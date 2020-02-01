Приложение здоровых сил

В минувший четверг Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления в Красногорске призвал развивать механизмы онлайн-связи муниципальных властей и местных жителей. Так он планирует вовлечь народ в реализацию национальных проектов, указав самоуправлению, что «нельзя засиживаться в кабинетах, нужно быть вместе с людьми… Где бы ни жил человек, он хочет жить достойно. С хорошими дорогами, освещенными улицами и прибранными дворами».

Ремонт теплосети. Фото: РИА Новости

Насчет прибранных дворов с президентом спорить трудно: народ их хочет регулярно. Но всякий, кто проедется по местным дорогам Владимирской области, обнаружит удивительную деталь. Въехав с дороги, выстроенной районными властями, в село, он попадет в цепь тщательно замаскированных под лужи ям, среди которых изредка проступают куски рассеченного трещинами асфальта. При выезде из села снова начинается какая-никакая, но дорога. И так в каждом населенном пункте, хотя на картах они одного качества.

В этих же селах стоят, выгодно отличаясь достатком, дома выбранных жителями муниципальных начальников. У них в обычае ездить на бюджетные морские курорты, ходить в чистой обуви

и делать оскорбленное лицо при вопросе «куда делись деньги на асфальтирование центральной улицы?».

В справочниках можно найти их круглосуточно молчащие служебные телефоны.

Справочные мобильные приложения сегодня имеют многие райцентры. Большинство развивается на чистом энтузиазме, без участия властей. Я постоянно использую «Мой Киржач». Там приглашают на прививки, ищут автоприцеп и актуальное расписание автобусов на Москву, вызывают такси. И по любому телефону, и в любых мессенджерах коммерческих организаций тебе ответят мгновенно прямо из приложения.

Напротив, важнейшие государственные службы, умеющие изгадить клиентам любой праздник, если не всю жизнь, — администрация, газовщики, соцзащита, ФМС (таджиков у нас в процентном соотношении больше, чем в Москве), кадастр, ЗАГС, лесхоз, водоканал, БТИ, — представлены лишь офисными телефонами, молчащими с обеда и до следующего утра. Единственный орган, готовый разговаривать с гражданами, это насильно внедренный сюда федеральными властями МФЦ, а реально работающие сервисы — Госуслуги, налоговая — находятся в интернете. До диспетчера в случае аварии дозвониться можно. Спасибо, конечно, но не дай бог.

Путину показали механизмы прямой связи власти и граждан в Москве, Красногорске, Татарстане, и он потребовал «такие же цифровые платформы создать во всех субъектах Федерации в центрах местного самоуправления». Действительно, Россия велика и мало населена, много мест, где летать на вертолетах дешевле, чем строить дороги. И единственная подходящая связь — интернет.

Но пока власть не введет новые правила игры, районные дороги внутри деревень будут разворовывать, как встарь, при полном равнодушии живущих по обочинам избирателей.

Им необходимы и достаточны всего две вещи: настоящие, соответствующие местным задачам деньги в бюджете и прозрачный процесс их траты. В каждом мобильном приложении в обязательном порядке должны отражаться онлайн все движения по договорам местного органа с кнопками «пожаловаться» и «задать вопрос». И если в районе или селе есть НКО, делающая аудит местного бюджета, его властям надо давать скидки и бонусы.

Однако пересмотр механизмов наполнения и объемов бюджетов местного самоуправления — это большая и тяжелая реформа. Путин обошелся малым, он посетил Центр управления Подмосковья, богатейшего региона, где еженедельно обрабатывают 10 тысяч сообщений граждан и обновляют карту точек напряженности. Остальным же он пока советует: «Если где-то своих денежных средств не хватает, значит, нужно поддержать такие начинания из бюджетов других уровней». Субъектам Федерации предложено реструктурировать кредиты муниципальных образований.

Мы вообще долги умеем прощать как никто — нищим странам, разворованным диктаторами, нищим регионам, разворованным губернаторами, нищим заводам, разворованным директорами. Теперь вот нищие муниципалитеты и поселковые советы вздохнут свободно и смогут, наконец, украсть новые кредиты. Им не до интернета, ноги бы не протянуть.

О том, что пришлые бизнесмены договаривались с властями Киржача воткнуть почти в центре асфальтовый завод (ради экономии на коммуникациях и доставке), знал весь город. Но нигде, ни в каких мобильных приложениях и официальных документах прочесть об этом было решительно невозможно. Решения, которые показывали Путину, могут позволить себе только по-настоящему богатые земли.

А все остальные? Наверное, помочь им с долгами действительно пора, невзирая на последствия. Но вскоре начнется разработка «Основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 г.». И если государство буквально не вынудит местное самоуправление полностью открыться перед жителями (в том числе и с помощью интернет-технологий, конечно), одновременно пересмотрев в их пользу распределение всех доходов на местах, то затея через пару лет тихо сгинет в болоте таинственной русской души.