наконец добьется желаемого. Вместо этого к исходу 2019-го спортсмены получили «подарок» в виде запрета участвовать в международных соревнованиях на неопределенный срок. О том, что все к этому и идет, криком кричала ныне трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, но прислушиваться к ней начали только тогда, когда неутешительный прогноз реализовался.

К новому руководству ВФЛА при рассмотрении дела о восстановлении каждый раз возникали какие-то претензии. Одна из них, казавшаяся «кризисным менеджерам» сущей безделицей, и привела к полному краху.

Речь идет о деле прыгуна в высоту Данилы Лысенко, который пропустил три допинговых теста, а в качестве оправдания по одному пропуску предоставил, как потом оказалось, фальшивую справку. Доказать, что она фальшивая, и что об этом по крайней мере знало руководство ВФЛА, независимому органу по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), на чьи выводы и опирается международная федерация, не составило труда.

«Камешек» вранья повлек за собой лавину.

В конце ноября «черную метку» получили и шесть чиновников ВФЛА во главе с президентом Дмитрием Шляхтиным, и организация в целом, что почти совпало по времени с завершением «дела о фальсификации базы данных» Московской антидопинговой лаборатории. В этой ситуации вместо желанной перемены участи российская легкая атлетика уже не могла удержаться на краю пропасти. Не слишком удачно пыталось ее удержать и новое начальство, уже «второе кризисное» со времени начала процесса. Вернее, и.о. президента ВФЛА Юлия Тарасенко с коллегами пыталась что-то сделать, но старыми способами. Ведущие легкоатлеты, писавшие гневные открытые письма, на контакт с новым-старым руководством идти не желали, в конце концов призвав к необходимости «закрыть эту лавочку», пока ее окончательно не прикрыла международная федерация.

Тотальное исключение с лишением всех прав стало реальным после того, как пришедшие из ВФЛА 2 и 16 января объяснения, в основном по «делу Лысенко», не только не удовлетворили инициаторов процесса, но привели их, судя по пресс-релизу, в состояние праведного гнева: «ВФЛА пошла на то, чтобы отрицать любую причастность к этому делу, обвиняя других и по сути саботируя процесс… Это, похоже, указывает на то, что нынешние руководители федерации являются лишь последователями предыдущих». Головная международная организация на исходе января получила по отношению к ВФЛА четкую и недвусмысленную рекомендацию:

исключить окончательно и бесповоротно.

Спортсмены поняли, что шлагбаум на пути к Токио-2020 почти опустился. Пока суд да дело, подавать заявки на нейтральный статус нельзя, вероятность выиграть дело в Спортивном арбитражном суде для ВФЛА равна нулю, а до Игр всего полгода. Требовалось что-то предпринимать самим, новый министр спорта Олег Матыцин внял доводам и после экстренного заседания объявил об отзыве аккредитации ВФЛА. С упреждающим ударом запоздали на несколько месяцев, но он хотя бы дает возможность возобновить конструктивный диалог с головной организацией, оставляет ведущим спортсменам шанс попасть в Токио, а всю российскую легкую атлетику не лишает каких-то надежд на лучшее будущее.

Пусть это будущее туманно, процесс обнуления и обновления обещает быть тяжелейшим, а сроки поджимают.