Человек из «диджитал»

На прошлой неделе министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначили вице-президента «Ростелекома» по цифровым платформам Максута Шадаева. Нового министра почти сразу заподозрили в желании обеспечить силовикам доступ к любым данным россиян без решения суда, а его замом стала Людмила Бокова — экс-сенатор и разработчик законов о суверенном интернете, об оскорблении власти в сети и о распространении фейковых новостей. «Новая газета» спросила экспертов, чего можно ждать от работы Шадаева на новой должности в правительстве.

Максут Шадаев. Фото: digital.gov.ru

На заседании рабочей группы Госсовета по цифровой экономике в понедельник Максут Шадаев заявил, что к 2024 году все уполномоченные сотрудники, занимающиеся оперативно-розыскной деятельностью, должны получить онлайн-доступ к государственным данным, данным банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов, сообщили «Ведомости» в среду 29 января.

Сейчас для доступа к персональным данным россиян силовики должны получить разрешение суда. Это ограничение и так носит формальный характер, но хоть немного сдерживает правоохранительные органы, говорит юрист Саркис Дарбинян.

«Если силовикам будет открыт внесудебный доступ к таким данным, то количество злоупотреблений и случаев продажи данных будет только увеличиваться. Это несет огромные угрозы для прав российских граждан на приватность, на тайну частной жизни и на тайну связи», — предупреждает Дарбинян.

Впрочем, позже сам Шадаев заявил, что его неправильно поняли, и Минцифры не предлагает расширять полномочия силовиков в части доступа к персональным данным россиян. По его словам, речь идет только о том, чтобы уйти от бумажных запросов и использовать цифровую инфраструктуру для получения данных.

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«Молодой профессионал»

Опрошенные «Новой» эксперты говорят, что, в отличие от своего предшественника, новый министр связи имеет IT-бэкграунд и хорошо знает отрасль.

«Когда министром назначили [Константина] Носкова, который, как и его команда, не был ни айтишником, ни связистом, Минцифры потеряло IT-направленность: в отрасли задавались вопросом, почему им указывают люди, которые сами в ней ничего не понимают, — рассказывает директор АНО Инфокультура Иван Бегтин.

«Все делалось очень непрофессионально. До сих пор непонятны результаты этой работы».

«А самый громкий проект — «Цифровая экономика» — был как лоскутное одеяло, размазанное по госпрограммам. Не удивлюсь, если этот проект ликвидируют или полностью перестроят».

Шадаев, напротив, всю свою жизнь посвятил интернету и цифровизации, связанной с государством, говорит замдиректора Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл — Р» Илья Шуманов.

«Он работал с государственными топ-менеджерами: был советником министра связи Леонида Реймана, затем курировал проект «электронный парламент», был правой рукой руководителя администрации президента Сергея Нарышкина по вопросам интернета и социальных сетей, позже работал в правительстве Московской области, где занимался этим же направлением. Его оценивают как молодого профессионала, который доделает то, что не сделал [вице-премьер Борис] Акимов в цифровизации».

В частности, Шадаев предложил снизить до трех часов в год время, которое средний россиянин тратит на общение с органами власти, а также пообещал, что

через четыре года каждый гражданин сможет получать доступ ко всем данным о себе, которые есть у властей, в личном кабинете госуслуг.

Бегтин отмечает, что Шадаев «довольно успешно» внедрял разного рода проекты в Московской области: в 2014 году он занял пост министра государственного управления, информационных технологий и связи в регионе, а через два года стал заместителем председателя правительства области. В Московской области с именем Шадаева ассоциируются изменения, связанные с услугами для бизнеса, внедрением систем сбора обратной связи от граждан и региональной системой мониторинга.

По словам директора Центра ИТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаила Брауде-Золотарева, Шадаев — «умный, энергичный и очень коммуникабельный человек», который может самостоятельно написать документ, придумать концепцию, сформулировать подход. «Шадаев умеет смотреть на процессы предоставления госуслуг глазами пользователя, а не только глазами органа власти».

«Потенциально это человек, который может сделать многое в отрасли», — говорит эксперт.

Уклон в суверенитет

Максут Шадаев. Фото: Юрий Машков / ТАСС

Впрочем, директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарев сомневается в том, что новый министр добьется серьезных успехов на ниве цифровизации госуправления.

«Для того чтобы реализовать проект «Цифровая экономика», во главе министерства должен быть политический субъект, то есть человек, имеющий вес и авторитет, который может вести за собой людей. Шадаев этого делать не умеет. Он хороший профессионал, но ему, очевидно, отводится техническая роль», — уверен Климарев.

Основные решения в отрасли принимаются главой Роскомнадзора Александром Жаровым и исходят от ведомств, которые ему подчиняются, согласен IT-консультант ФБК, владелец прокси-сервера TgVPN Владислав Здольников.

«Перед любым человеком, которого назначат на пост главы министерства связи, будет стоять единственная задача — монополизировать рынок связи в России».

«Не случайно Шадаев связан с "Ростелекомом"», — предполагает Здольников.

О том, что с приходом Шадаева на должность главы Минсвязи возникает конфликт интересов в связи с его работой в «Ростелекоме», говорит и Шуманов. «В ближайшее время следует ожидать серию скандалов, связанную с переделом рынка», — считает эксперт.

В назначении Людмилы Боковой замом Шадаева собеседники «Новой» видят тренд на ужесточение госполитики в области телекома, информации и передачи данных, а также в регулировании инфраструктуры.

«Минсвязи сейчас сильно меняется: если раньше эта структура иногда была единственной, кто выступал против самых одиозных законодательных инициатив по регулированию сети, то при текущем составе, я думаю, соглашательская позиция будет проявляться все чаще», — заключает Дарбинян.