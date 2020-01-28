Тимур и его команда
Дмитрий Муратов: Я продаю клюшку, которой играл Харламов. Хочу, чтоб №17 сыграл в команде Тимура против его болезни
Дмитрий Муратовглавный редактор «Новой газеты»
27 января «Новая газета» рассказала историю годовалого Тимура, два месяца назад врачи диагностировали у него редчайшее генетическое заболевание — спинальную мышечную атрофию (СМА) 1-2 типа. Болезнь протекает так: мышцы организма постепенно отмирают снизу вверх. Отвечающие за дыхание и глотание мышцы атрофируются последними, болезнь не поражает интеллект. В России болезнь считается смертельной. Но за границей — лечение существует. Оно чрезвычайно дорогостоящее, но чтобы остановить болезнь, требуется один укол. «Новая» предлагает собрать 2,4 миллиона долларов на этот препарат для Тимура и объявляет акцию «Тимур и его команда». Мы намерены изменить отношение государства к семьям, столкнувшихся с таким диагнозом.
— Я продаю в пользу Тимура мою клюшку, которой играл Валерий Харламов. Настоящая. С игры. С его клеймом. Я хочу, чтоб Харламов, номер 17, сыграл таким образом за Тимура и против его болезни. Это моя реликвия. Меньше 100 тыс. долларов не предлагать.
история тимура
как еще можно помочь
Личные реквизиты
Номер карт СБЕРБАНКА:
5469 3800 6927 9601
(мама Кадрия Фаритовна Д)⠀⠀⠀
4276 3801 0006 0446
(папа Артем Николаевич Д)
Номер карты ТИНЬКОФФ:
5536 9138 3268 4753
(мама Кадрия Фаритовна Д)⠀
Номер карты АЛЬФА-БАНК:
4584 4328 3210 0656
(папа Артем Николаевич Д)⠀
Номер счета ВТБ:
40817810317274019625
или по ном.тел. +7 985 362 06 06
(папа Артем Николаевич Д)⠀
PayPal:
fbr7984@gmail.com
kadriya5@gmail.com⠀⠀⠀⠀
Яндекс.Деньги: 4100181127267
QIWI Кошелек: +7 985 362 05 05