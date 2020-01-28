27 января «Новая газета» рассказала историю годовалого Тимура, два месяца назад врачи диагностировали у него редчайшее генетическое заболевание — спинальную мышечную атрофию (СМА) 1-2 типа. Болезнь протекает так: мышцы организма постепенно отмирают снизу вверх. Отвечающие за дыхание и глотание мышцы атрофируются последними, болезнь не поражает интеллект. В России болезнь считается смертельной. Но за границей — лечение существует. Оно чрезвычайно дорогостоящее, но чтобы остановить болезнь, требуется один укол. «Новая» предлагает собрать 2,4 миллиона долларов на этот препарат для Тимура и объявляет акцию «Тимур и его команда». Мы намерены изменить отношение государства к семьям, столкнувшихся с таким диагнозом.

Дмитрий Муратов главный редактор «Новой газеты» — Я продаю в пользу Тимура мою клюшку, которой играл Валерий Харламов. Настоящая. С игры. С его клеймом. Я хочу, чтоб Харламов, номер 17, сыграл таким образом за Тимура и против его болезни. Это моя реликвия. Меньше 100 тыс. долларов не предлагать. Игровая клюшка Валерия Харламова с личным клеймом и крюк этой клюшки (редкая Коно 221, середина 70-х) с автографами всей сборной СССР по хоккею. Фото: «Новая газета» история тимура

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https://bf-m.ru/campaign/pomoshh-timuru/ Читайте также Это — Аня. Ей нужен один укол. «Новая газета» предлагает невозможное: собрать два миллиона долларов на самое дорогое лекарство в мире