Сын за отца

Тела Андрея Алабушева и его жены Ольги со следами жестокой расправы нашли в их доме в городе Зернограде в 120 км от Ростова. Позже на втором этаже дома полиция обнаружила труп местного жителя и записку, которая пролила свет на это убийство.

Депутат Законодательного собрания Ростовской области, академик РАН Андрей Алабушев был убит 27 января в своем доме. Вместе с ним погибла его жена. Супругов нашел водитель: он приехал, чтобы отвезти Алабушева на работу, и, не дождавшись, решил заглянуть в дом.

По данным правоохранителей, мужчина и женщина лежали в луже крови, а повреждения на телах были такие, что не оставляли сомнений в насильственном характере смерти.

Поздно ночью, когда были проведены все необходимые следственные мероприятия, полицейские поднялись на второй этаж дома и там нашли тело еще одного человека…

Андрей Алабушев родился в 1955 году в городе Калаче Воронежской области. После окончания Донского сельскохозяйственного института занялся научной деятельностью на базе Зерноградской селекционной станции и Всероссийского научно-исследовательского центра селекции и семеноводства сорговых культур. Алабушев занимался вопросами зерноводства и эффективности возделывания сельскохозяйственных культур. Автор 228 научных трудов, в том числе 7 монографий, 20 книг, 22 методических рекомендаций.

Предприятие, которым руководил Андрей Алабушев, было основано в 30-х годах прошлого века как опытная станция по созданию новых сортов пшеницы. За годы работы станция превратилась в полноценное научное учреждение, став частью Российской академии наук. В 1999 году на базе Всероссийского научно-исследовательского института селекции и семеноводства сорговых культур и Донского селекционного центра зерновых и кормовых культур был создан Всероссийский НИИ зерновых культур им И. Г. Калиненко. В 2017 году он был реорганизован в «Аграрный научный центр «Донской», к которому присоединились «Северокавказский НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства» и ряд опытных экспериментальных семеноводческих станций.

«Донской» на протяжении почти 90 лет занимается созданием отечественных высокопродуктивных гибридов зерновых и кормовых культур. В общей сложности на его счету создание более 300 сортов зерновых. Академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Андрей Алабушев возглавлял «Донской» с 1999 года.

Предположительно, убийца Алабушева — сын одного из сотрудников предприятия, 38-летний местный житель Александр Полуян. Его тело с признаками самоубийства и прощальную записку полиция нашла на втором этаже дома поздно ночью.

Отец Александра Анатолий Полуян рассказал журналистам, что пришел в НИИ зерновых культур им. И. Г. Калиненко по приглашению Андрея Алабушева и проработал там инженером 14 лет.

Он говорит, что уволился летом прошлого года по собственному желанию — точнее, ушел на пенсию. Полуян категорически отвергает версию о том, что между ним и Алабушевым был конфликт.

Местные жители лишь отмечают, что увольнение Анатолия Полуяна в любом случае ухудшило финансовое положение его семьи.

«На пенсию трудно прожить, работы в Зернограде и молодым не найти. А сын у них, скажем так, не очень «удачный», — рассказала «Новой газете» жительница города, знакомая с семьей Полуян. — Вроде и образование ему дали, и он уезжал куда-то на заработки. Но потом вернулся, жил за счет родителей, да еще и свою семью на них повесил».

Александр Полуян, по данным «Новой газеты», окончил Азово-Черноморский инженерный институт, где животноводство ему преподавала жена покойного Алабушева Ольга Ивановна. Знакомые Полуянов говорят, что высшее образование сына было в большей степени заслугой родителей. Но диплом ничего не дал: Александр перебивался случайными заработками, а потом окончательно сел на шею родителей.

Сотрудники центра «Донской» обсуждать обстоятельства увольнения Полуяна категорически отказываются. Пользователи соцсетей, знакомые с предполагаемым убийцей, говорят, что Александр был хотя и странный, но не злобный: после развода поддерживал отношения с детьми, его вторая жена сейчас беременна вторым ребенком.

Внезапное появление «предполагаемого убийцы» с готовым мотивом и предсмертной запиской вызвало у местных жителей неприятные вопросы.

Отец погибшего настаивает, что с покойным Алабушевым его сын последний раз виделся на своей свадьбе 16 лет назад. В самоубийство сына Анатолий Полуян не верит.

«Мне кажется, кто-то с помощью Саши поквитался с Андреем Васильевичем, а потом и от него избавился, — передает слова Полуяна «РИА Новости». — Когда мне показали тело, у сына были такие повреждения, которые сам себе он вряд ли смог бы нанести».

В соцсети проникли шокирующие подробности: говорят, что супруги были убиты палашом, убийца буквально изрубил головы своих жертв.

«Мотивом преступления явились личные неприязненные отношения между подозреваемым и погибшим — депутатом Законодательного собрания Ростовской области», — говорится в официальном заявлении СКР. Глава ведомства Александр Бастрыкин распорядился отправить в Зерноград наиболее опытных криминалистов центрального аппарата Следственного комитета и сотрудников Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу «для оказания практической помощи, наиболее оперативного и объективного расследования всех обстоятельств убийства».

Версия о мести академику за безденежье, в котором оказалась семья после увольнения Полуяна-старшего, жителям Ростовской области не кажется совсем уж неправдоподобной. После трагедии в Зернограде многие вспомнили резонансное убийство директора «Стелла-банка» Дениса Бурыгина, которое произошло в Ростове в 2015 году. Доведенный до отчаяния заемщик банка пришел в кабинет Дениса Бурыгина, застрелил его и покончил с жизнью сам. В предсмертной записке, копию которой он предусмотрительно оставил родным, 54-летний Сергей Фельдман объяснил, что пошел на убийство, потеряв надежду на правосудие.

Предприниматель несколько лет пытался доказать, что сотрудники банка фальсифицировали его подпись под кредитным договором на сумму более двухсот тысяч долларов, но суд не принимал доводов защиты. Родственники убийцы пытались добиться всестороннего расследования трагедии, но спустя год дело было закрыто. Вскоре после этого выяснилось, что банкир был застрелен из пистолета ТТ, который вместе с другими 245 единицами огнестрельного оружия пропали из камеры хранения оружия Кировского райотдела полиции Ростова-на-Дону.