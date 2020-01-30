Поцелуй через решетку

Анастасия Пчелинцева и Анна Шалункина. Фото: «7x7»

Регистратор ЗАГСа в сопровождении сотрудника изолятора зарегистрировал брак Дмитрия Пчелинцева с его девушкой Анастасией Тымчук в помещении ПФРСИ на территории пензенской исправительной колонии № 4, где сейчас содержится обвиняемый. Это произошло почти за две недели до приговора по делу. Обвинение просит для Пчелинцева 18 лет, считая его организатором террористической организации «Сеть». Естественно, журналистов, родственников и друзей на процедуру бракосочетания не пустили — не положено. Из обязательных атрибутов: кольцо и свадебный подарок — «ловец снов», который сделал жених для невесты. Как призналась Тымчук, она не успела опомниться, как процедура бракосочетания внезапно завершилась.

«Без разницы, какой будет дальше наша жизнь, независимо от приговора, все равно мы будем вместе.

Мы все равно дойдем до конца, будем добиваться правды и сделаем все, чтобы он [Дмитрий] вышел на свободу», — сказала журналистам «7x7» невеста.

Другой фигурант дела Максим Иванкин расписался с Анной Шалункиной в СИЗО-1 Пензы. После одного из заседаний Приволжского военного окружного суда Иванкин сделал предложение своей девушке прямо в зале судебного заседания. Церемония регистрации брака у молодоженов прошла спешно и формально, сотрудники СИЗО даже не дали обняться молодым людям.

«Вся процедура занимает две минуты, — рассказала Шалункина. — Успели только спросить друг друга, как дела. И если на ПФРСИ им [Пчелинцеву и Тымчук] дали сидеть рядом и общаться, то здесь [в СИЗО] стоят два стульчика, стол и клетка. Я стояла за столом, он [Максим Иванкин] стоял в клетке. Поцеловаться разрешили через решетку».

Шалункина пояснила, что решила выйти замуж именно сейчас, потому что в случае обвинительного приговора неизвестно, куда увезут жениха. Как сообщила адвокат Пчелинцева Оксана Маркеева, поздравление молодоженам лично передал осужденный по «дадинской статье» Константин Котов. В октябре прошлого года он расписался с фигуранткой дела «Нового величия» Анной Павликовой в СИЗО «Матросская Тишина».

Это не первые тюремные браки среди фигурантов «Сети». В августе прошлого года в СИЗО женился фигурант питерского дела «Сети» Юлий Бояршинов. У его невесты была бумажная фата, а кольца — из колючей проволоки.

Напомним, 11 антифашистов из Пензы и Санкт-Петербурга были задержаны ФСБ за несколько месяцев до президентских выборов 2018 года. По версии следствия, они планировали создать на территории Москвы, Петербурга, Пензенской области и других российских регионов боевые группы для нападения на воинские части, сотрудников полиции и офисы «Единой России».

В Пензе уже завершился процесс в отношении семерых фигурантов: Максима Иванкина, Василия Куксова, Михаила Кулькова, Дмитрия Пчелинцева, Армана Сагынбаева, Андрея Чернова и Ильи Шакурского. Всем им вменяют организацию и участие в террористическом сообществе. Отдельно Шакурскому, Пчелинцеву и Куксову инкриминируют «незаконный оборот оружия». 10 февраля тройка судей Приволжского военного окружного суда должна будет огласить приговор.

Дело в отношении Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова выделили в отдельное производство и передали в Московский окружной военный суд. Их дело рассматривают в Санкт-Петербурге и в настоящее время слушания отложены с июня на неопределенный срок.

«Новая» поздравляет новобрачных и желает им главного: поскорее оказаться на свободе и воссоединиться с любимыми!

*«Сеть» — террористическая организация, запрещенная в России.