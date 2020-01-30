Обвинения на песке писаны
В Беларуси одновременно исчезли руководители всех сахарных заводов
Учения КГБ РБ. Фото: РИА Новости
Ирина ХалипСобкор по Беларуси
Такой детективной интриги в Беларуси не было давно. Да что там – вообще никогда не бывало, чтобы самолет «Белавиа» разворачивали над Польшей и сажали на аэродроме в Гродно ради задержания кого-то из улетевших. Всегда работало правило «кто не успел, тот опоздал». Если человек сел в самолет и взлетел – все, погоня отменяется, силовики прошляпили. Но Беларусь не была бы прогрессивной европейской страной, если бы не внедряла новые методы.
В пятницу, 24 января, самолет авиакомпании «Белавиа» летел из Минска в Мюнхен. Когда лайнер находился над польским Вроцлавом, он внезапно развернулся и полетел обратно. Пассажиров никто о развороте не предупредил, и только когда самолет начал снижаться, командир экипажа объявил по громкой связи, что из-за технической неисправности совершает экстренную посадку в Гродно. При этом полет длился уже два часа, а от Минска до Гродно 300 километров, так что в версию экстренной посадки никто из пассажиров и не думал верить.
И правильно: спустя 20 минут в самолет вошли пограничники и таможенники. Один из пограничников объявил по громкой связи, что сейчас назовет несколько фамилий, и названные пассажиры должны забрать свою ручную кладь и выйти из самолета. В результате из салона вышли две пары среднего возраста (в минском аэропорту, говорили очевидцы, они были вместе, сидели в кафе одной компанией) и две девочки-подростка, которые летели с одной из пар. Затем остальных пассажиров попросили пройти в автобус, но с летного поля не увезли. После того как люди в масках обыскали салон, пассажирам позволили вернуться в самолет. Командир экипажа под нервный хохот пассажиров объявил, что техническая неисправность устранена, и самолет вылетел снова.
Ни авиакомпания, ни Госпогранкомитет Беларуси ситуацию не комментировали. И даже не обещали сделать это позже. Зато пассажиры самолета вспомнили, что человек в форме назвал две фамилии: Криштапович и Прудник. Фамилии не самые редкие, но если ввести в поисковую строку обе фамилии сразу, связь сразу обнаруживается: Михаил Криштапович — директор Городейского сахарного комбината, а Николай Прудник — директор Слуцкого сахарорафинадного завода.
Так вот, в понедельник, 27 января, когда рабочие телефоны обоих заводов начали отвечать, выяснилось, что и Криштапович, и Прудник с 24 января ушли в отпуск. Если это — простое совпадение, то теории вероятностей не существует. Более того, директор Жабинсковского сахарного завода Виктор Миронов и директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров в понедельник тоже таинственным образом исчезли с рабочих мест.
В приемных говорят, что они в командировке в Минске. То же самое говорят и о директоре «Белорусской сахарной компании» Дмитрии Кириллове, который на прошлой неделе улетел из Москвы в командировку в Минск и с тех пор не выходит на связь.
В Беларуси всего четыре сахарных завода. «Белорусская сахарная компания» учреждена всеми четырьмя. Ее офис находится в Москве, компания занимается продажей белорусского сахара в России. Так что внезапное исчезновение всех четверых директоров заводов и директора общей «дочки», да еще и в детективных декорациях с разворотом самолета, может означать только одно. Тем более что развернуть самолет над территорией чужой страны и вернуть его в Беларусь не сможет ни пограничник, ни таможенник, ни милиционер, ни даже кагэбэшник
— только тот, кто ими всеми управляет.
У самих силовиков подобных полномочий нет. Как нет и полномочий открывать рты без команды «голос!».
За шесть дней после возвращения самолета в Беларусь ни одно официальное лицо ни в одном силовом ведомстве не произнесло ничего, кроме «без комментариев». Это очень странно, потому что обычно громкие аресты с большим удовольствием комментируются силовиками. К примеру, когда в 2016 году арестовали близкого к Лукашенко местного олигарха Юрия Чижа, сам председатель КГБ рассказывал журналистам, как Чиж ехал в сторону литовской границы со скоростью 220 километров в час и как догоняли его бойцы спецподразделения.
А тут — полная тишина. На Слуцком и Городейском сахарных заводах по-прежнему говорят «директор с пятницы в отпуске», на Жабинковском и Скидельском — «директор уехал в Минск». Правда, источники среди тех же силовиков говорят, что все директора арестованы и что «сахарное дело» ведет КГБ. Возможно, официальный комментарий последует через десять дней после задержаний, после предъявления обвинения и избрания меры пресечения. А возможно, еще до того все четверо (правда, по неподтвержденным пока данным, задержанных по «сахарному делу» уже 11) выйдут, согласившись на всё — в отсутствие дешевой российской нефти нужно же где-то разживаться деньгами.
Никто пока не знает точно, в чем обвиняют исчезнувших директоров белорусских сахарных заводов и обвиняют ли их вообще — или их похитили переодевшиеся пограничниками и кагэбэшниками инопланетяне. Но точно известно отличие этих руководителей от лукашенковских назначенцев, по советскому образцу возглавляющих то колхоз, то киностудию, то министерство: эти четверо — профессионалы. Николай Прудник на Слуцкий сахарорафинадный комбинат пришел еще в семидесятые — агрономом. И всю жизнь работает на этом заводе. Михаил Криштапович работал мастером, потом инженером на льнозаводе, и на Городейский сахарный комбинат пришел с должности директора Несвижского льнозавода больше 20 лет назад. Кстати, благодаря обоим директорам футбольные клубы «Городея» и «Слуцк» вышли в высшую лигу чемпионатов Беларуси. Директора Жабинковского и Скидельского сахарных заводов тоже работают на своих предприятиях долгие годы. Везде — зарплаты, соцпакеты, инфраструктура. Так что трудно в условиях гробового молчания строить версии. Ждем, пока заговорят инопланетяне в штатском.
Минск
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.