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Тимур и его команда

Дмитрий Муратов: Я продаю клюшку, которой играл Харламов. Хочу, чтоб №17 сыграл в команде Тимура против его болезни

Общество

Дмитрий Муратовглавный редактор «Новой газеты»

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27 января «Новая газета» рассказала историю годовалого Тимура, два месяца назад врачи диагностировали у него редчайшее генетическое заболевание — спинальную мышечную атрофию (СМА) 1-2 типа. Болезнь протекает так: мышцы организма постепенно отмирают снизу вверх. Отвечающие за дыхание и глотание мышцы атрофируются последними, болезнь не поражает интеллект. В России болезнь считается смертельной. Но за границей — лечение существует. Оно чрезвычайно дорогостоящее, но чтобы остановить болезнь, требуется один укол. «Новая» предлагает собрать 2,4 миллиона долларов на этот препарат для Тимура и объявляет акцию «Тимур и его команда». Мы намерены изменить отношение государства к семьям, столкнувшихся с таким диагнозом.

Дмитрий Муратов
главный редактор «Новой газеты»

— Я продаю в пользу Тимура мою клюшку, которой играл Валерий Харламов. Настоящая. С игры. С его клеймом. Я хочу, чтоб Харламов, номер 17, сыграл таким образом за Тимура и против его болезни. Это моя реликвия. Меньше 100 тыс. долларов не предлагать.

Игровая клюшка Валерия Харламова с личным клеймом и крюк этой клюшки (редкая Коно 221, середина 70-х) с автографами всей сборной СССР по хоккею. Фото: «Новая газета»

история тимура
 

Видео: Виктория Одиссонова, Александр Лавренов / «Новая газета»

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Теги:
здравоохранение, медицина

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