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«Это скрытый троллинг спецслужб»
Google требует от силовых структур плату за передачу данных пользователей. Возможно ли такое в России?
Фото: РИА Новости
Мария ЕфимоваКорреспондент
Компания Google с января 2020 года решила взимать плату с правоохранительных органов за доступ к данным пользователям, сообщила на днях газета The New York Times. Тариф — от 45 до 245 долларов, в зависимости от вида запрашиваемой информации. Пока что нововведение касается только США, распространит ли компания эту практику на весь мир — неизвестно. Начнут ли российские правоохранительные органы платить международным IT—компаниям за получение данных граждан? «Новая газета» задала этот вопрос экспертам.
— Действительно, компания Google ввела плату за обработку запросов от таких организаций, как полиция и так далее. Связано это с тем, что подготовка таких отчетов — это траты для компании. Google в силу своего масштаба может себе такое позволить.
Если взять российские реалии, то у нас законодательство не предусматривает такой возможности. У нас прямо регламентируется порядок взаимодействия компаний, бизнеса и правоохранительных органов.
В России предоставление информации о пользователях правоохранительным органам даже не всегда происходит с согласия самого бизнеса, а, скорее, силовым путем.
Многие российские IT-компании давно имеют отлаженный механизм работы с правоохранительными органами, для них не представляет никаких дополнительных затрат создание таких отчетов о конкретных лицах. А у тех компаний, которые отказываются от сотрудничества, как правило, происходит силовое изъятие.
Если смотреть в соцсети «ВКонтакте», то тут статистика по обращениям правоохранителей за данными довольно печальная. Насколько мне известно, это одна из самых нагруженных компаний в этой области. Правоохранительные органы достаточно часто запрашивают информацию о предоставлении переписки пользователей социальной сети, их связях, о том, с каких IP-адресов сидели на серверах социальной сети, с каких локаций открывали страницы. Вся эта информация предоставляется по простому обращению через e-mail. Как показала практика, есть и взаимодействие по вопросам некоторых политических активистов.
Был прецедент, связанный с тем, что «ВКонтакте» предоставляла информацию о пользователях и не информировала об этом их самих. После этого они выпустили «страницу прозрачности», как они это назвали, где описали всю статистику по числам, сколько всего было запросов. Но конкретных пользователей [при обращении правоохранителей за данными] не информируют.
— Не до конца понятно, с какой реальной целью была введена эта плата [в США]. Понятно, что они (Google — ред.) это обосновали: за свою работу, за обработку ордеров, запросов со стороны правоохранительных органов США. Но я в этом вижу, может быть, даже такой какой-то скрытый троллинг госорганов и спецслужб в плане того, чтобы их немного остудить, чтобы они сотнями тысяч не отправляли запросы, а делали это более сознательно, более выборочно и не устраивали «ковровые бомбардировки» компании.
Сейчас уже ряд коммерческих компаний, в том числе в России, собирают Big Data — пользовательские данные, якобы обезличенные — и продают их госорганам и правоохранительным органам.
Большой вопрос — насколько эти данные обезличены. Все-таки по обезличенным данным нельзя выявить конкретного человека. Следующий шаг — когда это будут делать глобальные по российским меркам IT—компании, например «Яндекс», Mail.ru. Вполне возможно, что они будут ссылаться на успешный опыт американских коллег. Поэтому появление подобной схемы доступа к данным в России вполне возможно только с акцентом именно на бизнес. В США, на мой взгляд, это некий знак правоохранительным органам остудить свой пыл.
У меня нет данных, сколько те же «Яндекс» или Mail.ru получают запросов, но мне кажется, что десятки тысяч. Периодически появляется информация о том, что, например, тот же Роскомнадзор требует от соцсети «ВКонтакте» удалить многие материалы. Это потом не появляется в открытых базах, потому что соцсеть оперативно удаляет записи, паблики, личные страницы по предварительным уведомлениям со стороны Роскомнадзора. Это точно десятки тысяч запросов, поэтому сопоставить количество, в принципе, можно.
Комментарии «Яндекса» и «ВКонтакте»
В «Яндексе» «Новой газете» сообщили, что правила раскрытия информации правоохранительным органам данных пользователей описаны на специальной странице. «"Яндекс" может раскрыть персональную информацию по запросу правоохранительных органов, но только в том случае, если запрос официальный и для его удовлетворения есть достаточные юридические основания. При соблюдении этих условий мы сообщаем в ответ на запрос лишь необходимый минимум информации. А, скажем, доступ к ящику электронной почты "Яндекс" предоставляет только по судебному решению, ограничивающему право человека на тайну переписки», — сказано там.
В соцсети «ВКонтакте» (принадлежит Mail.ru Group) сообщили, что соцсеть отвечает «на запросы правоохранительных органов исключительно в рамках текущего законодательства» и проверяет «тщательно <…> корректность оформления каждого запроса — те, которые не соответствуют законодательству, остаются без ответа».
«Подробнее об этом мы рассказали в разделе «Защита данных "ВКонтакте"»:
«Мы рассматриваем запросы, которые предоставлены в письменной форме и соответствуют действующим законам. Наши специалисты тщательно проверяют, есть ли основания для запроса информации. Если требования в обращении необоснованны, мы не выдаем данные. Перед тем как предоставить ответ на запрос, мы также проверяем, что его действительно получит официальный орган или уполномоченное лицо».
Российские госорганы тоже обращаются с запросами в Google. По данным с января по июнь прошлого года, компания предоставила какие-либо данные в 27 % случаев, всего она получила 161 запрос. По сравнению с предыдущими периодами это рекордный процент: согласно данным на сайте компании, самый высокий показатель после этого был с июля по декабрь 2016 года — 15 % из 234 запросов.
Apple разделяет запросы от госорганов разных стран по категориям. Например, в отчете отдельно выделены запросы по поводу аккаунтов в iTunes и iCloud. С января по июнь прошлого года от российских госорганов компания получила 23 таких запроса, 13 из них были полностью или частично отклонены, по остальным 10 компания предоставила данные, не содержащие в себе конкретную информацию.
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